Мужской подход, женское чутьё: кто выигрывает в фитнес-индустрии? Разбираем стереотипы о тренерах, запросы клиентов и эволюцию фитнеса — от больших весов до осознанного здоровья.

Мода на фитнес меняется, а вместе с ней и требования к тренерам. Если десять лет назад женщины шли в зал с одним запросом — убрать живот, а мужчины — выжать 150 кг, то сегодня картина принципиально иная. Люди всё чаще приходят не за кубиками пресса, а за качеством жизни. И эта трансформация неизбежно меняет роль тренера. Он — наставник, психолог, друг, диетолог и мотиватор.

Но остаётся ли гендерный разрыв? Легче ли женщине-тренеру найти подход к клиентке, а мужчине — к атлету-силовику? Правда ли, что женщины более чуткие, а мужчины — более демонстративно-результативные? Почему у фитнес-индустрии сегодня всё чаще видят «женское лицо»? В этом материале тренер с 14-летним стажем отвечает на самые разные вопросы: от стереотипов до реальной практики, от мифов о «перекачанности» до того, почему соцсети стали главным инструментом женского успеха в профессии.

Автор фото: личный архив Дарьи Пожаровой Этот материал пропитан girls-power (женской силой), но не обесценивает мужчин. Телеведущая, персональный тренер, диетолог, мастер спорта международного класса, победительница первенства мира и многократная чемпионка России по фехтованию Дарья Пожарова откровенно рассказывает о своей работе, а мы приводим её ответы без сокращений. Есть разница в женском и мужском подходах к тренировкам? Если брать в своей основной массе, то да, это правда. Женщины-тренеры более чуткие, но это можно наблюдать и в обычной жизни. Женщины более лояльные, более мягкие, более адаптивные. Соответственно, они гораздо быстрее понимают, как с клиентом надо общаться. Бывают исключения из правил. Были на моем примере такие женщины, которые общались со своими клиентами даже жёстче, чем мужчины. Да, есть момент, что женщине-тренеру сложнее найти общий язык с мужчинами-атлетами, потому что они воспринимают лучше грубую форму мышечного, накачанного тренера, на которого они хотят быть похожи. Если парень приходит в зал и говорит, что он хочет жать 150 килограмм лёжа от груди, а девочка-тренер, которая обладает техникой, но, скорее всего, не обладает такими силовыми показателями, может показать ему только технику. А мужчина, который сам же занимается с таким весом, сможет показать на своём примере. Естественно, лояльность клиента будет больше направлена на тренера-мужчину.

Запросы мужчин и женщин за последние пять лет изменились?

Однозначно есть разница в женском и мужском тренинге. Женский тренинг, как правило, направлен на поддержание формы, а мужчины больше хотят стать обладателями силовых показателей. Им не так важны минус два сантиметра талии. Да и вообще, генетически и эволюционно женщины и мужчины имеют разную выносливость в разных положениях тела. Мужчины, например, более сильные и выносливые своей верхней частью, потому что их главная задача — убить, допустим, мамонта. А у женщин более предрасположенная для нагрузок нижняя часть, потому что женская эволюционная задача — выносить, выходить, насобирать. Поэтому и тренировочный процесс строится совсем по-разному.

Естественно, фитнес-индустрия, как и всё остальное, меняется под влиянием моды. Если 10 лет назад мода была на упругие ягодицы, большие дельты (говорю про женщин), то сейчас весь вектор направлен на то, чтобы быть просто здоровым. И, естественно, фитнес поэтому поменялся — многие тренеры ушли от работы с большим весом к работе функциональной. Но что останется навсегда в тренде – это здоровое, красивое тело без гипертрофированных мышц, потому что все поняли, что употребление большого количества спортивного питания и стероидов — это не про здоровье. Если 10 лет назад люди готовы были их использовать, добиваясь результатов, то сейчас уже мало кто согласится быть красивым, но нездоровым. Сейчас людям вместе с красотой хочется еще получать и хорошее самочувствие — это даже первое, что хотят получать в данный момент от фитнеса.

Есть мнение, что женщины лучше чувствуют «биомеханику» тела

Женщины в принципе более чуткие и добрые существа, нежели мужчины. Конечно, я не говорю про всех, всегда есть исключения из правил. Про биомеханику тоже не могу сказать, что женщины чувствуют лучше — часто узнаю мужчин, которые хорошо чувствуют все эти процессы в организме. Поэтому этот вопрос про больше исключений из правил. Если вы хотите более чуткого тренера, можно рассмотреть и мужчин тоже. Сейчас отвечаю и вспоминаю большое количество мужчин-тренеров, которые являются гораздо более чуткими, чем женщины.

Автор фото: magnific.com

Какой самый нелепый совет о тренировках ты слышала от мужчин-коллег в зале?

Мне повезло, я работаю с профессионалами, но, наверное, были такие случаи в самом начале карьеры, когда я слышала, что мужчины действительно говорят о том, что женщине очень просто перекачаться. Хотя за свой огромный тренерский опыт, за 14 лет работы ни разу не видела, чтобы кто-то смог накачаться, не вожделея этого и не вкладывая в это огромное количество времени, сил и денег. А еще, наверное, слышала такие фразы, что женщинам достаточно аэробики, а работа с силовыми — это вообще не про женщин, хотя уже весь мир знает, что мышечная саркопения есть как у мужчин, так и у женщин и что женщинам после 40 вообще обязательно заниматься именно силовыми тренировками.

Как думаешь, у фитнес-индустрии женское лицо?

Слышала такую позицию от мужчин-тренеров, которые не готовы вести соцсети. Почему так произошло? Потому что женщины более гибкие. И если в новых реалиях для того, чтобы у тебя было хорошее количество клиентов, необходимо вести соцсети, девочки делают это, а мужчины начинают ставить для себя какие-то запреты. И поэтому в соцсетях вы видите большое количество девочек-тренеров, потому что они поняли, что с этого зарабатывают деньги.

Но мужчин все-таки в фитнес-индустрии больше. Ну, если мы, конечно, возьмем групповые занятия, где одни женщины, то тогда, может, выровняемся и, может быть, как-то даже обгоним. Но что касается силовых тренировок, женщин пока все ещё меньше. Ещё раз уточню, что это происходит из-за того, что более спокойно записывают видео именно женщины. Поэтому и такое ощущение, что у фитнеса женское лицо.