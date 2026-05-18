Как быть на одной волне с детьми: сериалы и аниме, которые смотрят подростки

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Возраст: 12+

Злодей Мистерио раскрыл всему миру, кто скрывается за маской Человека-паука, поэтому теперь жизнь Питера Паркера под угрозой. В надежде все исправить, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, но все становится еще хуже.

Поколение альфа все еще любит комиксы, но первые ассоциации у них далеко не с «Мстителями» и «Бэтманом», а скорее с «Человеком-пауком» и «Дэдпулом». Не зря еще паучок всегда входит в топы у подростков, потому что это единственный супергерой-школьник. 15-летнему зрителю намного легче ассоциировать себя с ним, чем со взрослым мужиком миллионером, у которого в детстве убили родителей. Вдобавок альфа уже выросли в эпоху массового постмодерна в искусстве, где вселенные скрещиваются, и это вызывает настоящий восторг: три разных Человека-паука плюс Доктор Стрэндж.

«Сексуальное просвещение» (сериал 2019 – 2023)

Возраст: 18+

Интровертный подросток-девственник Отис живет с мамой, работающей секс-терапевтом. Парень вместе со своей одноклассницей Мэйв решает проводить сеансы терапии со своими ровесниками, чтобы помогать им разбираться с неловкими ситуациями.

Если в СССР не было секса, а в России про него говорят максимум шепотом, то Netflix пытается решить эту проблему. Сериал, как нетрудно догадаться из названия, посвящен именно этой теме. Помимо довольно честного, откровенного и не осуждающего разговора на различные интимные темы, проект воспринимается довольно легко за счет юмора, приятных персонажей. Конечно, это не полноценная замена секспросвету, но для подростков картина стала чем-то между другом и путеводителем по взрослой жизни.

«Уэнздей» (сериал 2022 – ...)

Возраст: 18+

Уэнздей из семейки Аддамс поступает в школу «Невермор» («больше никогда»). Девочка хочет найти убийцу и раскрыть это дело, а для этого ей придется прокачать свои магические способности.

Уэнздей – странная девочка: антисоциальная, постоянно над всеми издевается, колко иронизирует, не слушается родителей, учителей и одноклассников, – во многом это типичный подросток, черты которого гиперболизировали. Сериал еще очень стильный, готический, атмосферный. А мемы из «Уэнздей», особенно тот самый танец, невероятно развирусились по всему интернету.

«Бесстыжие» (сериал 2011 – 2021)

Возраст: 18+

Сериал про неблагополучную и веселую семью Галлагеров и их соседей. Они не особо хотят работать, вести обычный образ жизни, но очень любят веселиться.

Проект вышел довольно давно, но все равно остается довольно популярным среди молодого поколения. Герои здесь разных возрастов, увлечений, недостатков и особенностей — чтобы каждый нашел себе любимчика. «Бесстыжие» не хотят преукрашать жизнь или романтизировать какие-то ее аспекты, проект кажется очень честным. Вместе с этим он очень смешной и добрый.

«Атака титанов» (сериал 2013 – 2023)

Возраст: 18+

Огромная стена уже сто лет защищает людей от титанов. Однажды подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями трагедии – появился титан, разрушил стену и на город напали монстры. Герои видят, как на их глазах съели мать Эрена. И тогда он клянется, что убьет всех титанов и спасет человечество.

Это одно из самых популярных аниме за последние годы, которые любят далеко не только подростки – преимущественно за счет интригующего сюжета, который постоянно шокирует своими поворотами. Это история о трех мальчиках, оставшихся без дома и семьи, они противостоят опасному лживому миру, где за каждым углом их поджидает опасность – такое ощущение откликается очень многим, за счет чего у «Атаки титанов» так много поклонников.

