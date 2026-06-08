8 июня 15:09
Клава Кока, Федук и Зиверт на одной сцене: как прошел VK Fest 2026 в Казани
В этом году один из самых масштабных фестивалей в столице Татарстана посетили 18 000 человек. Рассказываем, ради чего все эти люди приходят на VK Fest.
Возле центра семьи «Казан» в столице Татарстана во второй раз прошел VK Fest. В прошлом году его посетили 20 000 человек – и это без учета тех, кто слушал Басту за ограждением. Тогда праздник получился фееричным и привел в восторг как казанцев, так и гостей республики. Но, как часто бывает со вторым альбомом группы, вторым фильмом режиссера-дебютанта или вторым свиданием, перед новым фестивалем было небольшое ощущение мандража, а в воздухе будто витал вопрос: получится ли сделать круто дважды? Но в этом году VK Fest собрал почти столько же гостей (18 000), музыкантам понравилось в Татарстане, а тематические зоны стали еще интереснее, чем в прошлом. Кстати, именно тогда мы организовывали собственную фотозону, где можно было сфотографироваться на память на самом настоящем миниатюрном подиуме, посвященном нашему большому проекту GALA FASHION SHOW.
За последние 10 лет VK Fest создал пространство, которое в сегодняшней России никому другому пока не удалось организовать. Крупнейшие фестивали нулевых – «Пикник Афиши», «Нашествие», Казантип и Alfa Future People, билеты на которые раскупали за много месяцев, – были сосредоточены на артистах: вокруг них строили комфортные условия для публики: фудкорты, развлекательные зоны, палатки. Команда «ВКонтакте» же делает центральной фигурой зрителей: музыка здесь – лишь одна из десятка доступных опций.
Необязательно занимать очередь у главной сцены, чтобы потом не жалеть о потраченных на билет деньгах. Ваша альтернатива – лекторий, фотозоны, множество точек с едой, мастер-классы. А в Казани отдельного внимания заслуживает зона с татарским колоритом: там выступают локальные звёзды, а актеры в национальных костюмах и карнавальных масках празднуют вместе с посетителями Сабантуй.
В два часа дня воскресная набережная Казанки пахнет свежескошенной травой и сладостями. Как только вы заходите на территорию Чаши, перед вами предстает огромное пространство – без приложения или карты-навигатора тут никуда. Слева – лекторий, справа – казанская сцена и фуд-корт. Остальные зоны разбросаны по всей площадке. Мой личный фаворит как для бывшего фана «Эйфории» – корнеры OZON. Здесь можно украсить себя глиттером, смывающимися татуировками и блёстками для рукоделия. Одна пара рядом со мной так увлеченно делает себе эффектную прическу и украшает лицо блестками, что невольно становишься их сталкером. Это забавно.
Главная сцена – красивая, большая, светящаяся. Первой выходит Татьяна Кутузова в роскошном белом платье со шнуровкой от Саши Гапанович. Честно говоря, я не фанат ее музыки, но не могу не заметить: Татьяна умеет работать с публикой.
- Все мои ожидания оправдались, только самые-самые лучшие впечатления, – делится она о том, как ее встретила Казань.
На татарской сцене выступают Defne и «Дышать» – как обычно, все на высочайшем уровне. Зон вообще много: где-то можно покататься на серфе, где-то посетить народные гуляния (в конце вечера здесь пройдет постановочная свадьба), где-то – выпить вкусного кофе и попробовать авторской выпечки. Забавный стенд возле зоны «Инди Лайт»: на нем гавайское лимбо (та палка, через которую ты должен проползать кверху животом) в виде… шашлыка.
Забавный стенд возле зоны «Инди Лайт»: на нем гавайское лимбо (та палка, через которую ты должен проползать кверху животом) в виде… шашлыка. Все фотографируются. Особый ажиотаж у автограф-сессии с парой года тиктока – Димой Масленниковым и Клавой Кокой. На одной из лекций гость – Сергей Безруков. Вновь приехал импровизатор Арсений Попов, который был здесь в прошлом году.
Тем временем на главную сцену выходит Дора – и я погружаюсь во времена школы. Выступление напоминает ситуацию в духе: вы с подругой пытаетесь на пару создать музыкальную группу. В Даше есть что-то притягательное и обаятельное. В ее образе, похожем на американскую школьную форму для болельщиц, – и гитарах со стикерами в виде звёздочек, нет ничего помпезного. И в этом ее крутость. Публика в восторге – особенно когда ей дают поностальгировать по «Доре дуре».
Я замечаю, что лайнап будто собран под «зиллениалов» (что-то между миллениалом и зумером). Это как раз то время, когда мы поступали в институты и оканчивали школы: выстрелила Дора, Федук был на пике популярности с его легендарным «Розовым вином», а Сироткина слушали все, кто открыл для себя российское инди. Отдельным эстетическим раем были его клипы, срежиссированные тогда Олегом Трофимом.
Ближе к шести толпа собирается у сцены слушать Сироткина. У меня такое бывает редко, чтобы от музыки захотелось заплакать. Но тут особый случай – одна из моих любимых групп. Людей чуть меньше: несмотря на популярность группы, она все же пока относится к разряду «инди». Но это делает их выступление искренним и настоящим – живым.
Забавно: когда я спросила у музыкантов, кем бы из любого артиста они хотели стать, они ответили: «Владимир Золотухин из группы ZOLOTO». А Федук на мой вопрос о том, что он сейчас слушает, сказал: «ZOLOTO». Напоминаю, что сам Золотухин триумфально выступал в Казани в прошлом году.
Ближе к вечеру все собираются вокруг Клавы Коки, а ведущим начинает выступать её спутник – Дима Масленников. Дальше сцену взрывает Федук – тут уже подтянулась куча народу. А закрывает все Зиверт. Если вы хотите яркого шоу – нужно попадать на неё. Хореография на высоком уровне (как и у Клавы Коки). После вы с друзьями расходитесь и возвращаетесь в свою обычную жизнь: опять понедельник, работа, рутина. Но так приятно вырваться из нее хотя бы на один вечер, согласитесь?
Автор фото: GALA
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