Звёздная архитектура: кто из знаменитостей продаёт свои дома и за сколько Некоторые из них уже куплены, какие-то ещё можно приобрести.

Все любят считать чужие деньги. И почти все с маньякоодержимостью наблюдают за частной жизнью звёзд. Мы объединили эти две страсти в одну, когда можно и посмотреть на дома известных людей, и подсчитать доходы от их продажи.

Родительский дом принцессы Дианы

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Будущее фамильное гнездо семьи Спенсер было построено в классическом георгианском стиле в начале 80-х годов прошлого века, а куплено отцом Дианы в 1990 году в качестве подарка для второй жены. В доме, расположенном в Лондоне недалеко от Гайд-парка, пять спален, огромная библиотека, пассажирский лифт, ванные комнаты в мраморе, помещение для персонала и терраса на южной стороне крыши. Цена дома на момент продажи составляла почти $14,5 миллиона, но ценность не в пример больше: Диана, переживавшая развод, приезжала сюда в поисках тишины и спокойствия, сидя молча по несколько часов в библиотеке. Сделка по продаже была закрыта в 2024 году через 100 часов после размещения лота в открытом доступе.

Таунхаус Сары Джессики Паркер

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Слышали, что в России покупают кладовки в новых ЖК, чтобы сдавать их в аренду? Слышали, что у Светланы Бондарчук есть 300-метровая квартира на Патриках для хранения шуб? Забудьте. У Сары Джессики Паркер был целый таунхаус под гардеробную. Дом, построенный в 1846 году в стиле греческого Возрождения, располагается в Нью-Йорке недалеко от легендарной Пятой авеню. Актриса с мужем приобрели шикарную недвижимость в марте 2011 года и вложили баснословные средства в переделку. Таунхаус площадью почти 650 «квадратов» с шестью спальнями, пятью ванными комнатами, семью каминами, библиотекой и зоной отдыха переделывал, по слухам, один из самых востребованных дизайнеров интерьера и по совместительству друг Сары Джессики Паркер Эрик Хьюз, с которым она чуть позже запустила в производство линию обоев. Актриса с мужем в отремонтированном доме не жили и использовали его как дополнительную пятиэтажную гардеробную-кладовку. В конце 2012 года пара выставила недвижимость на продажу со всей мебелью за $25 миллионов, но смогла продать лишь в 2015-м за $18,5 миллиона. Имя покупателя было скрыто, но теперь и он продаёт бывшие хоромы звезды по цене в почти $30 миллионов.

Загородный дом Тима Бёртона

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Дом, построенный в 1741 году в георгианском стиле, — это памятник архитектурного наследия в предместье Лондона, известный как «Дом у мельницы». В начале прошлого века особняк принадлежал премьер-министру Великобритании Герберту Генри Асквиту, позже сменил владельцев, а в 2006 году был выкуплен потомком политика Хеленой Бонем Картер, с которой режиссёр был обручён. После разрыва пары дом остался за Бёртоном, а после выставлен на продажу за $6 миллионов. В нём несколько гостиных, спален, гардеробных, санузлов и огромная кухня с подсобным помещением. Но главная прелесть недвижимости — парк вокруг: на территории поместья есть розарий, несколько песчаных островков с ведущими к ним верёвочными мостиками, площадка для игры в крокет и сад с деревьями. Вместе с домом продаётся и берег Темзы с правом рыбной ловли.

Дом Марии Шараповой

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Титулованная теннисистка самостоятельно строила свой модерновый дом в пригороде Лос-Анджелеса. Шарапова контролировала все процессы подготовки строительства, участвовала в меру сил в проектировании и дизайне, а также выбирала архитектурный стиль. В итоге трёхэтажный особняк в элитном районе площадью 500 «квадратов» был возведён в стиле японского минимализма. В доме много света благодаря стеклянным стенам и вестибюлю в два этажа высотой, пять спален, огромная гостиная с выходом к бассейну, боулинг и кинотеатр. В отделке использованы травертин, кедр и дуб. В 2025 году Шарапова выставила дом на продажу за $25 миллионов, и в сентябре того же года его купил словенский баскетболист Лука Дончич.

Дом семейства Кардашьян

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Вы наверняка видели этот особняк, даже если не смотрели шоу о буднях армяно-американских непонятно чем занимающихся людей, — легендарная кухня с мраморными полами в шахматном стиле много раз мелькала в рилсах. Помимо кухни действие реалити разворачивалось и на двойной лестнице, и в огромном холле, и в шести спальнях. Кроме этого, в особняке на 830 квадратов есть закрытый бассейн, зона барбекю, восемь санузлов, спортзал и камин в главной спальне. Построенный в 1998 году дом в средиземноморском стиле был куплен матерью семейства в 2015 году, а спустя 10 лет выставлен на продажу за $13,5 миллиона (прощание с хоромами даже показали в одной из серий реалити). Очереди из желающих купить особняк самой медийной семьи нет, но цену ни на цент владелица не снижает, надеясь что узнаваемость фамилии и возможность писать в один унитаз с Кардашьянихами помогут закрыть сделку. Дом находится в закрытом элитном посёлке в пригороде Лос-Анджелеса.