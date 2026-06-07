7 июня 09:00
Антитренды лета-2026: проверь, есть ли они в твоём гардеробе
Эту одежду, обувь и аксессуары больше нельзя носить. Рассказываем, чем заменить их.
Вас не бесит, что только вы успели закупиться всеми трендовыми шмотками, как тут же их включают в подборку антитрендов? Нас тоже. Очень. Но такова жизнь: чем более вездусущ очередной тренд, тем меньше шансов, что он долго протянет. Некоторые вещи из предыдущих сезонов еще можно адаптировать под новые реалии, но от других пора избавиться — о них и рассказываем в этой статье.
Одежда
Джинсовые микрошорты с необработанным краем
Раньше джинсовые микрошорты (такие, чтобы половина филейной части наружу) были атрибутом крутых девчонок. Задолго до того, как словосочетание «крутые девчонки» сменилось термином «альтушка». И подобные модели были, кажется, у каждой девушки в шкафу. Особенно в 2010-х — пик их популярности. Сегодня такие шорты — признак дурного вкуса и самый большой красный флаг для любого, кто хоть немного разбирается в моде. На подиумы они, скорее всего, уже никогда не вернутся, так что смело выкидывайте и заменяйте их на модели до середины бедра из натуральных тканей (лён, хлопок, шёлк) или плотной джинсы.
Юбки-баллоны
Ощущение,что эта юбка была у каждой микро- и макроблогерши. Юбки-баллоны скупали все кому не лень, причем и в мини-, и в макси-вариациях. Баллоны даже светились на красных дорожках, что уж там говорить об уличной моде и соцсетях. Для такого популярного тренда, от которого рябило в глазах, эта модель еще долго продержалась. Сейчас юбку-баллон носить не советуем, и уж тем более приобретать. На смену ей пришли… брюки баллоны. Они похожи на шаровары и сильно отдают восточными мотивами. Постепенно этот тренд также захватывает соцсети, но, по мнению нашей редакции, будет еще более быстротечным. Так что подумайте, надо ли оно вам, и лучше потратьтесь на качественные базовые льняные широкие брюки в пол.
Обувь
Кроссовки на массивной подошве
Кроссовки с массивной подошвой были в моде очень долго — наверное, это одна из самых долгоиграющих тенденций. Туда же белые кеды, которые считались классикой, а теперь залетают в топку антитрендов. Такая обувь выгодно подчеркивает икры, но сам образ делает более тяжеловесным — а сейчас в моде легкие утонченные образы. Массивные кроссовки сместили с пьедестала «балетные» кеды из атласной ткани или кроссовки с очень тонкой подошвой.
Пробковая танкетка
Тренд, по которому мы точно скучать не будем. Хотя это и удобная обувь с точки зрения устойчивости, но слишком уж устаревшая. Да, 2010-е возвращаются и всё такое, но пробковой танкетки это не касается. Для летнего образа лучше выбрать мюли на небольшом каблучке или вьетнамки на тонкой танкетке — они стройнят ногу и универсальны в сочетании с другими элементами гардероба.
Аксессуары
Клатчи на цепочке
Когда-то такие клатчи были образцовым показателем изящества и вкуса, но, как и всё в этом мире, сдали свои позиции. Каким бы дорогим ни был клатч на цепочке, хоть «Диор», хоть «Пинко», хоть «Прада», — он безнадежно устарел, особенно если речь идет про модели с декором. Вместо клатчей выбираем объемные минималистичные сумки из замши или ткани.
Сумка-корзинка
Вы помните эти корзинки, которыми был заполнен интернет. Некоторые фешен-блогеры аж промышляли мастер-классами по обвесам для этих моделей. Если юбка-баллон была у каждой второй, то эта сумочка у к-а-ж-д-о-й, и поэтому надоела всем еще быстрее и сильнее. Хотите необычную форму — купите лучше сумку-багет.
Серьги-конго
Вот всё, что связано с цветным пластиком, отложите для вечеринки в стиле 90-х, пожалуйста. Огромные пластиковые, акриловые или полые металлические кольца в повседневной жизни — моветон. Эти аксессуары совсем не в стиле old money («старые деньги»), а значит, оно нам не надо. Вместо них выбираем «дутые» металлические серьги или объемные сложные фигуры.
Комплекты бижутерии
Когда-то ювелирный комплект был квинтэссенцией элегантности: серьги, браслет, колье — и всё это в одном стиле — признак чуть ли не принадлежности к высшему обществу. Сегодня это, извините, кринж. Позор, если в переводе. Лучше отдать предпочтения неординарным ювелирным решениям оригинальной формы, лаконичным браслетам — читайте наш материал про трендовые украшения — 2026.
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