Молодые бренды одежды из России, к которым стоит присмотреться уже сейчас

Ésmeíns

Российский бренд Ésmeíns родился в Новосибирске и быстро занял нишу одежды с привкусом свободы и смелости. У бренда вы найдете вещи в стиле авангард с добавлением элементов трендового футуризма. Здесь представлено много стильных укороченных пуховиков, кожаных штанов, зип-худи, лонгов, и в целом отчетливо видны отсылки к спорт-шику и уличной моде. Ésmeíns явно вдохновляется показами Balenciaga, потому что в фасонах сделана ставка на крой, безразмерность и хулиганскую эстетику. Такая дерзость особенно актуальна сегодня – во времена, когда мода снова тяготеет к свободе и уверенности.

Автор фото: Ésmeíns

Aim Clo

Ищете качественный российский трикотаж? Вы по адресу. Aim Clo известен своими качественными свитерами и кардиганами из шерсти с лаконичным дизайном по адекватным ценам. Здесь вы сможете приобрести не только верх из вязаной ткани, но и юбки, брюки и джинсы. Aim Clo придерживается философии современного минимализма с уклоном в расслабленность. Тут нет лишнего декора, зато есть фокус на качестве материалов, комфорт и универсальность. Вещи бренда легко комбинировать между собой, что позволяет создавать спокойные и продуманные образы на каждый день.

Автор фото: Aim Clo

KARTEL

Бренд одежды KARTEL — ода бунтарской эстетике прямиком из Калининграда. Эти ребята славятся своими удобными и качественными спортивными костюмами и футболками, которые служат верой и правдой не один год. А еще бренд часто придумывает свежие инфоповоды, преподнося их через дизайн своей одежды. Так, однажды они выпустили худи из упаковочной пупырчатой пленки. Эксперимент немного вышел из-под контроля: многие захотели приобрести себе такой необычный экземпляр. А на волне громкого тренда «русскость» бренд создал худи и джоггеры с принтами в виде гжели и хохломы, дополнив их силуэтами русской матрёшки. Патриотично, свежо и немного по-хулигански. Такое мы любим.

Автор фото: KARTEL

MEZHO

Бренд одежды MEZHO, появившийся на свет в Омске, позиционирует себя как марку, которая была создана для современной женщины. Вещи бренда позволяют перевоплощаться в разные роли и легко менять образы – от деловых до театральных. Основательница описывает свое детище так: «закулисье собственного театра жизни». Здесь все, как полагается в драматургии: новая юбка для нового представления и сюжета. У MEZHO вы найдете как женственные силуэты платьев, так и строгие костюмы с жакетами. Этот бренд точно знает, что хочет женщина XXI века, которая больше не соглашается на компромиссы.

Автор фото: MEZHO