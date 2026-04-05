5 апреля 09:00
Сияющая кожа лица без тонального: реально ли это и как к этому прийти
Раскрываем секрет, как добиться «стеклянной кожи» без макияжа и иглы косметолога.
Каждая девушка мечтает о здоровой и красивой коже. Но почему у одних она словно сияет с рождения, а другим для этого нужна тонна макияжа и потраченные нервы? Мы решили тщательно разобраться в этом вопросе. В новой статье выясняем, возможно ли добиться глянцевого эффекта без тональных средств и хайлайтера, что на самом деле влияет на качество кожи и как улучшить её состояние, не потратив месячный бюджет на косметолога и декоративную косметику.
Следите за образом жизни
Правильный уход
Подбор правильного ухода напрямую влияет на то, будет ли ваше лицо сиять или же увядать. Поэтому внимательно отнеситесь к своим бьюти-привычкам.
1. Ежедневное очищение
Если вы не снимаете макияж перед сном – забудьте про блестящую кожу. Остатки косметики на лице провоцируют высыпания, отеки и тусклость. Обязательно смывайте косметику мицеллярной водой, а после используйте очищающую пенку. Кстати, ее необходимо применять и после гидрофильного масла. В конце умывания обязательно протирайте лицо тоником, а затем наносите увлажняющую сыворотку и закрывайте ее кремом. О том, на какие компоненты в составах обращать внимание, чтобы добиться сияющего лица, мы рассказали в конце статьи.
На лице написано
Ваши недосыпы, стрессы, переживания, а особенно питание всегда выдает внешний вид лица. Сухость, стянутость, пигментация – не спешите винить во всем нерабочую косметику и начните с базы. Ниже мы рассказали о том, как начать улучшение тона кожи с помощью изменений в своем ритме жизни.
Нормальный сон
Сон – фундамент для здоровья организма. Недосып сразу ухудшает состояние кожи. Тон становится тусклым, обезвоженным, появляются темные круги под глазами и отеки. Все дело в повышении уровня кортизола – гормона стресса. К тому же из-за недостатка сна замедляется выработка коллагена, а он критически важен для молодости лица. В итоге не происходит должного восстановления, дерма теряет свою эластичность, а морщины становятся более выраженными. Поэтому четкий режим сна – ваша первая ступенька на пути к здоровой и красивой коже.
Стресс
Моральное состояние и переживания всегда отражаются на нашем лице. Когда мы напряжены, мимика работает активнее. Например, чтобы улыбнуться, нужно задействовать около 17 мышц лица. А чтобы нахмуриться – около 43. Поэтому не стоит удивляться, что стресс провоцирует раннее старение. Кстати, и не только его. Повышенный кортизол и адреналин способствует развитию акне, стимулируя работу сальных желез. Так что соблюдайте режим отдыха, используйте техники релаксации, а при необходимости обратитесь к психотерапевту, который либо проведет с вами психологические сессии, либо назначит препараты, способствующие снижению уровня тревоги.
Скажи, что ты ешь
Запомните – достаточное количество воды в день спасет вашу кожу от сухости и шелушений. На самом деле у многих не сухая кожа, а именно обезвоженная. То есть клеткам банально не хватает увлажнения изнутри. Также один из важнейших факторов – питание. Если ваш рацион состоит из фастфуда, газировок, сладкого и быстрых углеводов – не удивляйтесь отекам, воспалениям и забитым порам. Для чистой кожи важно строить свое питание совершенно иначе. В рационе должно быть много рыбы, орехов, зелени, белка и цитрусовых. Ключевую роль в сиянии лица играют такие витамины как А (ретинол), С, витамины группы B, насыщенные жирные кислоты, а также омега-3, 6 и 9.
Вредные привычки
Регулярное употребление алкоголя и никотина неизбежно отразится на коже. Алкоголь нарушает водный баланс и усиливает отеки, а никотин ухудшает микроциркуляцию, делая лицо уставшим. Из-за этого лицо теряет свежесть, становится тусклым и обезвоженным. И ни один, даже самый дорогой и профессиональный уход не сможет полностью компенсировать пагубный эффект от этих факторов, если они присутствуют в жизни на постоянной основе.
2. Глубокое очищение
Пожалуйста, выбросите все скрабы и жесткие пилинги. Кроме травматизации кожи и еще большего шелушения это ничего не даст. Чтобы добиться сияющей кожи, очищение должно быть мягким. Для этого подойдет энзимная пудра с папаином, которая бережно воздействует на ороговевший слой и выравнивает тон. Либо же щадящие пилинги с низким процентным содержанием кислоты в составе. Использовать их можно даже в домашнем уходе. Просто наносите средство на пять минут и тщательно смываете водой. Только помните про SPF-защиту (защиту от ультрафиолета) во время курса пилинга. Иначе вы рискуете заработать себе пигментацию. А так точно можно забыть о сияющей коже.
3. SPF (ультрафиолетовое излучение)
Раз уж мы затронули тему санскрина (защиту от солнца), поговорим об этом подробнее. Многие думают, что крем с защитой от солнца нужен только в летний период. Это огромный миф. Так как солнечные лучи воздействуют на кожу в любую погоду и время года, даже в осеннюю хмурость, весеннюю слякоть и зимние холода важно использовать средства с SPF-фильтрами (фильтрами от ультрафиолета). Так риск преждевременного старения и появления пигментных пятен сводится к минимуму.
4. Ретинол
Ретинол, или витамин А – это один из мощных компонентов для борьбы с несовершенствами кожи. Он выравнивает тон, уменьшает глубину морщин, повышает упругость и тонус за счет синтеза коллагена, а также борется с пигментацией. Пользоваться ретинолом рекомендуется с 25 лет. Вводить его в уход нужно по специальной схеме: начинать с 1-2 раз в неделю, а затем постепенно переходить на ежедневное применение. И снова, снова помним про защиту от солнца! При курсе ретинола он просто необходим.
5. Сыворотки и крема
Первое, на что стоит смотреть при выборе сыворотки или крема – это витамин C в составе. Он выравнивает тон, придает свежесть и добавляет лицу тот самый естественный блеск. Также хорошо работает ниацинамид, или витамин B3. Этот компонент укрепляет кожный барьер, сужает поры, регулирует выработку кожного сала и осветляет пигментацию. Гиалуроновая кислота, особенно низкомолекулярная, необходима для придания лицу сияния. Её малые молекулы глубже проникают в кожу и интенсивно увлажняют ее. Хорошо, если в средстве будут присутствовать пептиды и керамиды – они помогают удерживать влагу и сохраняют плотность кожи. Эффективно работает и сквалан. Он придает лицу здоровое сияние без жирного блеска, делая его мягким и гладким.
Автор материала: Лайзет Савельева
