Топ ароматов, которые пахнут дороже, чем стоят

Если вы любите более сложные композиции, то аромат «Пепел» от российского бренда Holynose для вас. Он сочетает ноты кориандра, перца, серой амбры и перуанского бальзама, а это все создает ощущение глубины и насыщенности. Такие ноты обычно присутствуют в нишевых парфюмах, которые стоят дорого, так что будете пахнуть роскошно. Запах дает ощущение теплой кожи, а это делает его звучание интересным и довольно необычным.

Эти духи пахнут насыщенной вишней без приторного запаха. Аромат ассоциируется с дорогостоящими ароматами типа Lost Cherry от Tom Ford, но звучит при этом более сдержанно. Здесь вишня напоминает фруктовый сад с теплой амбровой базой. Такое сочетание делает запах сложным и стильным, хотя его цена намного ниже, чем у многих люксовых аналогов.

Этот аромат вызывает ощущение тепла и уюта. Он пахнет мягким миндальным молочком, жженым сахаром и шафрановым кексом. Здесь присутствует мягкая сладость, которая вовсе не раздражает, как во многих запахах. Такой аромат часто встречается в дорогой парфюмерии, но здесь он собран в более доступном флаконе и по умеренной цене.

Этот аромат сочетает в себе насыщенный цветочный центр из розы с яркими красными фруктами, цветками апельсина и османтуса. Всё вместе это создает пряный, но мягкий шлейф за вами. Кроме того, у окружающих может создаться впечатление глубины и богатства, будто вы носите сложный парфюм с дорогими ингредиентами. Такой запах звучит густо и элегантно, а это как раз обычно ассоциируется с более дорогими духами.

Musc&Jasmin от 100BON

Еще один аромат — это, как говорится в описании, история о первой любви, выраженная через запах жасмина. Тут можно почувствовать белоснежные цветы жасмина и прохладную ноту черной смородины. Вместо резкого, тяжелого цветочного звучания этот аромат кажется свежим, легким и чистым. Такое сочетание чаще всего встречается в парфюмерии совсем другой ценовой категории, так что духи — настоящая находка.

Цена: около 7000 рублей

Hors-Piste от Bastille

Hors-Piste от французского бренда Bastille напоминает ощущение свежести и прохлады. Он пахнет лимонными корочками и легким воздухом — будто вы проводите время на даче на майских праздниках. Этот запах создает ощущение чистоты и простоты. Он не тяжелый, но звучит довольно уверенно и спокойно.

Цена: около 6000 рублей

Where Love Belongs от Neydo

Этот запах легкий, слегка сладкий, с мандариновой кислинкой и ароматом белых ландышей. Он напоминает беззаботные летние дни — особенно актуально зимой. Аромат не кричащий, но очень приятный и мягкий, с ненавязчивой сладостью. Часто такие свежие и летние духи стоят сильно дороже.

Цена: около 6000 рублей



Почему недорогие ароматы могут стать аналогами ниши?

Разумеется, возникает вопрос: а как так вообще происходит, что недорогие ароматы пахнут не хуже, чем парфюмы известных мировых марок? Важно понимать, что ощущение дорогого запаха складывается не только из цены и бренда. Большую роль играют ноты — их сочетание и то, как аромат раскрывается со временем. Часто именно амбра, мускус, древесные и пряные аккорды создают впечатление сложной композиции. Даже если сами ингредиенты не редкие, правильная формула делает аромат интересным и запоминающимся. А еще на восприятие влияет концентрация и шлейф. Если запах не исчезает через десять минут и постепенно меняется, он кажется более качественным.

Кроме того, один и тот же парфюм на разных людях может звучать совершенно по-разному. Иногда именно недорогие ароматы хорошо раскрываются на коже и начинают ассоциироваться с чем-то индивидуальным и стильным. Поэтому не надо ориентироваться только на цену или громкое имя. Намного важнее, какое впечатление запах производит в реальной жизни и насколько комфортно вы сами себя с ним чувствуете.

Правильно подобранный запах, который подходит именно вам и раскрывается именно на вашей коже, часто воспринимается как более дорогой, чем он есть на самом деле. А как раз с дорогим парфюмом может быть все наоборот, так как это вопрос довольно индивидуален. Главное — пробовать и не бояться экспериментов, тогда вы найдете тот самый аромат, который вам подойдет.