«Давление» – самый необычный фильм о войне с Эндрю Скоттом и Бренданом Фрейзером Интерпретаций этой темы в кино миллион. И чаще всего они очень похожи. «Давление» - другой взгляд. Это один из самых необычных фильмов о Второй мировой войне, где главный герой – метеоролог.

Представьте себе военный фильм. Скорее всего, в нем будут танки, солдаты в окопах, оружие, самолеты. «Давление» – это кино с необычными ракурсом. Оно тоже про войну, про жертвы, про высокие риски. Но вся история происходит не на поле боя в траншее, а в кабинетах. При этом перед нами напряженный триллер. И главной герой – не солдат или генерал, а метеоролог, который должен точно предсказать погоду. Иначе высадка в Нормандии (одно из ключевых событий, изменившее ход Второй мировой и позволившее открыть второй фронт, проходило именно там) не получится и будут сотни тысяч погибших. Когда 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра спросили про успешную высадку в Нормандии, он ответил: «Наши метеорологи были лучше немецких».

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Июнь 1944 года. Готовится высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная атака. Дата назначена – 5 июня. Любое промедление может погубить операцию. Главный метеоролог Джеймс Стэгг понимает, что в этот день будет шторм и высадка невозможна. Ученому нужно будет переубедить всех и дать точный прогноз. От его решения зависит судьба всего Западного фронта.

Это всего лишь второй фильм режиссера Энтони Мараса, который до этого сделал «Отель Мумбаи: Противостояние». Он, кстати, тоже основан на реальных событиях и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Вместе с Марасом сценарий написал актер Дэвид Хэйг («Аббатство Даунтон»). Помимо того что фильм основан на реальных событиях, сценарий вдохновлен еще и одноименной пьесой драматурга Дэвида Хэйга. Среди продюсеров Тим Беван («Гордость и предубеждение») и Эрик Феллнер ( «Субстанция» ), у которых на двоих почти 400 фильмов и полтора десятка номинаций на «Оскар». Вместе с Эндрю Скоттом и Бренданом Фрейзером в кадре топовые актеры: номинантка на «Оскар» Керри Кондон («Банши Инишерина»), Крис Мессина («Air: Большой прыжок»), обладатель «Золотого глобуса» Дэмиэн Льюис («Родина»).

После фильма специально изучил несколько исторических источников. В основном все события показаны верно. Детали и нюансы (например, количество часов, которое было у героев перед принятием финального решения, некоторые моменты из личной жизни Стэгга), очевидно, были изменены для создания качественного сценария, что легко можно простить. Главное – здесь нет откровенного вранья и дезинформации, чем грешат плохие фильмы по реальным событиям.

Эндрю Скотт (Джеймс Стэгг) и Брендан Фрейзер (Дуайт Эйзенхауэр) – большие профессионалы, которых все знают и любят. Их награды — очередное подтверждение этому: у одного три номинации на «Золотой глобус», и другого— «Оскар». Здесь они блистают. Фрейзер с интересным гримом, хотя роль в «Ките» сложно будет переплюнуть. Его персонаж жесткий и мужественный. Герой Скотта же с точки зрения архетипа во многом его противоположность: ученый, интеллигент, зажатый, волнующийся. При этом внутри фильма каждый из них несколько раз меняет роли, испытывает весь спектр эмоций. Эйзенхауэр может расчувствоваться и пустить слезу. В свою очередь Стэгг начнет кричать и вести себя так, как зритель вообще не ожидает. От этого герои кажутся живыми и настоящими. Соответственно, к ним сильнее проникаешься. Для актеров же возможно продемонстрировать весь свой талант: от крика до слез. Хотя для меня самое сильное в игре Скотта – его молчание и взгляд в никуда. Это пробирает до глубины души.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

У «Давления» выверенная концепция – происходят очень важные события для Второй мировой войны, но 99% фильма фронт не показывают. Кабинеты, штаб, карты, вычисления. Нетипичный подход. При этом история совсем не кажется маленькой или незначительной. Это как рассказы Чехова. Вроде бы короткая форма, главные герои - обычные люди, но художественная ценность намного больше, чем множества романов на сотни и тысячи страниц.

Одна из особенностей сценария – все события происходят за пару дней. Постоянно показывают обратный таймер до того самого дня, от этого сильно повышается напряжение. Создатели очень усложнили задачу. Обычно в фильмах про войну главный злодей тот, против кого ты воюешь. Здесь же это погода, а точнее – невозможность ее заранее предсказать. Вместе с этим мы наблюдаем противостояние Стэгга и его коллеги Крика, который видит ситуацию противоположным образом. Вдобавок генералы, не понимающие, почему они должны переносить дату нападения, когда все их войска уже готовы. Сценаристы, как шахматисты, взяли все события, персонажей и расставили в такую красивую партию, которая держит и не отпускает зрителя до самого конца. Признаюсь, в кинозале я люблю развалиться в кресле и с удовольствием смотреть кино. Здесь же я всю вторую половину сидел ровно от напряжения, которое в финале дошло до того, что от стресса я уже не мог усидеть на кресле. И это удивительно. Ведь все зрители знают финал: высадка в Нормандии пройдет успешно, а дальше немцев победят. Но создатели так все закрутили, столько всего стояло на кону, что переживаешь так, будто уже и не знаешь, чем все закончится.

В фильме про метеорологию погода просто не может не стать одним из главных героев. Режиссер вместе с оператором акцентируют внимание на том, что происходит за окном. Солнце не светит, а буквально горит. Дождь не капает, он падает лавиной на героев. Вдобавок здесь много отдельных тонких режиссерских решений. Энтони Марас очень ценит молчание и тишину в кадре. В «Давлении» несколько сцен между героями, когда в любой другой картине они бы эмоционально высказывались. А здесь – молчание, которое передает намного больше, чем слова. С музыкой и звуками все то же самое. В военных фильмах любят громкие и эпические звуки, композиции. В «Давлении» звук иногда вообще исчезает полностью. В фильме буквально 1% кадров непосредственно с поля боя. На таком контрасте они смотрятся очень выигрышно. И часть из них – это настоящая хроника, которую создатели фильма вручную раскрасили.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Фильм по конструкции чем-то похож на «Игру в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем (Мориарти и здесь не отпускает Шерлока), где важные и во многом решающие события Второй мировой показываются не с полей сражений, а между учеными и генералами в кабинетах далеко от фронта. Хотя по уровню напряжения «Давление» на несколько уровней опережает. Фильм ближе к триллеру, где до последнего не понимаешь, получится у героев или нет.

Здесь очень много случайностей из-за погоды и рискованных ставок. Ты будто бы пришел в казино и поставил все на зеро. Только проиграть можешь не деньги, а миллионы жизней. Ты смотришь на этот крутящийся волчок и молишься, чтобы получилось.

«Давление» говорит со зрителем на очень разные темы. Конечно, здесь и про влияние на нашу жизнь погоды, про которую мы очень редко думаем. Хорошо показано, насколько наш мир сложен. Вы когда-нибудь задумывалось о том, насколько важную роль на войне могут играть метеорологи? Что от их слова будет решаться, когда сотням тысяч солдат наступать. Что есть много нюансов, которые нужно учесть. При всем этом главное, о чем идет разговор в картине, — насколько тяжело набраться смелости и принять правильное решение, когда ты один против всех, когда ты один знаешь, как правильно.

«Давление» — это кино о Второй мировой войне почти без кадров войны. Здесь нет эпического масштаба и бюджета в сотни тысяч долларов. Но смыслы, проблемы и драматизм в эти же сотни раз превосходит подавляющее большинство военных фильмов. Потому что для хорошего кино про войну нужны человеческие истории, высокие ставки, настоящие герои и ощущение, что от этих людей зависит сейчас весь мир. Это маленькая история, но очень большое кино.