Инди-богини: кого из женщин послушать в России? Рассказываем про шикарные альбомы и их не менее шикарных создательниц.

Музыка была охотой. Сейчас она больше походит на сортировку мелких драгоценных камней: ты скрупулезно разбираешь бриллиантовые крошки и отделяешь чистоту и цвет от примеси и трещин. Чего уж говорить о женской лирике – авторов, создающих свой мир и желающих остаться аутентичными в наши дни представлено не так много (или им трудно выживать). Но мы сейчас о них расскажем.

Для тех, кто любит и ценит творчество, но потонул в океане выходящих каждый день релизов, представляем self-made (создавших себя самостоятельно) певиц, чьи песни вы возможно уже сегодня добавите в плейлист.

Lurmish Вам повезло, если вы не знакомы с творчеством Карины Люрмиш и можете сделать это впервые. Сольным творчеством певица занимается уже много лет, но сменила вектор в последний год: в новом образе и с полностью измененным составом она выпустила «Эпидемию женского одиночества» – трип-хоп исповедь о любви и страсти. Уже кажутся пошлыми сравнения с зарубежными артистами, но идем в упрощение только потому, что нужно понять – ваше это или нет. Нравятся Бьорк, Файонна Эппл и даже в малых дозах Лана Дель Рей? Душа запоет, когда соприкоснется с «Эпидемией», а если очень повезет – концертом, который с флером театральности похож на перформанс. Уверена, дальше будет только мощнее и интереснее. Автор фото: соцсети ДОЧЬ Это взрослая, умная музыка. В ней много интересных творческих решений, тонкая, проникновенная, но при этом зрелая лирика, богатый на художественные приемы голос вокалистки – Яны Смирной (бывшей участницы «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»). Здесь есть все, из чего состоит идеальная музыка: саксофон, развитие, текст, погружающий в истории из символов и знаков. А еще у группы есть песня, записанная совместно с Найком Борзовым – «Велосипед». Она клевая, летняя, и заслуживающая внимания на профессиональном поприще – клип на нее отметили в Италии и Швеции. Автор фото: соцсети

nttrl От внешнего шума хочется в звуке погрязнуть как в болоте. Залезть туда, и медленно катиться ко дну. И в этой хтони есть какое-то удивительное свойство: она целительна. nntrl – певица, чье творчество чем-то напоминает это состояние. Castlecore (эстетика замка) сошел прямиком со страниц пинтереста и стал ее неотъемлемой визуальной частью, а холодные электронные синты и нежный голос – аудиальной. Автор фото: соцсети Деревянные киты Голос Светы Матвеевой ни с чем не спутаешь: он сказочный, звонкий, прозрачный. Очарованный «Деревянными китами», ты оказываешься в странном состоянии, возникающем между сном и пробуждением – ты видишь, как по стенам гуляют солнечные зайчики, но тело будто еще невозможно оторвать от кровати. Твои яркие, цветные сновидения путаются с геометрией комнаты. Самый «горячий» сезон у группы был в допандемийное время: но после длительного перерыва они выпустили альбом в 2024 году – с кучей интересного материала и классных синтов. Так что это отличный повод послушать! Автор фото: соцсети

Истома Возможно, вы помните, как здорово было еще будучи в школе откопать интересные демки на каком-нибудь «Зайцев.нет» или в «нишевом» паблике Вконтакте с миллионом плейлистов на любой вкус и цвет. Неожиданным образом там можно было найти классных музыкантов. И от «Истомы» веет именно чем-то таким: школьной беззаботностью, романтикой, приключениями. Веет духом свободы. И если обычно поют о чем-то глобальном, масштабном, порою далеком от жизни или слишком всеобъемлющем – то в этом случае автор близок с вами настолько, насколько это в принципе возможно. Он говорит об обычных, повседневных вещах – воображение рисует картинки спального района, трамвая, веток сирени. Чего-то, в чем будучи подростками, мы находили что-то прекрасное. И музыка именно об этом. Автор фото: соцсети луни ана Аня – битмейкер и российская певица, пишет в жанре R&B (ар-эйн-би). Ее дебютник вышел в 2018 году – и это было классное инди, сделанное в духе бедрум. Но позже она сменила вектор и начала записывать музыку, чем-то отдаленно похожую на Анику (кстати, луни ана тоже записывалась с Салуки). Жанровые изменения можно заметить в релизе «7». Когда-то я услышала Джорджу Смит и была покорена ее творчеством – и в чем-то ощущается здесь сходство. В общем, если коротко: хотите качественного ар-эйн-би – он есть! Автор фото: соцсети