FEDUK впервые выступит на VK Fest в Казани Организаторы частично объявили лайнап 2026-го года.

Рэпер FEDUK выступит на VK Fest в Казани 7 июня у Центра Семьи «Казан». Также FEDUK подготовил программу для Синей сцены фестиваля в Санкт-Петербурге 5 июля.

Организаторы VK Fest уже частично объявили лайнап – на фестивале мы увидим t.A.T.u, Zivert, Татьяну Куртукову, Markul, Дору, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo, Ришата Тухватуллина и других звезд. На синей сцене в Москве и Санкт-Петербурге выступит секретный и очень ожидаемый, как подчеркивают организаторы, гость.

Здесь мы рассказывали о том, каким был прошлогодний фестиваль в Казани – если вы все еще не знаете, брать билеты на грядущее событие или нет, обязательно прочтите. Следите на новостями VK Fest в их официальном канале Вконтакте — скоро раскроется вторая волна артистов.

