Зарубежные дети-актеры 00-х: от должности в ООН и рок-звезды до жертвы булимии Вспоминаем детей-актеров из любимых фильмов и сериалов нулевых и смотрим, как они изменились, куда закинула их судьба и что с ними стало. Поверьте, эти истории вас удивят, а некоторые бросят в дрожь.

Вам 16 лет. Вы звезда подростковых сериалов. У вас миллионы поклонников. Вам платят сотни тысяч долларов. Вы зарабатываете больше своих родителей. Да каких родителей, больше очень многих взрослых и образованных людей. Будущее видится еще более прекрасным. Но это только одна сторона медали. На самом деле вы страдаете от анорексии, ваша мать вас уничтожает и вообще вы не хотите сниматься в кино. Все придет к тому, что в 30 вы напишете книгу «Я рада, что моя мать умерла», где расскажете, что скрывалось за глянцевой обложкой вашей жизни.

Это не выдуманная история, а реальная жизнь Дженнет Маккарди, звезды сериала «АйКарли» и «Сэм и Кэт». В этом материале мы собрали самые интересные истории взросления детей-актеров из нулевых (ранее мы делали подобные статьи про российских и зарубежных юных артистов). Кто-то стал рок-звездой, кто-то построил большую карьеру в политике, а кто-то написал бестселлер.

Дженнет Маккарди, «АйКарли» (2007—2012)

С середины нулевых и десятых на Nickelodeon шли очень популярные сериалы с Маккарди в главных ролях. В первую очередь это «АйКарли». А позже «Сэм и Кэт», где также сыграла Ариана Гранде, ставшая через несколько лет одной из главных певиц. К сожалению, карьера Дженнет сложилась совсем иначе. После телевизионных хитов девушка периодически занималась озвучкой, пробовала свои силы в режиссуре и сценаристике, снималась в небольших проектах. Кинокарьера полностью закончилась в 2018 году.

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Спустя четыре года бывшая звезда Nickelodeon взрывает инфополе своей автобиографией «Я рада, что моя мать умерла». Произведение сразу заняло первое место в списке бестселлеров New York Times, за первую неделю было продано больше 200 тысяч копий (до июля 2025 года продано уже больше трёх миллионов). Если вы в шоке из-за названия, то это еще не самое страшное. В книге актриса рассказывает про свои отношения с матерью, что та с ней делала, теневую сторону детской популярности. А мама у нее действительно... странная. Она мыла актрису до 12 лет сама, а до 17 не позволяла принимать душ без ее надзора. В юные годы постоянно осматривала половые органы дочери на наличие раковых опухолей (у матери был рак молочной железы). С 11 лет начался постоянный подсчет калорий и очень сильное недоедание. В 12 лет девочка весила 27 килограмм, что сильно беспокоило врачей. Мама заверяла их, что будет давать ей больше кушать, но это было ложью. В течение многих лет жизни актриса боролась с РПП: анорексия, булимия. Конечно, мать запрещала бросать ей актерскую деятельность, хотя будучи подростком она не раз хотела это сделать. Однажды мать сказала Дженнет, что зря вышла замуж, ведь была предназначена для славы и успеха. В этом, видимо, и кроется одержимость успехом у детей (ее братья тоже были актерами). А после смерти матери отец рассказал детям, что он не их биологический отец.

Это лишь небольшие яркие факты, которые есть в книге. Помимо ужасных отношений с матерью, там довольно много темных историй про закулисье съемок: как девушку заставляли сниматься в бикини, один из создателей сериала делал ей массаж плеч и давал выпить алкоголь. А после окончания всех съемок Nickelodeon предложил 300 тысяч долларов за публичное молчание о том, что происходило во время работы над сериалами. Девушка отказалась. Книга «Я рада, что моя мать умерла» еще не переведена на русский язык, но в оригинале ее можно купить в России.

Алекса ПенаВега и Дэрил Сабара, «Дети шпионов» (2001—2011)

В начале нулевых серия фильмов про детей-суперагентов была очень успешна – четыре картины заработали в сумме почти 550 миллионов долларов. Но отзывы зрителей и критиков с каждой последующей частью падали почти в геометрической прогрессии. Дошло до того, что «​​Дети шпионов 3: Игра окончена» получил «Золотую малину», а оценка заключительного фильма — 3,8 балла.

Главные лица франшизы – это, конечно, дети-актеры Алекса ПенаВега и Дэрил Сабара. Их карьеры довольно похоже скатывались вниз. ПенаВега продолжала сниматься, но качество проектов было все ниже, да и звали сниматься в принципе всё реже. Девушка вышла замуж за бывшего музыканта Карлоса. Они стали раскручиваться как семья. Создали ютьюб-канал, их видео набирали миллионы просмотров, пару звали на различные шоу. Но постепенно и эта популярность пропала. Их последний ролик вышел больше года назад и набрал всего 13 тысяч просмотров.

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Кинокарьера Дэрила Сабара была поначалу чуть успешнее. Он был востребован в качестве актера озвучки: «Рождественская история», «Бен 10», «Великий Человек-паук». Но и эта глава оказалось недолгой. Он женился на известной певицей Меган Трейнер. Теперь для западной аудитории он известен скорее как муж обладательницы «Грэмми».

Уильям Моусли, Анна Попплуэлл, Джорджи Хенли, Скандар Кейнс, «Хроники Нарнии» (2005—2010)

После невероятного успеха трилогии «Властелин колец» весь голливуд озадачился тем, чтобы сделать что-то подобное. Благо рядом была также очень популярная литературная серия «Хроник Нарнии». В итоге с середины нулевых эта серия фильмов была на диком хайпе. До работ Питера Джексона дотянуться не смогли, но полтора миллиарда долларов и один «Оскар» получили.

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Дети-актеры в главных ролях сразу же стали звездами. Красавец Уильям Моусли активно пытался закрепиться, некоторые попытки были даже довольно успешны: «Отбор», «Члены королевской семьи», «Последний охотник на демонов». Однажды в 2012 году во время съемок фильма «Безмолвная гора» в альпах в Италии началась сильная гроза и в актера ударила молния. Несмотря на такую травму, он помогал коллегам по съемочной группе, пока не прибыла помощь. В итоге у него на бицепсе остался шрам. Моусли продолжает сниматься в кино.

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Анна Попплуэлл не сильно хотела безумной славы в Голливуде. Параллельно съемкам она училась в Оксфорде, а позже не цеплялась за все подряд. Из более-менее громких проектов у нее «Halo 4: Идущий к рассвету», сериал «Царство» и недавний хоррор «Проклятие монахини 2». Попплуэлл служит в театре, периодически продолжает сниматься и занимается семьей.

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У Джорджи Хенли все сложилось трагичнее. Спустя три года после выхода последнего фильма в 18 лет актриса поступила к Кембридж, но в это же время она перенесла некротизирующий фасциит. Инфекция чуть не привела к ампутации левой руки. Как говорит Хенли, эта болезнь чуть не унесла ее жизнь. Девушка продолжала сниматься: «Испанская принцесса», «Дипломатка», – но проекты не были громкими. Потом, в 2019 году, казалось, что все идет в гору. Ее утвердили в спин-офф по «Игре престолов» «Долгая ночь». Сериал про события за тысячу лет до оригинальной истории – времена, когда первые появились Белые ходоки и Дети леса им противостояли. Даже был снят пилот, но HBO забраковал проект, посчитав его слишком «бунтарским и подрывным». 30 миллионов фунтов сгорели просто так. Так что реинкарнация актерской карьеры Хенли так и не случилась.

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Но самая интересная жизненная развилка произошла со Скандаром Кейнсом. Важно упомянуть, что у парня блистательная родословная. Его предки выдающиеся ученые, писатели, историки, лауреаты Нобелевских премий. А его прапрапрадед, на секундочку, сам Чарльз Дарвин. После последней части «Хроник Нарнии» парень продолжал усердно заниматься образованием, закончился Кембридж с отличными оценками и большим количеством наград по страноведению Ближнего Востока. Даже вошел в топ-16 талантливых студентов университета. В 2016-м объявил официально о завершении актерской карьеры (после «Хроник» один раз занимался озвучкой и снялся в рекламе) и полностью посвятил себя политике. Стажировался в ООН, работал парламентским советником. А сейчас занимает должность редактора экономического отдела журнала The Economist. Не ведет соцсети, никакой публичной жизни. Вот это действительно нетипичное развитие карьеры, ничего не скажешь.

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Дакота Фаннинг, «Война миров» (2005)

Режиссер – Стивен Спилберг. Сценарий написан по роману одного из самых величайших фантастов Герберта Уэллса. В главной роли Том Круз, который тогда был в своем прайме. Картина была практически обречена на успех. Сборы — почти 600 миллионов долларов, высочайшие отзывы критиков и любовь зрителей. Вместе с этим одну из главных ролей сыграла маленькая 11-летняя девочка Дакота Фаннинг.

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Юная актриса уже тогда считалась безумно талантливой. Ранее играла важные роли в проектах «Гнев», «Я – Сэм». За последний проект в 2002 году даже была номинирована на премии Гильдии актеров за лучшую женскую роль второго плана. С этими невероятными ожиданиями от публики Дакота очень круто смогла перейти во взрослую фазу своей карьеры. Девушке всего 32 года, а за плечами уже 79 проектов. Многие из последних весьма успешные: «Рипли», «Во всём виновата она».

Здесь заложена еще немного злая ирония. Возможно, фамилия Дакоты вам кажется очень знакомой. Как будто бы сейчас блистает другая Фаннинг. Конечно, речь про ее младшую сестру Эль Фаннинг. Ирония в том, что на заре карьеры ее не воспринимали всерьез, видели в ней родственницу успешной актрисы Дакоты. Но проходит время, а у Эль Фаннинг «Дождливый день в Нью-Йорке», «Неоновый демон», «Великая». А недавно девушка прогремела с «Сентиментальной ценностью» и получила номинацию на «Оскар». При этом нельзя не признать, что обе сестры уже добились очень многого.

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Тейлор Момсен, «Гринч — похититель Рождества» (2000)

Конечно, в одной из главных рождественских картин всё внимание зрителя приковано к персонажу Джима Керри, но скорее всего вы помните ту самую маленькую девочку, которая была с ним на протяжении всего фильма – это маленькая Тейлор Момсен. Она, кстати, играла одну из ключевых ролей в сериале «Сплетница», где у нее почти всегда были конфликты с создателями проекта.

В итоге девушка заканчивает с кино, чтобы полноценно сфокусироваться на музыке. Создает группу The Pretty Reckless (с английского «Довольно безрассудно») и довольно быстро приходит к успеху. Возможно, вы знаете их по песням: Just Tonight (с английского «Только сегодня ночью») и My Medicine (с английского «Мое лекарство»). На ютьюбе у них почти два миллиона подписчиков, самый популярный клип набрал 142 миллиона просмотров. Их песни и альбом занимали топовые места в чартах. В 2026 году они стали первой рок-группой с женским вокалом, у которой восемь песен были первыми в чарте Billboard Mainstream Rock.

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Все знают, что Оззи Осборн откусил во время концерта голову летучей мыши. А в 2024 году во время концерта в Севилье летучая мышь укусила Тейлор Момсен, позже девушка две недели колола уколы от бешенства. Возможно, таким образом ей передали ген настоящей рок-звезды и скоро группа выйдет на новый уровень славы.