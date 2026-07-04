4 июля 09:00
Шоколадный оттенок кожи без вреда для здоровья: как правильно загорать
Неочевидные правила, которые помогут вам красиво загореть без ожогов и тепловых ударов.
Ровный золотистый оттенок кожи способен не только заменить десятки бьюти-процедур, но и поднять самооценку. Загорелое тело всегда выглядит более подтянутым, рельефным и притягательным. Именно поэтому каждое лето миллионы людей отправляются на пляжи в надежде вернуться домой с тем самым идеальным загаром. Но секрет красивого тона кожи уж точно скрывается не в многочасовом пребывании под палящим солнцем. И это не вопрос удачи, а результат грамотного и безопасного подхода. В этой статье мы развеиваем самые популярные мифы о загаре и делимся правилами, которые помогут приблизиться к шоколадному цвету тела без опасных последствий.
Красивый загар начинается дома
Как бы парадоксально это ни звучало: красивый загар начинается не на пляже, а дома. Перед тем как принимать солнечные ванны, необходимо тщательно подготовить не только кожу, но и свой организм. Для этого ежедневно выпивайте достаточное количество воды. Такая привычка поможет избежать обезвоживания, которое легко заработать на пляже летом. Также за несколько дней до планируемого пребывания на солнце не забудьте сделать мягкое отшелушивание всего тела. А непосредственно перед загаром исключите использование агрессивных скрабов, которые могут нарушить липидный барьер.
SPF – не враг, а помощник
Самая большая ошибка тех, кто хочет стать обладателем красивого загара, – игнорировать средства с SPF. Многие до сих пор уверены, что санскрин полностью блокирует загар, но это один из самых распространенных бьюти-мифов. На самом деле средства с UV-защитой не препятствуют появлению смуглости на кожи, а лишь защищают ее от ожогов и преждевременного старения. Даже при использовании солнцезащитного средства вырабатывается меланин, что позволяет коже более безопасно приобрести ровный золотистый тон. Если вы обладательница светлой кожи, то выбирайте средства с SPF 30 – SPF 50. Они пропускают 2–3% солнечных лучей, обеспечивая безопасный процесс загара. Если у вас смуглый оттенок тела, то подойдет уровень SPF 15 – SPF 30. Помните о главном: крем наносим за 15–20 минут до выхода на улицу и обновляем каждые два часа, а также после купания. И еще – не забывайте защищать лицо средствами с SPF. Ведь кожа в этой зоне более нежная и уязвимая, а значит, требует особого ухода.
Выбирайте правильное время
Все знают, что самое опасное время для пребывания на солнце – с 12 до 16 часов дня. В этот период светило находится в зените под углом 90°, отчего ультрафиолетовое излучение считается максимально сильным. Из-за этого легко получить солнечный ожог, тепловой удар или спровоцировать разрушение клеток кожи. Лучшее и весьма безопасное время для загара – до 11 утра и после 16 вечера. В эти периоды солнце более «мягкое», поэтому загар ложится на кожу ровно, а риск получить ожог сводится к минимуму.
Не загорайте за один день
Даже не пытайтесь загореть за один день! Длительное пребывание под палящим солнцем нередко заканчивается весьма печально: ожогами, покраснением и обезвоживанием кожи. Для выработки меланина — пигмента, который отвечает за потемнение кожи, организму требуется время. Именно поэтому постепенный загар выглядит более ровным, естественным и держится на теле значительно дольше. Специалисты рекомендуют начинать с коротких солнечных ванн, избегая при этом пребывания на открытом солнце. Так что не пренебрегайте зонтиком или шляпой – загорать в тени куда безопаснее, чем под прямыми солнечными лучами.
Масло для загара: польза или вред?
Масла для загара уже много лет остаются популярным средством, но вокруг них по-прежнему витает немало мифов. Страшная ошибка — использовать масло как замену крему c SPF. Большинство натуральных масел не защищают кожу от UV-излучения, а некоторые даже могут усиливать воздействие солнца, повышая риск ожогов. При этом полностью отказываться от масел не стоит. Современные средства для загара часто содержат ухаживающие компоненты, которые помогают коже оставаться мягкой и напитанной. Выбирайте те продукты, которые содержат SPF-фильтр. Или используйте масло после пребывания на солнце, чтобы восстановить кожу. Такой подход сохранит красивый бронзовый оттенок без вреда для здоровья и поможет избежать неприятных последствий.
Как сохранить загар?
Сохранить красивый загар порой даже сложнее, чем его обрести. Главный секрет здесь — качественное увлажнение. На солнце кожа теряет влагу и начинает быстрее обновляться, поэтому после отдыха нужно ежедневно использовать питательные кремы, лосьоны или средства с алоэ вера. Не менее важно соблюдать питьевой режим как и до загара: увлажнение должно происходить не только снаружи, но и изнутри. Чтобы загар не сошел с кожи пятнами, откажитесь от агрессивных скрабов, пилингов и горячего душа. Такие процедуры ускоряют обновление клеток эпидермиса, провоцируя осветление кожи. Также специалисты рекомендуют включить в рацион продукты оранжевого цвета, богатые бета-каротином, – это морковь, абрикосы, тыква и манго. При правильном уходе кожа будет радовать вас своим бронзовым оттенком и здоровым сиянием даже после окончания отпуска.
Автор материала: Лайзет Савельева
Книги никто не читает? Гонорары российских писателей могут с этим поспорить
Современная литература жива, и мы сейчас это докажем. Берем востребованных писателей десятых и двадцатых годов, смотрим их тиражи и рассчитываем, сколько миллионов они могли заработать.
Какой парфюм привлекает мужчин?
Разбираемся, какие женские ароматы нравятся противоположному полу больше всего.
Вся сложность приготовления индийского блюда заключается только в поиске ингредиентов.
Гоша Карцев: «Либо бабки, либо слава»
Один из самых медийных стилистов и (уже) дизайнеров сегодняшней России про личный бренд, синдром самозванца и о том, где брать идеи.