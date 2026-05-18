18 мая 09:00
Как быть на одной волне с детьми: сериалы и аниме, которые смотрят подростки
Хотите понять своего ребенка? Вот десять картин, чтобы говорить с ним на одном языке.
Даже 25-летнему человек не очень просто понимать поздних зумеров и поколение альфа (с 2011 по 2024 годы рождения), каково их родителям – не представляю. Но мы здесь для того, чтобы наводить мосты, создавать новые каналы коммуникаций и находить общие темы, увлечения. Или хотя бы понимать их новомодный язык. Важный нюанс: зумеры и поколение альфа очень много сидят в ТикТоке, даже не в Ютьюбе, где у них формируются индивидуальные информационные пузыри, поэтому два ровесника могут невероятно сильно отличаться друг от друга. Если раньше все смотрели примерно одинаковые фильмы и сериалы по телевизору или в кинотеатре, то сейчас такого все меньше и меньше - «реки» у всех свои. Кстати, именно из ТикТока новое поколение узнает про новые картины, и решает смотреть их или нет. Если какой-то крутой сериал не популярен там, то увы, про него даже не узнают. Для составления этой подборки мы прошерстили соцсети, пообщались с мальчиками и девочками 14-22 лет. И даже немного лучше стали их понимать.
«Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Возраст: 12+
Злодей Мистерио раскрыл всему миру, кто скрывается за маской Человека-паука, поэтому теперь жизнь Питера Паркера под угрозой. В надежде все исправить, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, но все становится еще хуже.
Поколение альфа все еще любит комиксы, но первые ассоциации у них далеко не с «Мстителями» и «Бэтманом», а скорее с «Человеком-пауком» и «Дэдпулом». Не зря еще паучок всегда входит в топы у подростков, потому что это единственный супергерой-школьник. 15-летнему зрителю намного легче ассоциировать себя с ним, чем со взрослым мужиком миллионером, у которого в детстве убили родителей. Вдобавок альфа уже выросли в эпоху массового постмодерна в искусстве, где вселенные скрещиваются, и это вызывает настоящий восторг: три разных Человека-паука плюс Доктор Стрэндж.
«Сексуальное просвещение» (сериал 2019 – 2023)
Возраст: 18+
Интровертный подросток-девственник Отис живет с мамой, работающей секс-терапевтом. Парень вместе со своей одноклассницей Мэйв решает проводить сеансы терапии со своими ровесниками, чтобы помогать им разбираться с неловкими ситуациями.
Если в СССР не было секса, а в России про него говорят максимум шепотом, то Netflix пытается решить эту проблему. Сериал, как нетрудно догадаться из названия, посвящен именно этой теме. Помимо довольно честного, откровенного и не осуждающего разговора на различные интимные темы, проект воспринимается довольно легко за счет юмора, приятных персонажей. Конечно, это не полноценная замена секспросвету, но для подростков картина стала чем-то между другом и путеводителем по взрослой жизни.
«Уэнздей» (сериал 2022 – ...)
Возраст: 18+
Уэнздей из семейки Аддамс поступает в школу «Невермор» («больше никогда»). Девочка хочет найти убийцу и раскрыть это дело, а для этого ей придется прокачать свои магические способности.
Уэнздей – странная девочка: антисоциальная, постоянно над всеми издевается, колко иронизирует, не слушается родителей, учителей и одноклассников, – во многом это типичный подросток, черты которого гиперболизировали. Сериал еще очень стильный, готический, атмосферный. А мемы из «Уэнздей», особенно тот самый танец, невероятно развирусились по всему интернету.
«Бесстыжие» (сериал 2011 – 2021)
Возраст: 18+
Сериал про неблагополучную и веселую семью Галлагеров и их соседей. Они не особо хотят работать, вести обычный образ жизни, но очень любят веселиться.
Проект вышел довольно давно, но все равно остается довольно популярным среди молодого поколения. Герои здесь разных возрастов, увлечений, недостатков и особенностей — чтобы каждый нашел себе любимчика. «Бесстыжие» не хотят преукрашать жизнь или романтизировать какие-то ее аспекты, проект кажется очень честным. Вместе с этим он очень смешной и добрый.
«Атака титанов» (сериал 2013 – 2023)
Возраст: 18+
Огромная стена уже сто лет защищает людей от титанов. Однажды подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями трагедии – появился титан, разрушил стену и на город напали монстры. Герои видят, как на их глазах съели мать Эрена. И тогда он клянется, что убьет всех титанов и спасет человечество.
Это одно из самых популярных аниме за последние годы, которые любят далеко не только подростки – преимущественно за счет интригующего сюжета, который постоянно шокирует своими поворотами. Это история о трех мальчиках, оставшихся без дома и семьи, они противостоят опасному лживому миру, где за каждым углом их поджидает опасность – такое ощущение откликается очень многим, за счет чего у «Атаки титанов» так много поклонников.
«Эйфория» (сериал 2019 – ...)
Возраст: 18+
17-летняя Ру Беннет возвращается домой после рехаба и сразу же принимается за запрещенные вещества. На вечеринке она знакомится с новенькой девочкой Джулс, которая становится ее близкой подругой.
Это один из главных подростковых сериалов последних лет. Здесь есть все, что привлекает и волнует старшеклассников: запрещенные вещества, секс, вечеринки, депрессия, отношения. Вместе с этим «Эйфория» эстетичный сериал, снято здесь все очень красиво: необычные переходы, неоновый свет, элементы клипового монтажа. Сериал также создал многих современных звезд, которые теперь буквально везде: Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Барби Феррейра.
«Очень странные дела» (сериал 2016 – 2025)
Возраст: 16+
1980-е годы. В тихом американском городке происходит таинственное исчезновение подростка Уилла. Его друзья и шериф начинают расследование, в котором им придется сразиться с потусторонними силами.
Подростки легко узнают себя в главных героях, а мистика и детективная линия не дает оторваться от сюжета. У Майка, Дастина, Уилла и Лукаса точно такие же проблемы, как у Ивана, Пети и Александра: их обижают в школе, им хочется стать героями, найти подружку и помочь своему корешу. Вдобавок «ОСД» не просто сериал для школьников, это большое и культовое произведение, которое захватило весь мир.
«Пацаны» (сериал 2019 – ...)
Возраст: 18+
Как бы выглядели супергерои в реальности? Они суперзвезды, их зовут не все шоу и передачи, а за красивой ширмой скрывается ужасная правда: множество случайных убитых, запрещенные вещества, а главное: все они – страшные мудаки.
Поколение альфа с молоком матери впитали «Мстителей» и типичные супергеройские фильмы, поэтому сейчас они фанатеют по полному разрушению классический структуры личности супергероев. Вдобавок «Пацаны» наредкость оказались безумно мемным сериалмв, а это особенно важно, когда мы говорим про поколение ТикТока.
«Истребитель демонов» (сериал 2019 – ...)
Возраст: 16+
Тандзиро возвращается домой и обнаруживает, что вся его семья погибла от нападения демонов, кроме его младшей сестры Нэдзуко. Она превратилась в демона, но сохранила часть сознания. Тандзиро становится охотником на демонов, чтобы вернуть сестре человеческий образ.
Главный герой здесь хочет сохранить свою человечность и выжить в жестоком мире полным демонов – это практически идеальная метафора на подростковый возраст. История цепляет каждого, ведь основана на общечеловеческих базисах: утрата семьи, спасение близких. Картинка яркая и динамичная, ТикТоки из аниме набирают миллионы просмотров.
«Человек-бензопила» (сериал 2022)
Возраст: 18+
Якудза убивает Дэндзи, но его спасает его питомец демон-бензопила Почита. Он вселяется в его тело, заменяя сердце, и наделяет его сверхспособностями: превращать свои конечности в бензопилы. После этого Дэндзи вступает в организацию по борьбе с демонами.
Абсурдная концепция очень привлекает поколение альфа, это правда необычно, заставляет обратить на себя внимание, что очень важно в перегруженном информации мире. Также здесь довольно необычная визуальная составляющая, очень-очень много жестокости и черного юмора.
