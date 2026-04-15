15 апреля 09:00
Молодые бренды одежды из России, к которым стоит присмотреться уже сейчас
Семь отечественных магазинов, где вы найдете стильные вещи.
Уход известных зарубежных брендов с российского рынка влияет на наши гардеробы до сих пор. Многие так и не смогли отпустить из головы любимые марки одежды, поэтому ищут похожие фасоны и модели в других магазинах. Мы считаем, что прошлое нужно оставить в прошлом. Пришло время уверенно смотреть вперед и искать не альтернативы и замены, а свежие варианты, которые принесут новые краски в ваш стиль.
Отдел модных сыщиков GALA специально для вас подобрал достаточно молодые, но перспективные бренды одежды из России, у которых можно найти вещи необычного кроя и дизайна. Через пару лет о них будут знать все, а вы будете гордиться тем, что были одними из первооткрывателей новых стильных территорий. Настраивайте свои компасы и доставайте карты – мы идем покорять модные просторы нашей необъятной страны.
Ésmeíns
Российский бренд Ésmeíns родился в Новосибирске и быстро занял нишу одежды с привкусом свободы и смелости. У бренда вы найдете вещи в стиле авангард с добавлением элементов трендового футуризма. Здесь представлено много стильных укороченных пуховиков, кожаных штанов, зип-худи, лонгов, и в целом отчетливо видны отсылки к спорт-шику и уличной моде. Ésmeíns явно вдохновляется показами Balenciaga, потому что в фасонах сделана ставка на крой, безразмерность и хулиганскую эстетику. Такая дерзость особенно актуальна сегодня – во времена, когда мода снова тяготеет к свободе и уверенности.
Aim Clo
Ищете качественный российский трикотаж? Вы по адресу. Aim Clo известен своими качественными свитерами и кардиганами из шерсти с лаконичным дизайном по адекватным ценам. Здесь вы сможете приобрести не только верх из вязаной ткани, но и юбки, брюки и джинсы. Aim Clo придерживается философии современного минимализма с уклоном в расслабленность. Тут нет лишнего декора, зато есть фокус на качестве материалов, комфорт и универсальность. Вещи бренда легко комбинировать между собой, что позволяет создавать спокойные и продуманные образы на каждый день.
KARTEL
Бренд одежды KARTEL — ода бунтарской эстетике прямиком из Калининграда. Эти ребята славятся своими удобными и качественными спортивными костюмами и футболками, которые служат верой и правдой не один год. А еще бренд часто придумывает свежие инфоповоды, преподнося их через дизайн своей одежды. Так, однажды они выпустили худи из упаковочной пупырчатой пленки. Эксперимент немного вышел из-под контроля: многие захотели приобрести себе такой необычный экземпляр. А на волне громкого тренда «русскость» бренд создал худи и джоггеры с принтами в виде гжели и хохломы, дополнив их силуэтами русской матрёшки. Патриотично, свежо и немного по-хулигански. Такое мы любим.
MEZHO
Бренд одежды MEZHO, появившийся на свет в Омске, позиционирует себя как марку, которая была создана для современной женщины. Вещи бренда позволяют перевоплощаться в разные роли и легко менять образы – от деловых до театральных. Основательница описывает свое детище так: «закулисье собственного театра жизни». Здесь все, как полагается в драматургии: новая юбка для нового представления и сюжета. У MEZHO вы найдете как женственные силуэты платьев, так и строгие костюмы с жакетами. Этот бренд точно знает, что хочет женщина XXI века, которая больше не соглашается на компромиссы.
Morely
Это бренд домашней одежды, нижнего белья и купальников, зародившийся у берегов прохладного Балтийского моря. Фасоны Morely пропитаны эстетикой женственности, любовью к нежной женской коже и утонченностью. Здесь вы найдете как сексуальные, так и удобные комплекты белья из воздушного кружева, тончайшей сетки и натуральных тканей. Отдельного внимания заслуживает их элегантная корсетная линейка — аккуратная, деликатная и носибельная, а также невероятно комфортные костюмы для дома, в которых так и хочется неспешно потягивать чашечку ароматного капучино по утрам.
Capparel.21est
Декрет творит с женщинами настоящие чудеса. И этот случай тому подтверждение. Основательница бренда Capparel.21est из Екатеринбурга во время ухода за своим малышом создала одежду, мимо которой невозможно пройти. Кстати, ключевую роль здесь сыграла мама создательницы – профессиональный конструктор по образованию. То, что фасоны тщательно проработаны, видно невооруженным глазом. Продуманный до мелочей дизайн вещей вряд ли оставит кого-то равнодушным. Такие выверенные модели и силуэты в стиле авангард в образах будут не базой, а центром внимания.
BNPRT
BNPRT зародился в Москве в 2019 году. Его основатель – блогер и стилист Кирилл Бонапарт, который также является креативным директором, – лично разрабатывает дизайн для коллекций. Философия бренда в своей основе строится вокруг несложной базы, которая выглядит лаконично и современно. Продуманный крой позволяет легко миксовать изделия в образах, а благородные текстуры и спокойная палитра создают элегантное настроение. Стоит внимательно присмотреться к позициям бренда BNPRT, если вы ищете стильную капсулу для создания повседневных образов без лишнего декора, но с вниманием к деталям.
Автор материала: Лайзет Савельева
