28 апреля 09:00
Топ ароматов, которые пахнут дороже, чем стоят
Настоящие находки для ценителей.
Многие думают, чтобы аромат звучал роскошно и богато, надо обязательно покупать дорогую парфюмерию. Но это не всегда так. Бывает, что духи стоят совсем недорого, но запах при этом воспринимается как те, у которых цена с пятью нулями. В тексте рассказываем об ароматах, которые дают ощущение дорогого, сложного запаха, но при этом совсем не бьют по кошельку.
Costume National от Supergloss
Этот аромат сочетает в себе насыщенный цветочный центр из розы с яркими красными фруктами, цветками апельсина и османтуса. Всё вместе это создает пряный, но мягкий шлейф за вами. Кроме того, у окружающих может создаться впечатление глубины и богатства, будто вы носите сложный парфюм с дорогими ингредиентами. Такой запах звучит густо и элегантно, а это как раз обычно ассоциируется с более дорогими духами.
Цена: около 8000 рублей
Place des Lices от Safran Gourmand
Этот аромат вызывает ощущение тепла и уюта. Он пахнет мягким миндальным молочком, жженым сахаром и шафрановым кексом. Здесь присутствует мягкая сладость, которая вовсе не раздражает, как во многих запахах. Такой аромат часто встречается в дорогой парфюмерии, но здесь он собран в более доступном флаконе и по умеренной цене.
Цена: около 10 000 рублей
Banana Republic от Dark Cherry&Amber
Эти духи пахнут насыщенной вишней без приторного запаха. Аромат ассоциируется с дорогостоящими ароматами типа Lost Cherry от Tom Ford, но звучит при этом более сдержанно. Здесь вишня напоминает фруктовый сад с теплой амбровой базой. Такое сочетание делает запах сложным и стильным, хотя его цена намного ниже, чем у многих люксовых аналогов.
Цена: около 9000 рублей
«Пепел» от Holynose
Если вы любите более сложные композиции, то аромат «Пепел» от российского бренда Holynose для вас. Он сочетает ноты кориандра, перца, серой амбры и перуанского бальзама, а это все создает ощущение глубины и насыщенности. Такие ноты обычно присутствуют в нишевых парфюмах, которые стоят дорого, так что будете пахнуть роскошно. Запах дает ощущение теплой кожи, а это делает его звучание интересным и довольно необычным.
Цена: около 5000 рублей
Musc&Jasmin от 100BON
Еще один аромат — это, как говорится в описании, история о первой любви, выраженная через запах жасмина. Тут можно почувствовать белоснежные цветы жасмина и прохладную ноту черной смородины. Вместо резкого, тяжелого цветочного звучания этот аромат кажется свежим, легким и чистым. Такое сочетание чаще всего встречается в парфюмерии совсем другой ценовой категории, так что духи — настоящая находка.
Цена: около 7000 рублей
Hors-Piste от Bastille
Hors-Piste от французского бренда Bastille напоминает ощущение свежести и прохлады. Он пахнет лимонными корочками и легким воздухом — будто вы проводите время на даче на майских праздниках. Этот запах создает ощущение чистоты и простоты. Он не тяжелый, но звучит довольно уверенно и спокойно.
Цена: около 6000 рублей
Where Love Belongs от Neydo
Этот запах легкий, слегка сладкий, с мандариновой кислинкой и ароматом белых ландышей. Он напоминает беззаботные летние дни — особенно актуально зимой. Аромат не кричащий, но очень приятный и мягкий, с ненавязчивой сладостью. Часто такие свежие и летние духи стоят сильно дороже.
Цена: около 6000 рублей
Почему недорогие ароматы могут стать аналогами ниши?
Разумеется, возникает вопрос: а как так вообще происходит, что недорогие ароматы пахнут не хуже, чем парфюмы известных мировых марок? Важно понимать, что ощущение дорогого запаха складывается не только из цены и бренда. Большую роль играют ноты — их сочетание и то, как аромат раскрывается со временем. Часто именно амбра, мускус, древесные и пряные аккорды создают впечатление сложной композиции. Даже если сами ингредиенты не редкие, правильная формула делает аромат интересным и запоминающимся. А еще на восприятие влияет концентрация и шлейф. Если запах не исчезает через десять минут и постепенно меняется, он кажется более качественным.
Кроме того, один и тот же парфюм на разных людях может звучать совершенно по-разному. Иногда именно недорогие ароматы хорошо раскрываются на коже и начинают ассоциироваться с чем-то индивидуальным и стильным. Поэтому не надо ориентироваться только на цену или громкое имя. Намного важнее, какое впечатление запах производит в реальной жизни и насколько комфортно вы сами себя с ним чувствуете.
Правильно подобранный запах, который подходит именно вам и раскрывается именно на вашей коже, часто воспринимается как более дорогой, чем он есть на самом деле. А как раз с дорогим парфюмом может быть все наоборот, так как это вопрос довольно индивидуален. Главное — пробовать и не бояться экспериментов, тогда вы найдете тот самый аромат, который вам подойдет.
Фильм «Шурале» с Максимом Матвеевым и Алиной Насибуллиной: что с ним не так?
Разбираем проект про духа леса из татарского фольклора, где в главных ролях Рузиль Минекаев, Хаски, Сергей Гилев, Роман Михайлов и Геннадий Блинов.
Мария Кожевникова: «Любите себя – все девушки красивы»
Как совмещать карьеру и семью? Об этом поговорили с актрисой Марией Кожевниковой.
FEDUK впервые выступит на VK Fest в Казани
Организаторы частично объявили лайнап 2026-го года.
Как перестать стесняться собственного тела
И уже начать заниматься в спортзале без чувства неловкости.