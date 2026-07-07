Альбом спустя 7 лет тишины: Мадонна повторилась или выросла над собой? Смотрим, что несет в себе свежий студийник «Confessions II» (признания — англ.).

Самая успешная американская поп-певица выпустила пятнадцатый студийный альбом. Работа не принципиально новая: все-таки это сиквел к «Confessions on a dance floor» (с англ. – «признания на танцполе). Первая часть отзвучала еще в 2005 году и была большим глотком свежего воздуха как для певицы, так и для ее фанатов. Они услышали электронную музыку, относительно легкие попсовые тексты. Все походило больше на диджейский сет, который ни на что кроме как потанцевать не претендовал. Но это было двадцать с лишним лет назад! Двадцать!.. Что можно предложить на этом поприще сейчас? Время и место А предложить можно совершенно то же самое. За счет чего альбом 2005 года так порадовал слушателя? Все из-за перехода певицы от политических тем к танцевальным хитам. Произошло некоторое перерождение: в «признаниях на танцполе» из проблем было только освобождение певицы. Оказалось, что предыдущая ее работа про американскую жизнь (альбом 2003-го года) и проблемы в обществе не так востребована, как новоиспеченные песни про забытую любовь, личные изменения и повешенную трубку телефона с неинтересным собеседником. В общем, легкие пятничные хиты про желание жить победили. Автор фото: соцсети

Автор фото: соцсети А что в 2026 году? Правильно, повтор. Вышла вторая часть «признаний». Что ей предшествовало? Конечно, перегруженный альбом 2019 года про альтер-эго певицы с неясными и откровенно несостоятельными текстами то про поддержку незащищенных, то про переосмысление себя. И опять волна критики, статьи американских журналистов, на которые Мадонна уже открыто злилась в соцсетях. Получается, что после провального альбома снова пришлось откатиться к танцевальной музыке, которую мы и видим в «Confessions II» (с англ. – «признания 2»). Удалось ли повторить свой же успех? Давайте разбираться. Музыка поменялась В музыке подход какой-то совершенно другой. Даже несмотря на то, что в соавторах тот же Стюарт Прайс. Прослушайте песни одну за одной, и вы, возможно, сначала даже и не поймете, был ли это полноценный альбом, кто исполнитель. И это не значит, что стало хуже. Наоборот. Методы, которые Мадонна с Прайсом наметили еще в 2005 году, в последней работе укоренились. Помните мои слова про то, что первая часть была похожа на диджейский сет? Тут схожесть просто огромна. Треки как будто сшиты и неразрывны. А вот жанр поменялся. Говорим про электронную музыку, значит, анализируем сэмплы (это такие фрагменты композиций, которые вырезают из чьей-нибудь песни, зацикливают и используют как фон уже своего хита). Что можно сказать о них в старом альбоме? Явный перекос в 80-е. Тогда фанаты услышали в битах Мадонны кусочки ABBA, Bee Gees, Донны Саммер.

Та работа была сильно вдохновлена диско. Но в альбоме 2026 года мы слышим уже хаус, плотный, обволакивающий. Микс достаточно нагруженный: басы жирные, драм-машины отбивают несложный ритм, а место богатой аранжировки заняли всевозможные эффекты. Сэмплы, кстати, тоже есть. Но перечень цитируемых исполнителей поменялся. Теперь это короли музыки последнего десятилетия прошлого века: Лу Рид, Лил Луис, Inner City (с англ. – «внутренний город»). Опомнитесь, вы уже не в старомодном клубе, где играет диско. На дворе 90е, танцуете в центре огромной хаус-вечеринки.

Эмоции и смыслы

Настроение музыки в альбоме 2026 поменялось совершенно. Ни про какие пятничные хиты тут речи быть уже не может. Приятная, но не самая быстрая пульсация больше не хватает слушателя за руку и не выкидывает на танцпол, даже не светит в него разноцветными огнями гламура. Все стало проще, более расслабленно, в каких-то фрагментах немного серо. Пропал безудержный позитив, который лирическая героиня в 2005 году излучала с невиданной силой. Появилась какая-то невероятно большая нотка меланхолии, причем не напускной, а очень личной и чуть-чуть тревожной.

Вот, например, песня «Bizzare» (с англ. – «странный») из нового альбома. Кажется, что рядовой трек про разлуку, а ведь как за двадцать лет поменялась точка зрения персонажа: тут и тоска, и ощущение бесконтрольности чувств, и искушение. Где теперь тот скепсис, который был, например, в песне «Hung up» (с англ. – бросить трубку) в 2005 году?

Может быть, такая перемена настроения означает, что спустя годы скандалов и сексуализированного эпатажа Мадонна все-таки остепенилась. Это подтверждает песня «Fragile» (с англ. – хрупкий), посвященная брату певицы, который ушел из жизни в 2024 году из-за тяжелой болезни. Музыка в этой композиции восхитительная: чувствительное вступление, то затихающие, то разгорающиеся синтезаторы и вокал, в котором слышно слезы и светлую грусть по тому, кто был так дорог. Танцевальным трек не назовешь. При прослушивании этой песни понимаешь, что с первой частью альбома покончено, в мире певицы его больше не существует. Их объединяет только название. Да, как и в 2005 году, это все еще откровения. Но какие разные… Там был позитивный отрыв, отказ, бросок всего на произвол судьбы.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Последний альбом Мадонны едва ли можно назвать продолжением чего-то, откатом к прошлому, попыткой повторить что-либо. Совершенно ошибочно приравнивать его к первой части «откровений», ссылаясь только на название.

Альбом «Confessions II» (с англ. – «откровения 2») вряд ли чем-то похож на «старшего брата». Да, ощущение диджейского влияния тут все еще есть, но вот диск-жокей поменялся, устал, потерял многое. Танцевальная ли это музыка? Абсолютно, ведь авторы работали в том же тандеме, вдохновлялись хаусом. Только вот танцы будут совершенно другие. Расслабленные и грустные, более конкретные и личные.

Этот альбом – честный переход повзрослевшего артиста от эпатажа и стойкости к уязвимости и хрупкости. Вторая часть не повторяет успеха первой. Она достигает своего собственного, но уже не через раскрепощение. На танцполе остались только осмысленность и мудрость. Хуже? Абсолютно нет. Серьезнее.

Автор материала: Ратмир Потапов