Эргономика квартиры: как организовать планировку мечты Квартиры, в которых пространство продумано до мелочей, окупаются быстрее, чем акции на бирже.

При покупке квартиры большинство в первую очередь смотрит на стоимость квадратного метра и на локацию. Но почти никто и никогда не считает цену движений, или «стоимость шагов». Сколько времени в день мы тратим на то, чтобы дойти до шкафа? Сколько раз перекладываем вещи с места на место, потому что некуда их положить? Сколько раз заказываем доставку, потому что готовить на кухне неудобно? Эти минуты в итоге складываются в потери времени, нервов и, конечно, денег.

Современная эргономика — это чистый прагматизм: каждый сантиметр в квартире, особенно небольшой, должен быть задействован, приносить удобство, экономить время и увеличивать стоимость при перепродаже. Продуманные интерьеры — это комфорт с высокой ликвидностью. Мы попросили дизайнеров простыми словами объяснить какие эргономические фишки делают квартиру инвестиционным золотом и о том, чем система «Заезжай и живи» упрощает жизнь и помогает сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей (а ещё мы узнали, что квартиры, продающиеся по такой системе, можно купить по семейной ипотеке).

Если говорить об эргономике не только как о науке об удобстве человека, но и как о практическом подходе, то самый очевидный вариант — выбрать квартиру, где всё уже сделано профессионалами. Готовые квартиры с ремонтом, техникой и мебелью от застройщика — это один из самых удобных вариантов: вместо квартиры вы получаете продуманное пространство без тяжёлых месяцев ремонта, вынужденного переезда к родителям (или аренды жилья) и бесконечных согласований с подрядчиками.



В таких форматах жильё сдаётся с отделкой, расстановкой ключевой мебели и установленной техникой: продуман рабочий треугольник на кухне, предусмотрены зоны хранения, рассчитаны проходы и сценарии освещения. По сути, вы въезжаете в квартиру, где за вас уже приняли десятки проектных решений, — и можете сразу использовать пространство так, как оно задумано, дополняя готовую базу своими акцентами. Таких предложений мало, но они есть. Например, у #Суварстроит в ЖК «Времена года» — только посмотрите, как это стильно и эргономично.

Автор фото: личный архив Динары Вургафт Динара Вургафт, дизайнер, телеведущая, блогер, «Мисс Татарстан — 2014», «Миссис Россия International 2024». Окончила КГАСУ, факультет «Архитектор-дизайнер». Разрабатывала интерьеры для «Мисс Татарстан – 2016» Диляры Ялалтыновой и для «Миссис Россия – 2021» Екатерины Климушиной. Автор фото: Константин Егоров/GALA Тимур Сафарханов и Юлия Иванова, эксперты в дизайнерском ремонте и оснащении жилья, основатели дизайн-студии Well Home. В портфолио более 270 реализованных проектов, в том числе в коллаборации с ведущим девелопером республики Татарстан #Суварстроит.

Начнём с главного вопроса — когда покупать квартиру. Ответ только один — сейчас. Не нужно ждать лучших времён, недвижимость дорожает с космической скоростью: если в середине 2023 года однушка в 30—40 квадратных метров в новостройке не на окраине Казани продавалась в среднем от 7 до 10 миллионов рублей (и такая сумма казалась заоблачной), то сейчас о таких ценах можно только мечтать. Аналитики рынка недвижимости рекомендуют ловить момент, когда вместе с ключевой ставкой будет снижаться процент по ипотеке, и покупать квартиру. Не выжидать, не копить деньги, ведь инфляция всё равно сожрёт все сбережения. Недвижимость — это надёжное вложение, одно из, если не самое лучшее. Страшно от осознания, что долг перед банком растянется на годы? Психологи рекомендуют выключить эмоции, произвести холодный расчёт, взвесить риски и возможности и рассмотреть дорогостоящую покупку как инвестицию в будущее своей семьи: прирост к стоимости квартиры после ремонта и комплектацией мебелью и техникой может составлять до 93%, что в денежном эквиваленте составляет десятки миллионов рублей.

Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA

Но эгономика эргономике рознь: старый жилой фонд, или вторичка, не дает возможностей для гибкого обустройства, да и переделка будет стоить баснословных денег. Встроить дополнительные розетки или расширить кухонный треугольник часто бывает просто невозможно из-за несущих стен или электрики прошлого века. Современные же дома и квартиры закладывают возможность эргономических решений на этапе проектирования. Поэтому выбор недвижимости сейчас — это уже не только про площадь, но и про комфорт в будущем.

Что такое эргономика жилого пространства и почему она важна?

Наши эксперты считают, что эргономика — это инструмент, рождённый из человеческой лени, это способ делать всё с минимальными усилиями. Например, на неэргономичной кухне холодильник открывается неудобно, само пространство тесное, раковина и посудомойка расположены далеко друг от друга — это сплошной хаос и лишние движения. На эргономичной кухне всё под рукой и есть чёткое зонирование: помыл, нарезал, сварил, подал без единого лишнего шага. Эргономика помогает обустроить пространство, чтобы оно работало на ваш комфорт без нервотрёпки и лишней беготни.

Что помогает организовать планировку и сэкономить в быту?

На первый взгляд новшества типа гибридного смесителя или монолитной столешницы из натурального камня кажутся роскошеством — ну жили же наши родители без всего этого, и мы проживём, но это не так. Дизайнеры говорят, что тренды в дизайне кухонь упрощают жизнь — об этом у нас вышел подробный материал . Это уже не мода, а необходимость. Смеситель с подведённой фильтрованной водой точно выигрывает у альтернатив: кипячение не даёт нужного качества, бутилированная вода требует места для хранения, а со встроенным фильтром чистая питьевая вода всегда под рукой, что экономит место и время — просто налил и пьёшь. Измельчитель отходов решает проблему запахов, перемалывая кожуру, скорлупу и даже кости, обеспечивая гигиену и порядок. Столешница из кварцевого агломерата не царапается, не впитывает жидкость, легко моется и выглядит стильно. Это дороже, чем бюджетные варианты, но компромисс в цене означает потерю удобства и долговечности.

Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA

Максимальное количество розеток — это сколько?

В стандартных квартирах застройщики при сдаче обычно делают по две на двух противоположных сторонах, а жильцы начинают путаться в удлинителях и проводах, протянутым по полу. Розетки — это боль дизайнеров: люди хотят, чтобы они были везде, даже на откосе под гирлянду, чтобы не тянуть шнуры и сохранять эстетику. Наши эксперты советуют устанавливать розетки на кухне в цоколе для холодильника, посудомойки, измельчителя и духовки — это удобно для обслуживания, ведь достаточно отстегнуть цоколь и вытащить вилку. На фартуке желательно и даже обязательно врезать две-три, а лучше четыре розетки в ряд. В целом, каждый бытовой прибор должен иметь свою розетку в том месте, где он будет использоваться — это делается для эстетики, безопасности и удобства.

Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA

Балкон в квартире — дополнительное пространство?

Балкон изначально задумывался как место отдыха, как домашняя терраса для доступа к свежему воздуху. Но в советских хрущёвках, где на 30–40 квадратах размещалась двушка, остро не хватало мест хранения, и балконы превратились в склады для ненужных вещей. Сейчас квартиры стали просторнее, и люди возвращают балконам их истинное предназначение, обустраивают кабинет, объединяют с комнатой или оформляют как эстетичную зону отдыха, как на картинках из Пинтерест. Это уже не склад, а привилегия и роскошь — возможность выйти, расслабиться и подышать свежим воздухом.

Важно: при переделке балкона в рабочую или игровую зону потребуется установить тройные стеклопакеты (они защитят от пыли и шума), подвести электрику и врезать достаточное количество розеток и выключателей, а также установить тёплый пол (он будет заменять центральное отопление в холодные дни). Боитесь упустить что-то важное? Берите готовый вариант от застройщика — это существенно сэкономит время и деньги.

Островок на кухне — это излишество или комфорт?

Остров на кухне — это, конечно, удовольствие не из дешёвых. В том числе и визуально: установленная на кухне конструкция максимально накидывает люкса пространству. Но кухонный остров, как говорят наши дизайнеры — мечта хозяйки и одна из самых востребованных опций в квартирах бизнес-класса. Это большая рабочая поверхность, где удобно раскладывать продукты и технику, но главное — хозяйка во время готовки не упирается взглядом в стену или фартук, а видит гостиную, окна и пространство, она может смотреть телевизор и общаться с мужем или детьми, которые сидят напротив. Готовка перестаёт быть рутиной в тесном пространстве, процесс становится более вкусным, интересным и приносит удовольствие.

Наши эксперты говорят, что остров может стать дополнительным местом хранения со встроенным дополнительным холодильником, морозильной камерой или холодильником для вина (как это можно реализовать мы показали в наших соцсетях). Ещё одно — не нужно экономить на материалах для столешницы: выбирайте кварцевый агломерат, который не впитывает жидкости и не царапается, его можно использовать как монолитную разделочную доску, то есть резать прямо на нём). Менее износостойкие материалы прослужат недолго и потребуют замены через какое-то время.

Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA

Почему гардеробные помогают экономить и место, и деньги?

Гардеробные комнаты — это большое преимущество, и там, где позволяет площадь, люди стараются их предусматривать. Наши эксперты сравнивали себестоимость гардеробных и обычных готовых шкафов, и стоимость гардеробной выходит ниже, хотя функциональность у неё выше, ведь в Г-образной или П-образной планировке можно организовать гораздо больше мест хранения. Почему получается дешевле? Потому что в корпусной мебели до 75% бюджета уходит на фасады, а в гардеробной фасадов и дверок нет, соответственно, нет и дорогой фурнитуры для них — отсюда и существенная экономия, в том числе и пространства: в комнате нет лишних элементов, только дверь, за которой спрятано всё содержимое.

Баня в квартире — это безопасно? А дорого? А куда её поставить?

Вы удивитесь, но баню можно поставить не только в загородном доме, но и в квартире, если позволяет планировка. Это мощный апгрейд, который кратно увеличивает стоимость жилплощади для последующей перепродажи.

Автор фото: Константин Егоров/GALA Автор фото: Константин Егоров/GALA

— Даже те, кто не любил баню, после правильной парной начинают ходить туда каждую неделю. Для квартиры подходит только электрическая печь — газовые и дровяные запрещены нормами безопасности. Главное условие реализации такой задумки: снизу должен быть нежилой этаж или мокрая зона (ванная), чтобы не навредить соседям. При правильной гидроизоляции никаких рисков для жильцов нет — пожарная опасность такая же, как у духовки или варочной поверхности, а из неприятностей — максимум перегоревший предохранитель, — рассказали наши эксперты.

Система «Заезжай и живи» — идеальный вариант при покупке квартиры?

Дизайнеры предлагают вернуться мыслями в детство, когда наши родители получали квартиры с типовым ремонтом (по сути это та же система «Заезжай и живи»), но это было неудобно, неэргономично и без индивидуальности. Новым жильцам всё равно приходилось тратить время и силы, чтобы сделать ремонт под себя. Сейчас такой формат непопулярен — покупатели квартир ищут комфорта и функциональности, а получают некачественный ремонт от застройщика эконом-сегмента из-за ограниченного бюджета. В более высоких сегментах готовые качественные решения — это редкость, особенно в комплектации с техникой и мебелью, но она встречается (например, в ЖК «Времена года» — подробный видеообзор можно посмотреть в наших соцсетях). Это премиальный флиппинг — качественный ремонт без сюрпризов, куда можно заехать и сразу жить. Люди выбирают экономию времени, сил и нервов, потому что за время, потраченное на ремонт, могут заработать больше на своей работе. Важный критерий — ремонт должен быть надёжным и долговечным.

Благодарим компанию #Суварстроит за предоставленную квартиру для съемки в ЖК «Времена Года».