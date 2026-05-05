Польза семян чиа: миф или правда Обсуждаем главный суперфуд последних лет вместе с врачом-диетологом, а еще разбираем, как правильно употреблять семена чиа.

Семена чиа переживают второе рождение — около 15—20 лет назад их робко пытались рекомендовать тогда ещё немногочисленные блогеры, но как-то не сложилась любовь, и похожие на маковые крупинки семена были вытеснены ягодами годжи, спирулиной, куркумой и прочими суперфудами (о них у нас вышел подробный материал — почитать его можно здесь ). Последние пару лет чиа снова влетели в рилсы и меню ресторанов: позиции с этими семенами вводят в меню ПП- и не очень ПП-заведений, их рекомендуют лидеры мнений и микроблогеры, их добавляют в рецепты домашней выпечки. Пудинги, боулы, веганские дипы, смузи и прочее готовят на их основе, а приготовив, съедают и нахваливают.

Суперфуды переживают свою прайм-эру. Это яркий пример того, как благодаря стихийному, а потом грамотному продвижению непривычные для россиян продукты отлично продаются. Любой суперфуд включает три основных пункта: принцип функционального питания, возможность ежедневного употребления и моду на полезный рацион — которые первоначально рекомендовались исходя из личного опыта, а после были поставлены на профессиональный маркетинговый поток. И продажи действительно хороши — весь прошедший год суперфуды охотно покупали и в розничных магазинах, и заказывали в доставке. К началу весны этого года темпы не упали: розничные магазины известной российской сети супермаркетов в начале марта отметили рост продаж семян чиа на 11% по сравнению со средними показателями зимних месяцев, матчи — на 9%, комбучи (это обычный чайный гриб) — на 5%. Согласно прогнозам аналитиков Grand View Research, специализирующихся на изучении трендов пищевого рынка, объём продаж семян чиа будет расти дальше не менее чем на 22% в год в ближайшие четыре года.

Если верить обзорам в соцсетях, то семена чиа при регулярном употреблении дают энергию и лёгкость в теле, а попутно обеспечивают сияние кожи. Мы хотим отделить факты от вымысла, поэтому попросили профессионала помочь нам разобраться в составе, пользе и возможных рисках семян чиа.

Автор фото: Millenium clinic На наши вопросы отвечает главный врач-диетолог Татарстана, член Союза диетологов России и Национальной ассоциации клинического питания, основатель сервиса готового лечебного питания, ведущий специалист многопрофильного медицинского комплекса Millenium clinic Луиза Губаева . Зачем на самом деле нужны эти семена, как их правильно употреблять, чтобы получить максимум нутриентов, и кому стоит быть осторожнее — читайте в нашем материале. Спойлер: дело не только в трендах, но и в реальной поддержке организма, если знать меру. Начнём с того, что чиа — это однолетнее травянистое растение семейства мятных рода шалфеев. Его семена традиционно употребляют в пищу в странах Латинской Америки. Чиа действительно прорыв в нутрициологии или это очередной маркетинговый ход? Чем семена чиа реально отличаются от семян льна, кунжута или тыквенных семечек? Луиза Губаева говорит, что семена чиа — это не революция, но и не маркетинговая пустышка. Это функциональный продукт с высокой нутритивной плотностью, но его популярность усилена маркетингом. Семена чиа содержат растворимую клетчатку (до 30–35%), альфа-линоленовую кислоту (ALA, омега-3), полифенолы (растительные органические соединения с сильными антиоксидантными свойствами) и необходимые организму человека минералы (магний, кальций, железо).

Давайте сравним с другими суперфудами:

семена льна сопоставимы с чиа по омега-3, но они богаче лигнанами (эстрогеноподобными соединениями) и требуют измельчения (например, в блендере) для усвоения;

семена кунжута — лидеры по содержанию кальция, но практически не содержат омега-3, и они также требуют измельчения для усвоения;

тыквенные семечки содержат больше белка и цинка, необходимые для иммунной и гормональной функции.

Главное отличие семян чиа от других — высокое содержание растворимой клетчатки с выраженной гелеобразующей способностью: мелкие зёрна набухают, поглощая жидкость, и превращаются в гель. Это помогает организму медленнее всасывать глюкозу, увеличивать время чувства насыщения и поддерживать микробиоту.