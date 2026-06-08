Клава Кока, Федук и Зиверт на одной сцене: как прошел VK Fest 2026 в Казани

Забавный стенд возле зоны «Инди Лайт»: на нем гавайское лимбо (та палка, через которую ты должен проползать кверху животом) в виде… шашлыка. Все фотографируются. Особый ажиотаж у автограф-сессии с парой года тиктока – Димой Масленниковым и Клавой Кокой. На одной из лекций гость – Сергей Безруков. Вновь приехал импровизатор Арсений Попов, который был здесь в прошлом году.

Тем временем на главную сцену выходит Дора – и я погружаюсь во времена школы. Выступление напоминает ситуацию в духе: вы с подругой пытаетесь на пару создать музыкальную группу. В Даше есть что-то притягательное и обаятельное. В ее образе, похожем на американскую школьную форму для болельщиц, – и гитарах со стикерами в виде звёздочек, нет ничего помпезного. И в этом ее крутость. Публика в восторге – особенно когда ей дают поностальгировать по «Доре дуре».

Я замечаю, что лайнап будто собран под «зиллениалов» (что-то между миллениалом и зумером). Это как раз то время, когда мы поступали в институты и оканчивали школы: выстрелила Дора, Федук был на пике популярности с его легендарным «Розовым вином», а Сироткина слушали все, кто открыл для себя российское инди. Отдельным эстетическим раем были его клипы, срежиссированные тогда Олегом Трофимом.

Ближе к шести толпа собирается у сцены слушать Сироткина. У меня такое бывает редко, чтобы от музыки захотелось заплакать. Но тут особый случай – одна из моих любимых групп. Людей чуть меньше: несмотря на популярность группы, она все же пока относится к разряду «инди». Но это делает их выступление искренним и настоящим – живым.

Забавно: когда я спросила у музыкантов, кем бы из любого артиста они хотели стать, они ответили: «Владимир Золотухин из группы ZOLOTO». А Федук на мой вопрос о том, что он сейчас слушает, сказал: «ZOLOTO». Напоминаю, что сам Золотухин триумфально выступал в Казани в прошлом году.

Ближе к вечеру все собираются вокруг Клавы Коки, а ведущим начинает выступать её спутник – Дима Масленников. Дальше сцену взрывает Федук – тут уже подтянулась куча народу. А закрывает все Зиверт. Если вы хотите яркого шоу – нужно попадать на неё. Хореография на высоком уровне (как и у Клавы Коки). После вы с друзьями расходитесь и возвращаетесь в свою обычную жизнь: опять понедельник, работа, рутина. Но так приятно вырваться из нее хотя бы на один вечер, согласитесь?