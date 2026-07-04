Шоколадный оттенок кожи без вреда для здоровья: как правильно загорать

Красивый загар начинается дома

Как бы парадоксально это ни звучало: красивый загар начинается не на пляже, а дома. Перед тем как принимать солнечные ванны, необходимо тщательно подготовить не только кожу, но и свой организм. Для этого ежедневно выпивайте достаточное количество воды. Такая привычка поможет избежать обезвоживания, которое легко заработать на пляже летом. Также за несколько дней до планируемого пребывания на солнце не забудьте сделать мягкое отшелушивание всего тела. А непосредственно перед загаром исключите использование агрессивных скрабов, которые могут нарушить липидный барьер.

SPF – не враг, а помощник

Самая большая ошибка тех, кто хочет стать обладателем красивого загара, – игнорировать средства с SPF. Многие до сих пор уверены, что санскрин полностью блокирует загар, но это один из самых распространенных бьюти-мифов. На самом деле средства с UV-защитой не препятствуют появлению смуглости на кожи, а лишь защищают ее от ожогов и преждевременного старения. Даже при использовании солнцезащитного средства вырабатывается меланин, что позволяет коже более безопасно приобрести ровный золотистый тон. Если вы обладательница светлой кожи, то выбирайте средства с SPF 30 – SPF 50. Они пропускают 2–3% солнечных лучей, обеспечивая безопасный процесс загара. Если у вас смуглый оттенок тела, то подойдет уровень SPF 15 – SPF 30. Помните о главном: крем наносим за 15–20 минут до выхода на улицу и обновляем каждые два часа, а также после купания. И еще – не забывайте защищать лицо средствами с SPF. Ведь кожа в этой зоне более нежная и уязвимая, а значит, требует особого ухода.

Выбирайте правильное время

Все знают, что самое опасное время для пребывания на солнце – с 12 до 16 часов дня. В этот период светило находится в зените под углом 90°, отчего ультрафиолетовое излучение считается максимально сильным. Из-за этого легко получить солнечный ожог, тепловой удар или спровоцировать разрушение клеток кожи. Лучшее и весьма безопасное время для загара – до 11 утра и после 16 вечера. В эти периоды солнце более «мягкое», поэтому загар ложится на кожу ровно, а риск получить ожог сводится к минимуму.