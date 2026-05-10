10 мая 09:00
Книги, которые стоит прочитать в ближайшее время
Рассказываем о новинках, которые могут пополнить вашу библиотеку.
Мы уже не первый раз делимся с вами книжными новинками. Так вот… Весна – отличное время, чтобы обновить свои читательские планы, грандиозно построенные на год вперед. Мы подобрали несколько интересных произведений разных жанров: от философской прозы до исторической биографии. А еще очень много будет литературы для тех, кто хочет изучить историю от лица великих женщин – как принцесс, так и художниц.
Наталья Резник «Человек среди котов: История близкого соседства», 16+
И снова в нашей подборке затесалась книга о домашних любимцах. Но эта тема нам никогда не надоест – котиков любят все. Резник погружает нас в увлекательное исследование отношений человека и кошек. Вы разберетесь, как одомашнивали животных, в чем секрет гармоничного совместного быта с ними, и даже узнаете, что происходит в головах у кошек.
Симона де Бовуар «Старость», 18+
Симона де Бовуар – человек неоднозначный, но интересный. Ей принадлежит знаменитый труд, посвященный феминизму второй волны «Второй пол». В «Старости» она рассуждает о преклонном возрасте не как о простом биологическом факте, а о явлении, которое социально и культурно измеряется.
В первой части писательница опирается уже по классике на биологию, историю, социологию и иные науки, а во второй исследует внутренний мир пожилых людей. Если вы хоть раз задавались вопросом о смерти или о том, как вы относитесь к старению, – возможно, это то, с чем нужно ознакомиться.
Николас Л. Сиретт «Борьба за женское тело», 18+
Книга рассказывает о захватывающей и необычной биографии мадам Рестелл – женщины, которая в Викторианскую эпоху оказывала услуги по контрацепции и консультировала женщин по вопросу беременности. Ее дело стало отправной точкой для длительной кампании по криминализации абортов в США, которая нанесла обществу большой урон. Но бесспорно Рестелл изменила отношение многих женщин к собственному телу.
Яна Хьюстова «Без барьеров», 16+
Думаете, что после 30 учить иностранный язык поздно? Вы ошибаетесь! Это практическое руководство для тех, кто долгое время никак не может подступиться к этой сложной науке. Книга поможет не бросать обучение новому языку через два дня, а также предложит авторскую методику. И да, вы наконец-то забудете о тупой зубрежке: ежедневные короткие упражнения помогут освоить грамматику без стресса.
Себастьян Сми «Париж в руинах: любовь, война и рождение импрессионизма», 18+
Себастьян Сми – художественный критик и лауреат Пулитцеровской премии. В своей книге он рассказывает о взгляде художников на исторические перемены второй половины XIX века. В центре сюжета – история любви Эдуарда Мане и Берты Моризо. Все произведение пронизано ощущением тревоги от перемен и ощущением невозможности сохранить старые мировые порядки. О том, как с этим справлялись деятели искусства, вы можете узнать здесь.
Наталья Серёгина, Надежда Адамович «Страшно интересная Россия. Народные суеверия, котики Романовых и птица вещая», 16+
Исследовательницы, известные по книге «Интимная Русь», предлагают еще одно этнографическое путешествие и приглашают приоткрыть завесу тайны дореволюционной России. На этот раз вы узнаете о разных этносах, древних обрядах и формировании языка (и того, как он трансформировался на протяжении всей истории). Интересен этот труд тем, что описывает то парадоксальное время, когда суеверия о нечистой силе, старообрядческая церковь и православие сосуществовали друг с другом в крестьянском быту (и первые влияли сильнее на людей тогда, чем сейчас).
Ноа Чарни «Стертые с холста», 18+
Книг о женщинах-художницах много не бывает (и вот, кстати, в копилочку – наша статья о них). В этот раз создательница книги Ноа Чарни исследует то, как представительницы прекрасного пола были сильно ограничены в социальных и профессиональных возможностях, и подробно делится тем, как они выживали в таких условиях и творили. Охватывается по классике большой исторический и культурный пласт – от Средневековья до наших дней. Любите искусствоведение и все, что с ним связано? Уверены, что знаете все? Добавьте лучше эту книгу себе на полку!
Кристин Орбан «Леди Ди», 18+
А это уже поклонникам биографий на заметку. Принцесса Диана – культовая фигура в истории. Книга Орбан раскрывает трагическую судьбу великой женщины от первого лица. Вы узнаете о золотой клетке Букингемского дворца и о том, как строились ее отношения с принцем Чарльзом: «Между детством, полным мечтаний, и трагической гибелью в 1997 году пролегла недлинная жизнь Дианы, которую называли народной принцессой».
Наталья Громова, «Евгений Шварц: Судьба Сказочника в эпоху Дракона», 16+
Помните «Обыкновенное чудо» и «Снежную королеву»? На страницах книги Натальи Громовой оживет биография одного из самых известных сказочников и фантазеров XX века – Евгения Шварца. Именно он автор этих произведений. Его творения очень актуальны в нынешнее время: он смеялся над обстоятельствами, сгущающими вокруг него краски, и смотрел смело в глаза трудностям. Журнал Blueprint включил книгу о Шварце в число главных новинок марта.
