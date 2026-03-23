Как получить любовь зрителей, «Оскары» и миллион: феномен студии «А24» Да, это та самая компания, которая создала «Марти великолепного», «Все везде и сразу», «Лобстера», «Солнцестояние», «Человек — швейцарский нож».

Сочетание букв и цифр «А24» знакомо каждому любителю кино. Люди между собой обсуждают проекты, выходящие под эгидой студии, и скандальные рекламные кампании перед премьерой. Эта небольшая организация произвела настоящую революцию в кино. Авторские фильмы теперь модные, стильные и молодежные: «Плохая девочка», «Всё везде и сразу», «Лобстер», «Леди Бёрд», «Легенда о Зеленом Рыцаре» - перечислять можно долго. Все любители ужастиков влюблены в «А24» из-за «Ведьмы», «Реинкарнации», «Солнцестояния», «Два, три, демон, приди!», «Маяка». Эта студия одна из тех, кто превратил хорроры в постхорроры. Сейчас разберемся, каким образом за 14 лет небольшая компания так сильно изменила кинематограф и в чем ее феномен.

«А24» перевернула игру

На рубеже нулевых и десятых авторское кино пребывало в незавидном состоянии. Во всю тогда гремели дорогущие блокбастеры в духе первого «Аватара», «Темного рыцаря». Тогда же и начиналась эпоха марвел: «Железный человек» вышел в 2008 году. Но в 2012 году Дэниэл Кац, Дэвид Фенкель и Джон Ходжес создали компанию «А24», с помощью которой хотели продвигать авторское кино так же активно и креативно, как блокбастеры.

Стратегия компании – доверие и поддержка режиссеров со своим ярким стилем. Пока другие студии боятся выделяться или быть непонятыми, «А24» специально ищет самые необычные проекты, аутентичное видение и берет их под свое крыло. Посмотрите на «Легенду о Зеленом рыцаре», «Лобстера» или «Солнцестояние» – можно их любить или ненавидеть, но ключевое: зритель их запомнит, потому что это необычные картины.

Уникальный стиль и новые жанры

Говорить про единый стиль студии – это немного лукавство и подгон ответа под вопрос. Конечно, у компании, которая выпускает 20-30 фильмов в год, по определению не может быть какого-то одного четкого видения. Творческих векторов множество, десятки, а может и сотни. Но если немного обобщить, то легко можно понять, почему же фильма от «А24» отличаются от остальных.

У многих зрителей студия ассоциируется только с ужастиками, что неудивительно, потому что «Маяк», «Реинкарнация» и «Два, три, демон, приди!» очень сильно отличаются от «Звонка», «Синистра» и «Заклятия». Нельзя сказать, что «А24» изобрели жанр постхоррор (что это за жанр, чем он отличается и когда появился, подробно разбирали здесь), но они определенно были одними из первых и внесли очень весомый вклад.

Ключевое отличие ужасов от этой студии в том, что там нет привычных скримеров и других типичных приемов, которые уже скорее смешат, чем пугают. Режиссеры берут жуткой атмосферой, постепенным нарастанием эмоций и напряжением. Здесь легче один раз показать, чем долго объяснять. Посмотрите на «Солнцестояние» Ари Астера – весь фильм невероятно яркий, чего вообще никогда не встретишь в обычных хоррорах, он полностью ломает шаблоны, завязанные на визуальной составляющей жанра. Можете также прочитать подробный разбор, с помощью каких приемов пугает «Носферату» Роберта Эггерса. Вдобавок к этому в каждом постхорроре важна история и посыл, которые создатели хотят донести до зрителя. И это сообщение от сценаристов ценнее, чем скримеры. Именно поэтому хорроры новой волны начали выигрывать топовые призы и всерьез обсуждаться кинокритиками и жюри фестивалей, которые раньше вообще отказывались признавать этот жанр.

Остальные проекты также ярко выделяются. Вдобавок к тому, что «А24» выбирает ярких режиссеров и дает им свободу, что в целом уже очень сильно выделяет их подход, все фильмы студии невероятно стильные: над съемкой, художкой и музыкой действительно заморачиваются. И речь не про вылизанную глянцевую историю, а про необычный взгляд и киноязык. К режиссуре и визуалу также добавляется свободная форма сценариев. По стереотипным слухам, в Голливуде каждая собака прочитала несколько базовых книг по сценариям, и почти от всех требует соответствия трехактной структуре, шаблонным представлениям персонажей и так далее. «А24» идет поперек рельсов и дает сценаристам свободу. За счет этого истории более разнообразны. Но часто от зрителей можно услышать, что где-то им было скучно, какие-то фильмы затянуты. У любого подхода есть свои плюсы и минусы.

Революция в маркетинге

Очевидно, что у «А24» мало шансов победить крупных конкурентов в обычной рекламе. У них просто нет столько денег на рекламу по телевизору, в перерывах самых топовых спортивных событий, на билбордах. И они решили брать креативом.

Все топовые кампании здесь не перечислить, но мои любимые: для рекламы «Из машины» они сделали с помощью ИИ чат-бот в приложении для знакомств с лицом актрисы Алисии Викандер; завели козлу из «Ведьмы» страницу в соцсетях и начали вести этот аккаунт. И вместе с этим они делают очень необычный мерч: например, свечи с ароматами разных жанров кино: «хоррор», «вестерн», «нуар», «триллер». Или пазлы с оторванной головой героини из «Реинкарнации». Эти примеры лишь крошечная часть невероятных рекламных кампаний.

А помните рекламу «Марти великолепного» с Шаламе? Началось все с артхаусного видео, где в лысого Тимоти (в таком виде он впервые появился) кидают миллионы оранжевых шариков для настольного тенниса, а позже он объявляет дату выхода проекта. Дальше гигантский оранжевый дирижабль с названием фильма. Потом странное видео: будто бы это реальный созвон «А24», где Шаламе предлагает перекрасить Статую Свободы в оранжевый (простите за такое количество использования слова «оранжевый»). Продажа курток с названием фильма. А также совместный выход Тимоти и Кайли Дженнер полностью (угадайте в каком цвете) в оранжевом.

Студия очень внимательно следит и за постерами. Для них, как мы уже поняли, важен визуал, поэтому вы не увидите типичную для почти всех фильмов картинку: крутой главный герой в центре композиции, сзади него весь актерский каст, а фон тематикой как-то связан с картиной. У «А24» почти всегда есть концепция, стильный визуал. Афиши для «Ведьмы», «Бивня» и «Легенды о зеленом рыцаре» выглядят как настоящие произведения искусства.

А22, А23? Нет, А24!

Можно быть сколько угодно творческими, давать свободу режиссерам, создавать крутые постеры и хоть всем животным из зоопарка сделать по аккаунту в соцсетях, но если это не окупается и не приносит прибыль, то студия закрывается. Подход «А24» не просто окупается, он по-настоящему успешный. В 2022 году средняя окупаемость 656%, в 2020 – 338%, рекордная была в 2016 – 854%. «Марти великолепный» при бюджете в 65 миллионов долларов собрал 180. Никаких сборов около миллиарда здесь, конечно, нет. Это не «Мстители», а авторское кино. Если посмотреть на награды, то становится еще понятнее: «Лунный свет» – три «Оскара», «Всё везде и сразу» – семь «Оскаров» (обе картины взяли статуэтку как «Лучший фильм»), «Кит» – два «Оскара», а «Минари», «Комната» и «Из машины» взяли по одному. При этом люди не просто ходят на фильмы «А24», они по-настоящему ждут их. А значит, компания все делает правильно.