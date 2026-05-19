Кто такой нарцисс и как строить с ним отношения Это серьёзный текст не на тему цветоводства, а о людях и сложных человеческих отношениях. И ещё о том, что нарциссом быть не всегда плохо.

Быть уверенным в себе человеком — это не то же самое, что быть надменным, высокомерным снобом. Уровень эмпатичности, воспитание, эмоциональная (а иногда и физическая) травмированность, отношения в семье и многие другие аспекты складываются в итоге в портрет типичного нарцисса. Но важно понимать, что у каждого без исключения имеются нарциссические черты характера, просто у одних это протекает безболезненно и в здоровом ключе, а другие возводят самолюбование в абсолют, и часто не по своей вине.

Для начала давайте пройдёмся по основным понятиям. В этом нам как всегда помогает радиоведущая, блогер, врач-психиатр, психотерапевт РКПБ им. Бехтерева, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА, кандидат медицинских наук Оксана Захарова.

Нарциссическая травма — это рана в самооценке, тянущаяся за человеком из детства. И это не просто критика, а хронический опыт: ребёнка обесценивали, игнорировали его чувства, заставляли чувствовать себя недостаточно хорошим. И он учился быть лучше, чтобы получить любовь холодных родителей. В результате такого отношения формируется ложное «Я», или маска успешности, идеальности, защищающая внутреннее уязвимое «Я» от мира. А под маской прячется страх разоблачения и глубокая неуверенность в себе, которые компенсируются внешним восхищением, становящимся «нарциссическим наркотиком». Без него человек сталкивается со своим «неидеальным Я» и начинается паника. Травма — это фундамент, на котором потом может вырасти нарциссическая личность или нарциссическое расстройство. Нарциссическая личность — это яркие характерные черты поведения, но ещё не патология. Такой человек амбициозен, эгоцентричен, любит внимание, может обесценивать других, чтобы самому не чувствовать себя недостаточным. Но он сохраняет связь с реальностью, способен к эмпатии, может испытывать стыд и вину. С ним сложно, но можно построить отношения, если не принимать обесценивание на свой счёт. Зачастую это яркие, харизматичные личности, требующие к себе внимания и восхищения. Нарциссическое расстройство личности — это уже клинический диагноз, когда характерные черты становятся дезадаптивными. В этом случае в человеке становятся заметны чрезмерное величие, фантазии о неограниченном успехе, маниакальная потребность в восхищении. Эмпатия у таких людей отсутствует — окружающие воспринимаются ими как объекты для подпитки самооценки; у них чёрно-белое мышление, идеальное или ужасное. Критику они воспринимают болезненно и реагируют с агрессией, и обесцениванием. Истинное «Я» у таких людей находится под тотальным запретом — они искренне верят в свою грандиозность. У личности с нарциссическими чертами ещё есть контакт с реальностью, внутренним миром и эмпатия, а при расстройстве их нет.

Что такое нарциссизм простыми словами?

Представьте человека с обычными чертами — у него есть ощущение внутреннего «Я», какое есть, с плюсами и минусами. Иногда устаёт, иногда радуется, иногда грустит. Бывает разным: глупым и умным, красивым и не очень, добрым и злым. В общем, быть живым. Это обычное «Я» нормального человека, и ему с этим нормально. А теперь представьте другого. У него тоже есть реальное «Я» с недостатками, но очень хрупкое, тонкое. И ему страшно, что кто-то увидит эту хрупкость, поэтому он строит вокруг себя непробиваемую броню, за которой никто не увидит вот этой настоящести. Эта броня — грандиозность: «Я самый умный, самый сильный, самый красивый». Он должен быть вот таким, постоянно достигать, чтобы другие восхищались. Обычный человек может позволить себе быть разным, человек с заострёнными нарциссическими чертами — нет. Броня нужна для того, чтобы никто не увидел, какой на самом деле этот человек уязвимый и испуганный внутри. Чтобы чувствовать себя хоть сколько-то ценным для других, ему важно быть таким идеальным, потому что в детстве его обычным не принимали.

Здоровый нарциссизм — это амбиции, самоуважение, умение презентовать себя. Без этих черт, чувств и навыков мы бы не выходили на сцену, не защищали диссертации, не добивались результатов. Деструктивный нарциссизм — это когда ради получения восхищения человек готов разрушать других. И обе эти крайности входят в единый спектр. На одном конце которого лёгкие черты (нарциссическая личность), а на другом — нарциссическое расстройство, которое от уверенности в себе отличается тем, что опирается не на реальные достижения, а на высокомерие и обесценивание других.

Как распознать нарциссическое расстройство в начале отношений? Оксана Захарова выделяет пять признаков:

Бомбардировка любовью: слишком быстрая, слишком красивая идеализация партнёра, восхищение буквально каждым волоском на теле. Отсутствие эмпатии: сочувствие происходит только на словах, но не на деле, нет стремления облегчить эмоциональную боль партнёра. Грандиозность: рассказы о невероятных успехах, часто приукрашенные, чтобы вызвать восхищение. Все бывшие — «сумасшедшие»: нет историй о нормальном расставании. Нарушение границ: сразу занимает всё время партнёра и обижается на личные планы.

Можно ли изменить нарцисса? Наш эксперт предполагает, что, скорее всего, это сделать не получится: такой человек меняется только когда его броня рушится в тяжёлом кризисе, иногда на фоне развившейся депрессии, и он сам идёт в долгую терапию. Исцелить нарцисса тёплыми человеческими отношениями не получится — страдать будет партнер от этих попыток и постоянного обесценивания и высокомерия. Оксана рекомендует прочесть книгу «Не кормите психопата», в которой каждый из этих пунктов подробно описан.

Почему нарциссы так очаровывают в начале отношений?

В начале отношений нарцисс мимикрирует — подстраивается, становится идеальным отражением. Считывает сигналы, сканирует потребности, видит слабые места и даёт именно то, чего хочет партнёр. Поэтому и происходит такая яркая идеализация, восхищение. Это особенно работает на людях с дефицитом любви и привязанности — эмпатичные обычно и ведутся на эти уловки. Что потом меняется, как только жертва на крючке? Для человека с нарциссическим расстройством личности партнёр перестаёт быть личностью и становится функцией. Всё, вы уже не идеальны, потому что он увидел живого, обычного человека и тогда начинается стадия обесценивания, унижения. Можно ли построить здоровые отношения с нарциссом? Ну конечно, нет. Здоровые отношения строятся на взаимности и уязвимости обоих, а нарцисс не может быть уязвимым — для него это смерти подобно. Он не может признать право другого на автономность, на личные границы. Это всегда будут отношения «хозяин и ресурс», потому что нарциссы питаются такой моделью поведения.

Почему так сложно выйти из отношений с нарциссом?

Наш эксперт объясняет это тем, что фаза идеализации — это настолько эмоционально приятное состояние, такая тёплая, близкая связь, что мозг вырабатывает целый коктейль гормонов (окситоцин, серотонин, дофамин), который действует как наркотик. И первый этап отношений с нарциссом, когда он восхищается партнёром, показывает то поведение, которое от него ждут, запоминается как счастливое время.

Чуть позже нарцисс начинает использовать прерывистое подкрепление — эмоциональные качели: он то с презрением относится к партнёру, то возвращает его в «ванильный» период, и мозг подсаживается на дофаминовые качели. За время отношений человек с нарциссическим расстройством личности может разрушить натуру партнёра до такого состояния, что его поведение становится непохожим на обычное. Манипуляции, газлайтинг, психологический абьюз, и жертва искренне верит в своё ненормальное поведение с истериками и ревностью, но на самом деле это нарцисс выстраивает нездоровую линию поступков. И самооценка разрушается, и внедряется мысль: «Без него я пропаду».

Оксана Захарова рекомендует обращаться за квалифицированной помощью к психологу сразу, как только человек после отношений с нарциссом почувствует нестабильное эмоциональное состояние. Если в голове крутятся постоянные диалоги с нарциссом, если чувствуется вина за разрыв, если интерес к жизни потерян, если новые отношения пугают, если хочется вернуться к ранившему бывшему партнёру — это сигналы для обращения за помощью. Всегда нужно помнить, что токсичные отношения могут вводить в депрессию или ПТСР. Главное правило после расставания с нарциссом — необходимо исключить любой контакт. Даже «киберслежку» в соцсетях — это тоже контакт. Никаких контактов, если хочется излечиться.