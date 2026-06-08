Современный уход за волосами: всё об их красоте и здоровье Врач-трихолог о мифах, работающих методах и косметических средствах.

Эпоха потребления и переизбытка сделала ужасное — нам всё сложнее выбрать обычный шампунь из-за бесконечного выбора, а маркетологи придумывают всё новые и новые причины, из-за которых мы просто обязаны проходить неизвестные процедуры и скупать тонну дополнительных средств. Выбирать базовые уходовые средства становится всё сложнее, а понимать цель предлагаемых процедур — тем более. Нам нужна помощь специалиста!

Автор фото: личный архив Гульназ Шайхинуровой В этой статье разберём, что действительно работает, как отличить панику от повода к действию и почему здоровые волосы — не везение, а работа над собой. Заразна ли перхоть? Как часто нужно мыть голову? Сульфат в шампуне — это очень плохо? На эти и другие вопросы по нашей просьбе отвечает врач дерматолог-трихолог, член союза трихологов, член общества детских дерматологов Гульназ Шайхинурова. Волосы выпадают от стресса? А перхотью можно заразиться? Волосы могут выпадать по причине внутренних заболеваний. Например, из-за неправильной работы щитовидной железы или гормонального сбоя: при гормональном дисбалансе происходит полная перестройка организма, и в первую очередь нарушается выработка тестостерона, который сильно влияет на выпадение и истончение волос. Но не всегда уменьшение густоты является симптомом болезней: иногда выпадение — самостоятельное заболевание. Стресс напрямую влияет на количество волос, но не на их качество. Доказано: стресс провоцирует выпадение, но это не причина истончения, ломкости или сухости стержня волоса. Косвенное влияние возможно лишь по каскадному механизму: из-за обильного поредения причёска теряет защитную плотность, и оставшиеся волосы становятся более уязвимыми перед ультрафиолетом, механическим воздействием и другими внешними факторами. — Перхоть, или себорейный дерматит — это не зараза. Это хроническое заболевание, которое чаще всего передаётся человеку по наследству. Оно, конечно, лечится, но не до конца и периодами может обостряться. Чаще всего это происходит из-за стресса, изменения рациона питания, диет, на фоне приёма лекарственных препаратов. Мы можем вывести в ремиссию, но навсегда его вылечить практически невозможно, — рассказала Гульназ Шайхинурова.

Как правильно подобрать шампунь и как часто нужно мыть голову?

Перед походом в магазин запомните два правила: шампунь мы всегда подбираем под тип кожи головы (она может быть жирной, нормальной или сухой), а бальзам — по типу структуры (это, например, сухие или ломкие волосы), потому что наносим бальзам по всей длине волос. Наш эксперт советует не переплачивать за бессульфатный состав — это всего лишь маркетинговая уловка: бессульфатные шампуни созданы для тех, кто страдает сухим себорейным дерматитом или сухостью кожи головы.

— Для жирного и нормального типов кожи головы нам всегда нужны сульфатные шампуни, иначе у нас не будет отмываться вот этот самый жир, смываемый только сульфатами. Но, допустим, у человека мало выделяется кожного жира, не увлажняется кожа головы, она сухая, и её приходится увлажнять специальным составом шампуня, а сульфаты же, наоборот, ещё больше пересушивают кожу. То есть, они не подходят для сухого типа. Голову нужно мыть по мере загрязнения: одним это нужно делать ежедневно, другим — два-три раза в неделю, третьим достаточно одного раза в неделю. Мы определяем это по типу кожи головы: жирную кожу приходится мыть ежедневно или через день, а вот очень сухой тип кожи головы, наоборот, чем реже, тем лучше и шампунями без сульфатов, — пояснила доктор.

Нужны ли специальные сыворотки, лосьоны или пилинги для кожи головы?

Трихология базируется на лечении сыворотками, лосьонами и пилингами — все эти средства нужны и действительно помогают, но, конечно, не нужно использовать их бездумно, а только после консультации с врачом.

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— Если говорить про многообещающие ингредиенты (например, стимуляторы роста) в составе шампуней, то это, конечно же, всё маркетинговые уловки. Что бы мы ни добавили в шампунь, это плохо усваивается, потому что мы держим средство всего одну-две минуты на коже головы. Неважно, какой ингредиент, он плохо впитается и не сработает. Если же говорить про лосьоны и бальзамы, то каждый ингредиент в их составе направлен на свой запрос. Каждые три месяца не надо менять подходящие вам средства. Если какой-то любимый шампунь перестал помогать, то, скорее всего, поменялся гормональный фон, из-за чего изменилась и кожа головы, — рассказала Гульназ Шайхинурова.

Что реально работает: кератин, ламинирование или домашние ритуалы?

За идеально гладкие блестящие волосы нужно благодарить наследственность, считает наш эксперт, ведь правильный уход не всегда гарантирует зеркальную поверхность причёски — нужно учитывать ещё и структуру волос, их особенность.

Наш эксперт категорически не рекомендует принимать биологически активные добавки и постараться как можно дальше отстраниться от культа БАДов — это может быть опасно. Несистемный и самостоятельно назначенный курс приёма пилюль с непонятным составом может спровоцировать проявление аллергических реакций и интоксикацию печени. Врач всегда смотрит анализ крови, выявляет недостатки микроэлементов в организме, и только после этого назначает добавки, если они необходимы. Не занимайтесь самолечением, а обращайтесь за помощью к специалистам!

Кератиновое выпрямление и ламинирование сначала очень красиво смотрятся, но буквально через месяц, а то и пару недель, вся эта красота смывается и только ухудшает качество волос. Наш эксперт всегда приводит пример: если взять измятый паспорт и заламинировать, то страницы под глянцевой плёнкой останутся такими же мятыми. То же самое происходит и с волосами — если они плохого качества и девушка сделала ламинирование или нанесла кератин, то ситуация не изменится или даже станет хуже, ведь в этих косметических процедурах используют производные формальдегида, сильнее портящие волосы, поэтому трихолог их не рекомендует.

Домашние ритуалы ухода не дадут ожидаемого вау-эффекта, но помогут придать волосам ухоженный вид. Бальзамы, маски, несмываемые средства, минимум контакта с выпрямителем — это надёжные способы поддержать красоту.

Автор фото: magnific

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