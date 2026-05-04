И хочется, и колется: чем цепляет и пугает альбом Cream Soda Делимся мыслями об «Истерике», вышедшей после двухлетнего затишья.

Музыка Cream Soda всегда была достаточно гламурна, чтобы облачать себя пудрово-розовыми тканями, морем дуохромных блесток и пайетками. Но в ней не было излишеств: все серпантины, сияшки и хлопушки спокойно с помощью воображения помещались в какую-нибудь русскую аутентичную глубинку, которая пахнет сырым срубом и лесными ягодами. Дима Нова, Илья Гадаев и Анна Романовская выдумали вселенную, в которой грубая, шероховатая реальность встречается с сказочными, фэнтезийными элементами культуры. Их музыка заряжала какой-то бешеной энергией.

Но в 2023 трагически из жизни уходит Дима Нова. Все ткани сняты, блестки стерты, а пайетки выброшены на свалку. По-прежнему песни искрят и покоряют сердца публики: но в ней нет пурпурно-розового, нежно-оранжевого и серебристо-голубого. Остался только прозрачно-серый. Теплое и пушистое сменилось на холодное и металлическое.

24 апреля выходит альбом «Истерика», в котором Илья напару с новой солисткой Алисой переосмысляет клубный звук (и это переосмысление попадает в общее ностальгическое настроение). Они собирают по кускам песни с помощью нейронки, вдохновляются Риком Рубином (а его книги – уже что-то хрестоматийное в поп-культуре) и откладывают сольные проекты в дальний ящик.

Вы можете поставить «Никаких больше вечеринок», «Уйди, но останься» или даже «Розового Фламинго» на диджей-сете корпоративного розлива: к сожалению или счастью, эти мелодии из-за своего яркого и универсального образа имеют свойство под натиском поп-музыки становиться обезличенными. Но навряд ли «Истерику» оценит широкая публика: не считая, пожалуй, самой молодой их аудитории. И дело, упаси Бог, не в халтуре или однообразии: просто сам тон группы сменился.

«Истерика» – история повзрослевших, утративших старые смыслы и приобретших новые. В ней нет наивности и легкости, которая была присуща «Комете» или «Volga». Музыка продолжает быть танцевальной, запоминающейся и держащей планку: но видно, что здесь ребята гораздо больше экспериментировали со смыслами и звуком (впрочем, они и сами в одном из недавних интервью прямо намекнули на это). Сам Илья назвал это «частью взросления», которую он долго отрицал.

Выверенная формула сменилась на пробу пера. Так что нам с вами, как слушателям, стоит оценивать новую эру как эру новой группы. Абстрактные и всем понятные образы сменились на личные и конкретные (не всегда, конечно, но все же…). Ретро 80-х и 90-х сменилось на электроклэш и инди-слиз наивысшего образца. Возрадуемся, что здесь нет гиперпопа: если его добавлять немного в альбом – это может стать изюминкой, но альбом из гиперпопа звучит слишком… Слишком!

Ахиллесова пята – текст. О вкусах не спорят, тут точно нужен профилактический осмотр у гострайтера. Я слышу бит «Истерики», и мне хочется под него качать головой. Я даже не против, если эти басы и ударные застрянут в моем сознании на весь день. Но начинается текст и… «все твои подруги/ так похожи на меня/ только у них нет денег/ и с мозгом просто беда». У меня у самой начинаются какие-то когнитивные нарушения после знакомство с великим и могучим в таком исполнении. Причем, я не люблю сносбство и всегда говорю о том, что к музыке (любой!) нужно относиться открыто и беспристрастно. Но тут границы беспристрастности оканчиваются. Начинается головная боль со сверхурочными в виде текста, который по-хорошему бы стоило делегировать человеку, фанатеющему от языка. Тогда бы из каждой песни вышла бы не просто конфетка, а неограненный алмаз.

Впрочем, может такова была задумка автора… Просто я ее не поняла, и текст для меня здесь был не как костыль для понимания истории, а как противные маленькие пеньки, об которые я постоянно спотыкаюсь и получаю занозы. Вытаскивать их, между прочим, жутко больно.

Но давайте не будем о грустном, и вернемся к хорошему. «Тамагочи», «Москва», «Звездопад» и их собратья заслуживают места в вашем ежедневном плейлисте. С ними легче и лучше живется и они дают свободу эмоциям: а это так необходимо во времена, когда общество наэлектризовано и тревожно от цифр. Наметанный взгляд Ильи на устройство музыки и завораживающий вокал Алисы дают нам возможность просто кайфануть и расслабиться. Не грузить себя чувствами, которые годами, как груда камней, копятся на душе. А еще в создании альбома принял участие только Mayot: это радостная новость для тех, кто любит его треки и для тех, кто не любит перегруженный фитами релиз (оставим много имен сборникам песен по GTA).

Вообще, я думаю, что нужно поддерживать как отечественных, так и зарубежных музыкантов: в наши дни ИИ и его производные стирают живое творчество со стриминговых площадок. И дело не в конкуренции, а в производимости: на один потрясающий человеческий альбом выходят тысячи и сотни тысяч нейросетевых треков. Музыка наших современников – исследование того культурного и социального пространства, в котором мы все находимся и все пытаемся для себя найти ответы на извечные экзистенциальные вопросы.