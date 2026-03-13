Мультфильм «Прыгуны» прыгнул выше своей головы: «Пиксар» возвращается Легендарная студии, подарившая миру «Историю игрушек», «Рататуй» и «Душу», снова встает с колен после череды провалов.

«Пиксар» – это одна из самых гениальных студий, которая произвела легендарные мультфильмы: «История игрушек», «В поисках Немо», «Тачки», «Рататуй», «Тайна Коко», – и это я не перечислил даже половины. Но как часто бывает, в какой-то момент компания начала сильно сдавать позиции. И за последние шесть лет можно вспомнить всего один-два интересных проекта. Новый мульт «Прыгуны» возвращают «Пиксар» в строй, и заставляют извиниться всех тех, кто списал их со счетов.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Мейбл, большая любительница животных, хочется спасти родной пруд от того, чтобы там построили шоссе. Параллельно с этим ученые создали технологию, позволяющую переселять сознание в роботизированных животных и общаться с ними. Благодаря этому девушка собирает спасти природу.

«Пиксар» решили добавить свежей крови, режиссер и сценарист Дэниэл Чонг больше десяти лет назад работал над историями небольших проектов студии, а потом ушел к конкурентам делать «Всю правду о медведях». Второй сценарист Джесси Эндрюс уже пять лет работает с «Пиксар»: он написал «Луку» и «Элио». Из интересного еще то, что в оригинале Короля и Королеву насекомых озвучивает Дэйв Франко и Мэрил Стрип.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Проблема того, что люди уничтожают природу, с каждым годом становится всё острее. Тот же Джеймс Кэмерон со своим «Аватаром» посвятил ей целую киновселенную. В «Прыгунах» главную героиню чуть ли не списывали с типичных ярых экоактивисток, которые выливали суп на «Мона Лизу» в Лувре или краску на картины Пикассо. К счастью, Мейбл более умеренная и адекватная, но все равно эмоции у девушки зашкаливают. Она из тех, кто сначала делает, потом еще раз делает, и, возможно, в конце немного подумает. При этом ей прописали такую крутую мотивацию, показали трогательную предысторию, что не сопереживать ей практически невозможно.

История закручивает постепенно: к середине может показаться, что сценарий очень простой, сильно не дотягивает до шедевров «Пиксара» и «Диснея», но потом создатели включают третью, четвертую и пятую передачу одновременно. Под конец фильма для нас припасли настоящую закись азота. В какой-то момент хочется даже хвататься за голову от того, что ты не понимаешь, как же герои смогут выбраться из этой передряги. А чего я на самом деле не ожидал, так это того, что некоторые перипетии детского мультфильма могут по-настоящему напугать взрослого мужчину. Очень впечатлительного, конечно, но все-таки мужчину.

Юмор здесь пулеметной очередью летит в зрителя: он и для детей, и для взрослых. Особенно радует, чтозашито немало отсылок и пасхалок исключительно для старшего поколения: «Игра престолов», «Бойцовский клуб», «Жанна Д'арк». Не так много, все в «Зверополисе», конечно, но тоже неплохо. Мультфильм относится к детям как ко взрослым, не стараясь утаить от маленького зрителя правду жизни. Да, здесь напрямую говорят, иронизируют и подшучивают, что одни животные едят других, и это нормально. Такой закон природы: «Хочешь есть – ешь», – даже если ты медведь, а твоя еда – это милый бобер. Грызун относится к этому с пониманием.

А вот главный недостаток «Прыгунов», как ни парадоксально для «Пиксар» – это визуал. Он, конечно, на хорошем уровне. Но зритель ждал большего. Создатели не идут по пути экспериментальной анимации, как в «Нэчжа побеждает Царя драконов» или в «Кот в сапогах 2». Компания, конечно, ближе к стилю «Диснея» или «Зверополиса». Вау-кадров просто нет.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

По духу, смыслу и сюжету «Прыгуны» больше всего напоминают вышеупомянутый «Аватар» — внутри мультфильма даже иронизировали над этим. И я как человек, который посмотрел три проекта Кэмерона, могу смело заявить: «Прыгуны» доносят идеи Джеймса лучше и интереснее, чем их изначальный источник.

Мне кажется, что «Пиксар» с этим проектом идут в правильном направлении в первую очередь из-за актуальной и довольно сложной темы, которую при этом хорошо раскрывают. Конечно, можно понять даже самых отбитый экоактивистов, если посмотреть на невероятные ужасы, которые делает человек с природой. Не просто понять, а даже самому стать таким: делать неадекватные вещи в попытках спасти животных, радикализироваться, идти на крайние меры. Но только это скорее всего никак не поможет, а наоборот ухудшит ситуацию: от тебя отвернутся и общество начнет радикализироваться в противоположную сторону. Очень важен тонкий и хрупкий баланс, который так тяжело нащупать. Ведь «дома животных, дома людей – это наш общий мир».

Как второстепенная мысли меня как зрителя зацепила цитата: «Я стараюсь видеть хорошее, в душе же все хорошие». И пусть в меня бросаются камнями те, кто скажет, что это банально и на поверхности. В мультфильме это не просто пустые диалоги, они подкреплены действиями и поступками персонажей. А если мы говорим про глубину посыла, то не стоит забывать, что истины очень часто просты. Не выдумывайте и не усложняйте там, где это не требуется.