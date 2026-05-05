5 мая 09:00
Польза семян чиа: миф или правда
Обсуждаем главный суперфуд последних лет вместе с врачом-диетологом, а еще разбираем, как правильно употреблять семена чиа.
Семена чиа переживают второе рождение — около 15—20 лет назад их робко пытались рекомендовать тогда ещё немногочисленные блогеры, но как-то не сложилась любовь, и похожие на маковые крупинки семена были вытеснены ягодами годжи, спирулиной, куркумой и прочими суперфудами (о них у нас вышел подробный материал — почитать его можно здесь). Последние пару лет чиа снова влетели в рилсы и меню ресторанов: позиции с этими семенами вводят в меню ПП- и не очень ПП-заведений, их рекомендуют лидеры мнений и микроблогеры, их добавляют в рецепты домашней выпечки. Пудинги, боулы, веганские дипы, смузи и прочее готовят на их основе, а приготовив, съедают и нахваливают.
Суперфуды переживают свою прайм-эру. Это яркий пример того, как благодаря стихийному, а потом грамотному продвижению непривычные для россиян продукты отлично продаются. Любой суперфуд включает три основных пункта: принцип функционального питания, возможность ежедневного употребления и моду на полезный рацион — которые первоначально рекомендовались исходя из личного опыта, а после были поставлены на профессиональный маркетинговый поток. И продажи действительно хороши — весь прошедший год суперфуды охотно покупали и в розничных магазинах, и заказывали в доставке. К началу весны этого года темпы не упали: розничные магазины известной российской сети супермаркетов в начале марта отметили рост продаж семян чиа на 11% по сравнению со средними показателями зимних месяцев, матчи — на 9%, комбучи (это обычный чайный гриб) — на 5%. Согласно прогнозам аналитиков Grand View Research, специализирующихся на изучении трендов пищевого рынка, объём продаж семян чиа будет расти дальше не менее чем на 22% в год в ближайшие четыре года.
Если верить обзорам в соцсетях, то семена чиа при регулярном употреблении дают энергию и лёгкость в теле, а попутно обеспечивают сияние кожи. Мы хотим отделить факты от вымысла, поэтому попросили профессионала помочь нам разобраться в составе, пользе и возможных рисках семян чиа.
На наши вопросы отвечает главный врач-диетолог Татарстана, член Союза диетологов России и Национальной ассоциации клинического питания, основатель сервиса готового лечебного питания, ведущий специалист многопрофильного медицинского комплекса Millenium clinic Луиза Губаева. Зачем на самом деле нужны эти семена, как их правильно употреблять, чтобы получить максимум нутриентов, и кому стоит быть осторожнее — читайте в нашем материале. Спойлер: дело не только в трендах, но и в реальной поддержке организма, если знать меру.
Начнём с того, что чиа — это однолетнее травянистое растение семейства мятных рода шалфеев. Его семена традиционно употребляют в пищу в странах Латинской Америки. Чиа действительно прорыв в нутрициологии или это очередной маркетинговый ход? Чем семена чиа реально отличаются от семян льна, кунжута или тыквенных семечек?
Луиза Губаева говорит, что семена чиа — это не революция, но и не маркетинговая пустышка. Это функциональный продукт с высокой нутритивной плотностью, но его популярность усилена маркетингом. Семена чиа содержат растворимую клетчатку (до 30–35%), альфа-линоленовую кислоту (ALA, омега-3), полифенолы (растительные органические соединения с сильными антиоксидантными свойствами) и необходимые организму человека минералы (магний, кальций, железо).
Давайте сравним с другими суперфудами:
семена льна сопоставимы с чиа по омега-3, но они богаче лигнанами (эстрогеноподобными соединениями) и требуют измельчения (например, в блендере) для усвоения;
семена кунжута — лидеры по содержанию кальция, но практически не содержат омега-3, и они также требуют измельчения для усвоения;
тыквенные семечки содержат больше белка и цинка, необходимые для иммунной и гормональной функции.
Главное отличие семян чиа от других — высокое содержание растворимой клетчатки с выраженной гелеобразующей способностью: мелкие зёрна набухают, поглощая жидкость, и превращаются в гель. Это помогает организму медленнее всасывать глюкозу, увеличивать время чувства насыщения и поддерживать микробиоту.