Антитренды лета-2026: проверь, есть ли они в твоём гардеробе

Вы помните эти корзинки, которыми был заполнен интернет. Некоторые фешен-блогеры аж промышляли мастер-классами по обвесам для этих моделей. Если юбка-баллон была у каждой второй, то эта сумочка у к-а-ж-д-о-й, и поэтому надоела всем еще быстрее и сильнее. Хотите необычную форму — купите лучше сумку-багет.

Когда-то такие клатчи были образцовым показателем изящества и вкуса, но, как и всё в этом мире, сдали свои позиции. Каким бы дорогим ни был клатч на цепочке, хоть «Диор», хоть «Пинко», хоть «Прада», — он безнадежно устарел, особенно если речь идет про модели с декором. Вместо клатчей выбираем объемные минималистичные сумки из замши или ткани.

Серьги-конго

Вот всё, что связано с цветным пластиком, отложите для вечеринки в стиле 90-х, пожалуйста. Огромные пластиковые, акриловые или полые металлические кольца в повседневной жизни — моветон. Эти аксессуары совсем не в стиле old money («старые деньги»), а значит, оно нам не надо. Вместо них выбираем «дутые» металлические серьги или объемные сложные фигуры.

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Комплекты бижутерии



Когда-то ювелирный комплект был квинтэссенцией элегантности: серьги, браслет, колье — и всё это в одном стиле — признак чуть ли не принадлежности к высшему обществу. Сегодня это, извините, кринж. Позор, если в переводе. Лучше отдать предпочтения неординарным ювелирным решениям оригинальной формы, лаконичным браслетам — читайте наш материал про трендовые украшения — 2026.