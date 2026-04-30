Фильмы и сериалы, которые заменят поход к психологу Разобрались, действительно ли искусство помогает психике, а также составили подборку терапевтических картин, которые можно использовать вместо терапии.

Сейчас каждый четвертый ходит к психологу, каждый второй планирует начать это делать, а каждый десятый отрицает депрессию и психологию в целом. Последних мы в расчет не берем, сначала они не верят в выгорание, а потом летят на випассану. Для всех остальных составили подборку картин, которые могут облегчить эмоциональное состояние и оказать терапевтический эффект. Конечно, ни один фильм или сериал не может заменить работу со специалистом. Для того, чтобы узнать, действительно ли искусство может помогать нам психологически, мы пообщались с психологом Лией Шагабутдиновой .

Искусство почти антидепрессант?

Психолог подтверждает, что фильмы или сериалы могут облегчить эмоциональное состояние человека и помочь ему. Когда мы смотрим хорошее, качественное кино, закончив просмотр, мы чувствуем себя будто обновленными. Всё благодаря чувству завершенности. Особенно, когда речь идет не про многосерийные проекты, где придется ждать еще целый год, чтобы узнать финал, а про полнометражные. Фильм построен по определенным канонам: завязка, кульминация, развязка, финал, – история закончена, и можно перевести дыхание. Этого сейчас в современной жизни очень не хватает. Уже сам этот факт бывает терапевтичен.

Фильмы и сериалы всегда работают как бережное зеркало: мы смотрим на героя, ассоциируем себя с ним, узнаем себя в его страхах, сомнениях, ошибках, в его неуверенности. В такие моменты происходит очень важное: мы начинаем понимать, что с нами-то всё окей. Мы такие, какие есть: где-то неумелые, выглядящие глупо, одинокие, не идеальные, – мы не одни, и быть такими нормально. Это вызывает огромное чувство облегчения.

Мы можем проживать эмоции, которые в обычной жизни для нас недоступны, на них хватает места или смелости. Например, у многих есть сложности с тем, чтобы поплакать. И слава богу, что есть мультфильмы Pixar, Disney, на которых любой может пустить слезу. Или некоторые сталкиваются с тем, чтобы разозлиться за себя. А вот за главного героя на экране злиться можем. То же самое с другими эмоциями: появляется возможность прожить то, что внутри нас так долго оставалось закрытым, дать себе разрешение прочувствовать это.

И еще один эффект: новые смыслы. Хорошее кино аккуратно расширяет наши горизонты, картину мира. Показывает, что можно по-другому, есть другие варианты, которые, может быть, раньше были незамечены. Это маленький, но очень классный шаг к осознанности, к заботе о себе, к тому, чтобы смотреть на себя и этот мир иначе. Конечно, фильмы и сериалы - это не замена терапии, но это очень классная, мягкая, бережная поддержка и смена фокуса. В принципе, этот интерес к себе, который зарождается после хорошего кино, очень дорогого стоит. По большому счету, психологи тем же самым занимаются: заинтересовывают человека изучением самих себя. Именно с этого начинается большой хороший путь к любви к себе, на котором практически все и базируется. Так что через экран можно и облегчение почувствовать, и какую-то внутреннюю опору обрести.

Если вы ждали знака, то это он

Фильмы и сериалы часто становятся катализаторами для того, чтобы начать работу с собой. Потому что они действуют как внутренний толчок. Когда мы наблюдаем за героями, чьим-то опытом, за эмоциями, ошибками, победами, потерями, у нас включается зеркальный механизм, то есть мы видим себя в тех, за кем наблюдаем.

Получается, мы проживаем опыт, пусть и не свой. А он - самое важное, что влияет на нас. Не лекции, не книги, а именно прожитый нами опыт мы помогает делать какие-то выводы и приходить к изменениям. Фильмы дают возможность получить этот опыт. Плюс ко всему этот опыт мы получаем безопасным путем. Но здесь еще важна внутренняя готовность. Если просто убегать в экран от проблем, чтобы отвлечься – это одно. А вот если смотреть фильм и задумываться о себе, то совсем другое.

Психолог отдельно рекомендует всем мультфильмы «Пиксар» (мы особенно советуем свежий шедевр – «Прыгунов» , — GALA) и «Дисней». Специалист даже в работе с клиентами неоднократно даёт задание: смотреть их картины и понимать, с каким героем ты себя ассоциируешь.

«Вторая жизнь Уве» (фильм, 2015)

Возраст: 18+

Уве – пожилой ворчун, постоянно достающий своих соседей, особенно семейку, в которой отец даже гвоздя забить не может. А вот Уве умеет все. Только его жизнь давно стала бессмысленной.

Картина идеальна, если вы чувствуете себя одиноким. Фильм показывает, насколько общение и контакт с людьми важны для человека и могут перевернуть жизнь.

«Терапия» (сериал 2023 – ...)

Возраст: 18+

Терапевт Джимми после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что он правда о них думает. Эти резкие комментарии меняют не только их жизнь, но и его собственную.

Сериал драматургически полностью основан на процессе психотерапии. «Терапия» показывает, как мы защищаемся, и почему важно проходить через это: бороться с тревогой, страхами и навязчивыми мыслями. А еще приятным бонусом будет то, что в одной из ролей здесь великий Харрисон Форд. Этот проект — пособие по здоровым взаимоотношениям с окружающими.

«Годы» (мини–сериал 2019)

Возраст: 18+

Лайонсы – типичная английская семья, где каждый фокусируется на своих проблемах и мечтах. Различные события в их жизни происходят на фоне политических и экономических катастроф. Действие происходит в течении 15 лет начиная с 2019 года.

Если вы боитесь будущего или не понимаете, как жить в настоящем, то «Годы» демонстрируют – можно справляться с хаосом вокруг. Мир по-настоящему сложный, с вами все нормально.

«Детство Шелдона» (сериал 2017 – 2024)

Возраст: 18+

История гениального ребенка Шелдона Купера в самой обычной семье: мать безумно религиозна, отец – футбольный тренер. А вместо друзей и детских игр вундеркинда интересуют ученые и научные эксперименты.

Этот теплый и уютный сериал показывает по-настоящему здоровые семейные отношения, где все очень разные, но все равно любят друг друга. Ваши странности – это особенности, а не недостатки.

«Это мы» (сериал 2016 – 2022)

Возраст: 18+

Это история семьи, в которой двойняшки родились в один день с их отцом, а еще одного ребенка усыновили (он тоже родился с ними в один день). На протяжении нескольких сезонов мы наблюдаем, в какой атмосфере растут эти дети и как складывается их жизнь во взрослом возрасте.

Сериал наглядно показывает, как различные истории из детства, травмы влияют на нашу жизнь. А значит, зритель лучше понимает себя, и может начать работать над собой, видя параллели из жизни героев.