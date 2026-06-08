8 июня 09:00
Современный уход за волосами: всё об их красоте и здоровье
Врач-трихолог о мифах, работающих методах и косметических средствах.
Эпоха потребления и переизбытка сделала ужасное — нам всё сложнее выбрать обычный шампунь из-за бесконечного выбора, а маркетологи придумывают всё новые и новые причины, из-за которых мы просто обязаны проходить неизвестные процедуры и скупать тонну дополнительных средств. Выбирать базовые уходовые средства становится всё сложнее, а понимать цель предлагаемых процедур — тем более. Нам нужна помощь специалиста!
В этой статье разберём, что действительно работает, как отличить панику от повода к действию и почему здоровые волосы — не везение, а работа над собой. Заразна ли перхоть? Как часто нужно мыть голову? Сульфат в шампуне — это очень плохо? На эти и другие вопросы по нашей просьбе отвечает врач дерматолог-трихолог, член союза трихологов, член общества детских дерматологов Гульназ Шайхинурова.
Волосы выпадают от стресса? А перхотью можно заразиться?
Волосы могут выпадать по причине внутренних заболеваний. Например, из-за неправильной работы щитовидной железы или гормонального сбоя: при гормональном дисбалансе происходит полная перестройка организма, и в первую очередь нарушается выработка тестостерона, который сильно влияет на выпадение и истончение волос. Но не всегда уменьшение густоты является симптомом болезней: иногда выпадение — самостоятельное заболевание.
Стресс напрямую влияет на количество волос, но не на их качество. Доказано: стресс провоцирует выпадение, но это не причина истончения, ломкости или сухости стержня волоса. Косвенное влияние возможно лишь по каскадному механизму: из-за обильного поредения причёска теряет защитную плотность, и оставшиеся волосы становятся более уязвимыми перед ультрафиолетом, механическим воздействием и другими внешними факторами.
— Перхоть, или себорейный дерматит — это не зараза. Это хроническое заболевание, которое чаще всего передаётся человеку по наследству. Оно, конечно, лечится, но не до конца и периодами может обостряться. Чаще всего это происходит из-за стресса, изменения рациона питания, диет, на фоне приёма лекарственных препаратов. Мы можем вывести в ремиссию, но навсегда его вылечить практически невозможно, — рассказала Гульназ Шайхинурова.
Как правильно подобрать шампунь и как часто нужно мыть голову?
Перед походом в магазин запомните два правила: шампунь мы всегда подбираем под тип кожи головы (она может быть жирной, нормальной или сухой), а бальзам — по типу структуры (это, например, сухие или ломкие волосы), потому что наносим бальзам по всей длине волос. Наш эксперт советует не переплачивать за бессульфатный состав — это всего лишь маркетинговая уловка: бессульфатные шампуни созданы для тех, кто страдает сухим себорейным дерматитом или сухостью кожи головы.
— Для жирного и нормального типов кожи головы нам всегда нужны сульфатные шампуни, иначе у нас не будет отмываться вот этот самый жир, смываемый только сульфатами. Но, допустим, у человека мало выделяется кожного жира, не увлажняется кожа головы, она сухая, и её приходится увлажнять специальным составом шампуня, а сульфаты же, наоборот, ещё больше пересушивают кожу. То есть, они не подходят для сухого типа. Голову нужно мыть по мере загрязнения: одним это нужно делать ежедневно, другим — два-три раза в неделю, третьим достаточно одного раза в неделю. Мы определяем это по типу кожи головы: жирную кожу приходится мыть ежедневно или через день, а вот очень сухой тип кожи головы, наоборот, чем реже, тем лучше и шампунями без сульфатов, — пояснила доктор.
Нужны ли специальные сыворотки, лосьоны или пилинги для кожи головы?
Трихология базируется на лечении сыворотками, лосьонами и пилингами — все эти средства нужны и действительно помогают, но, конечно, не нужно использовать их бездумно, а только после консультации с врачом.
— Если говорить про многообещающие ингредиенты (например, стимуляторы роста) в составе шампуней, то это, конечно же, всё маркетинговые уловки. Что бы мы ни добавили в шампунь, это плохо усваивается, потому что мы держим средство всего одну-две минуты на коже головы. Неважно, какой ингредиент, он плохо впитается и не сработает. Если же говорить про лосьоны и бальзамы, то каждый ингредиент в их составе направлен на свой запрос. Каждые три месяца не надо менять подходящие вам средства. Если какой-то любимый шампунь перестал помогать, то, скорее всего, поменялся гормональный фон, из-за чего изменилась и кожа головы, — рассказала Гульназ Шайхинурова.
Что реально работает: кератин, ламинирование или домашние ритуалы?
За идеально гладкие блестящие волосы нужно благодарить наследственность, считает наш эксперт, ведь правильный уход не всегда гарантирует зеркальную поверхность причёски — нужно учитывать ещё и структуру волос, их особенность.
Наш эксперт категорически не рекомендует принимать биологически активные добавки и постараться как можно дальше отстраниться от культа БАДов — это может быть опасно. Несистемный и самостоятельно назначенный курс приёма пилюль с непонятным составом может спровоцировать проявление аллергических реакций и интоксикацию печени. Врач всегда смотрит анализ крови, выявляет недостатки микроэлементов в организме, и только после этого назначает добавки, если они необходимы. Не занимайтесь самолечением, а обращайтесь за помощью к специалистам!
Кератиновое выпрямление и ламинирование сначала очень красиво смотрятся, но буквально через месяц, а то и пару недель, вся эта красота смывается и только ухудшает качество волос. Наш эксперт всегда приводит пример: если взять измятый паспорт и заламинировать, то страницы под глянцевой плёнкой останутся такими же мятыми. То же самое происходит и с волосами — если они плохого качества и девушка сделала ламинирование или нанесла кератин, то ситуация не изменится или даже станет хуже, ведь в этих косметических процедурах используют производные формальдегида, сильнее портящие волосы, поэтому трихолог их не рекомендует.
Домашние ритуалы ухода не дадут ожидаемого вау-эффекта, но помогут придать волосам ухоженный вид. Бальзамы, маски, несмываемые средства, минимум контакта с выпрямителем — это надёжные способы поддержать красоту.
Личный чек-лист эксперта: 5 правил здоровых волос
Используйте шампуни, подходящие по типу кожи головы, а не по совету блогера или рекламы (например, модные бисульфатные шампуни). Это обязательное правило.
Мойте голову так часто, как это необходимо. Некоторые до сих пор думают, что если часто мыть волосы, то кожа головы привыкнет — это неправда. Если нужно мыть ежедневно, то мойте ежедневно.
Необходимо наносить несмываемые средства ухода, особенно при использовании стайлеров для выпрямления — нужно беречь ещё и длину волос (в этом случае от агрессивного воздействия экстремальных температур).
Обязательно берегите длину волос от солнца при помощи лосьонов и спреев. А зимой прячьте под одежду, потому что на холоде волосы сильно портятся.
Не делайте тугие причёски и хвосты, а выбирайте более свободные варианты или распущенные волосы — это намного лучше для корней волос, чем высокие крепкие пучки. Это крайне важно, потому что регулярное механическое напряжение приводит чаще всего тракционным алопециям.
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