Сияющая кожа лица без тонального: реально ли это и как к этому прийти

Если вы не снимаете макияж перед сном – забудьте про блестящую кожу. Остатки косметики на лице провоцируют высыпания, отеки и тусклость. Обязательно смывайте косметику мицеллярной водой, а после используйте очищающую пенку. Кстати, ее необходимо применять и после гидрофильного масла. В конце умывания обязательно протирайте лицо тоником, а затем наносите увлажняющую сыворотку и закрывайте ее кремом. О том, на какие компоненты в составах обращать внимание, чтобы добиться сияющего лица, мы рассказали в конце статьи.

Подбор правильного ухода напрямую влияет на то, будет ли ваше лицо сиять или же увядать. Поэтому внимательно отнеситесь к своим бьюти-привычкам.

На лице написано

Ваши недосыпы, стрессы, переживания, а особенно питание всегда выдает внешний вид лица. Сухость, стянутость, пигментация – не спешите винить во всем нерабочую косметику и начните с базы. Ниже мы рассказали о том, как начать улучшение тона кожи с помощью изменений в своем ритме жизни.

Нормальный сон

Сон – фундамент для здоровья организма. Недосып сразу ухудшает состояние кожи. Тон становится тусклым, обезвоженным, появляются темные круги под глазами и отеки. Все дело в повышении уровня кортизола – гормона стресса. К тому же из-за недостатка сна замедляется выработка коллагена, а он критически важен для молодости лица. В итоге не происходит должного восстановления, дерма теряет свою эластичность, а морщины становятся более выраженными. Поэтому четкий режим сна – ваша первая ступенька на пути к здоровой и красивой коже.

Стресс

Моральное состояние и переживания всегда отражаются на нашем лице. Когда мы напряжены, мимика работает активнее. Например, чтобы улыбнуться, нужно задействовать около 17 мышц лица. А чтобы нахмуриться – около 43. Поэтому не стоит удивляться, что стресс провоцирует раннее старение. Кстати, и не только его. Повышенный кортизол и адреналин способствует развитию акне, стимулируя работу сальных желез. Так что соблюдайте режим отдыха, используйте техники релаксации, а при необходимости обратитесь к психотерапевту, который либо проведет с вами психологические сессии, либо назначит препараты, способствующие снижению уровня тревоги.

Скажи, что ты ешь

Запомните – достаточное количество воды в день спасет вашу кожу от сухости и шелушений. На самом деле у многих не сухая кожа, а именно обезвоженная. То есть клеткам банально не хватает увлажнения изнутри. Также один из важнейших факторов – питание. Если ваш рацион состоит из фастфуда, газировок, сладкого и быстрых углеводов – не удивляйтесь отекам, воспалениям и забитым порам. Для чистой кожи важно строить свое питание совершенно иначе. В рационе должно быть много рыбы, орехов, зелени, белка и цитрусовых. Ключевую роль в сиянии лица играют такие витамины как А (ретинол), С, витамины группы B, насыщенные жирные кислоты, а также омега-3, 6 и 9.

Вредные привычки

Регулярное употребление алкоголя и никотина неизбежно отразится на коже. Алкоголь нарушает водный баланс и усиливает отеки, а никотин ухудшает микроциркуляцию, делая лицо уставшим. Из-за этого лицо теряет свежесть, становится тусклым и обезвоженным. И ни один, даже самый дорогой и профессиональный уход не сможет полностью компенсировать пагубный эффект от этих факторов, если они присутствуют в жизни на постоянной основе.