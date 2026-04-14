Зумеры выбирают дофаминовый дизайн интерьера и легкомысленно относятся к деньгам Молодежь не может сопоставить свои реальные запросы и возможности и поэтому совершает много ошибок в обустройстве жилья. Но зато наполняет его душой.

Миллениалы, хотите молодиться? Предлагаем обставить квартиру так, как это делает самое позднее на сегодня платёжеспособное поколение (альфа пока не считается в силу возраста — им спальни с единорогами всё ещё оформляют родители).

Цифровизация, как бы её ни душили, прорастает буйным цветом и пробивается сквозь все блокировки. Идеи, наблюдения, вдохновение и плагиат берутся из интернетов. А соцсети, раньше используемые для монетизации придурочного контента со скачущими под кей-поп подростками, трансформировались в образовательные и познавательные платформы (что, конечно, не всегда хорошо — мы писали о психологах из соцсетей и чем они плохи), где любой может самовыражаться, делиться экспертным мнением и видением прекрасного и задавать тренды. Логично, что самое подвижное и энергичное поколение определяет и одновременно поглощает стиль и моду во всём.

Зумеры, в подавляющем большинстве снимающие жильё, делают ремонт под себя (что учитывают арендодатели): их интерьеры, на первый взгляд, могут показаться хаотичными и собранными из несочетаемых деталей: неоновых вывесок, винтажных кресел и постеров с героями комиксов, но это и есть тот случай, когда отсутствие стиля и есть прекрасный стиль. Интерьер, как и мышление молодого поколения, пластичен и меняется в угоду настроению, оставляя базу помещения и добавляя новые детали под сиюминутное желание. Квартира среднестатистического зумера — не музей, а больше аккаунт. Яркие акценты добавляются для самовыражения, но общий концепт должен быть фотогеничным и пригодным для съёмок мгновенно без лишних подготовок (кажется, этот принцип позаимствован у бежевых мам , которые обставляют свои дома по линеечке с одной целью — снимать контент в тот же момент, когда открыта камера на смартфоне). По сути зумеры полностью поддерживают заданные тренды интерьеров, о которых мы уже писали , но есть нюансы. Предпочтения молодого поколения мы попросили оценить дизайнера, руководителя бутиковой студии интерьеров Маргариту Калинину. Наш эксперт рассказала, что в их компанию зумеры обращаются крайне редко, но те, кто направляет запросы на разработку дизайна — это абсолютно нестандартные люди, желающие выжать максимум из тех квадратных метров (а чаще всего это небольшие квартиры), которыми владеют. Идей у зумеров много и часто они не сопоставляются с ресурсами помещения в контексте метража. Маргарита считает, что молодое поколение, возможно, скептически относится к самой идее приглашать дизайнеров для оформления интерьера. — Могу сказать, что пространства у зумеров многофункциональные. Они хотят строго отдельную зону для работы, для отдыха, отдельную мейкап-зону, в то время как большинство наших заказчиков, если есть такая необходимость, готовы совмещать условные обеденный и рабочий столы в условиях ограниченного пространства, — говорит Маргарита Калинина. Автор фото: личный архив Маргариты Калининой

Что сегодня выбирают зумеры для оформления личного пространства?

Постмодернизм и мемфис

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Дофаминовые детали, провокация, самоирония и высмеивание миллениальских (да ладно уж, стариковских) интерьеров — вот основной посыл. Округлые формы в мебели, коврах, декоре; массивность, геометрия, вдохновение работами Уорхола и продуманный беспорядок «Студии 54», упакованный в несочетаемые цвета. Кич, кричащий о поиске себя: едва ли в таком буйном цвете можно прожить всю жизнь не мучаясь мигренью, но для поиска своего собственного вкуса и настроения это прекрасный старт. К тому же для воплощения настолько смелых дизайнерских решений больше подходит съёмное жильё.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Молодое поколение довольно легкомысленно относится к бюджету. Зумеры хотят обустроить максимально персонализированный интерьер, где каждая деталь уникальна и несёт смысл. Однако они не готовы платить за подлинную эксклюзивность. Профессионалы считают такой подход китчем, ведь настоящие уникальные изделия стоят дорого. В итоге зумеры ищут бюджетные альтернативы, часто покупая б/у дофаминовые предметы или даже подделки.

Яркие цвета

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Цвета, как форма выражения своего «Я» — это норма и язык проявления вкуса. Пока одни руководствуются оттенками, выбранными за нас , зумеры внедряют свои, порой кричащие. Флуоресцентные краски, неоновые тона и зонирование при помощи окраски; многокомпонентные трафареты и сложные узоры; необычная обивка мебели или акцентный текстиль в квартире — это выбор большинства из молодого поколения. Объяснить это можно либо тем же самым поиском своего стиля, когда насмотренность практически отсутствует и покупается всё, что привлекает внимание, либо влиянием соцсетей, когда каждый мнит себя художником, а своё видение обстановки — уникальным.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

— Порой приходится убеждать и доказывать, что какое-то решение, к сожалению, невозможно осуществить по причине отсутствия места в квартире. В целом, считаю, что зумеры действительно понимают, чего они хотят. Порой, к сожалению, не могут сказать это словами или выразить картинками. А если и выражают, то показывают что-то сверх их финансовых возможностей. Но у них есть чёткое понимание и желание какой-то лучшей, масштабной жизни, и хотят они его осуществить сиюминутно, — рассказала Маргарита Калинина.

Бронза в интерьере

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Опросы показывают, что всё больше молодых людей отстраняются от цифрового контента и смежных с ним занятий, направляя внимание и усилия в сторону офлайна и профессий, требующих ручного труда. Психологи объясняют это банальной потребностью в стабильности и защищённости. Цифровизация подразумевает стремительную смену всего, размывая внимание, а обстоятельные материалы это самое внимание якорят и заземляют, показывают, что время оставляет свои следы на всём. Бронза — это уютный материал, стареющий вместе с его владельцем, за это и ценится теми, чья жизнь только начинается. И в моде металлик во всех его проявлениях, поэтому медь для зумеров что золото.

Тренды, которые вирусятся прямо сейчас

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Соцсети снова подкинули модные детали, которые молодое поколение применяет в интерьере. Но кажется, что увлечение это пройдёт так же внезапно, как и началось, по ряду причин, основная из которых упирается в практичность. Например, все больше внимания уделяется так называемым юбкам на мебели, или оборкам, скрывающим нижнюю часть диванов, стульев, сантехнических тумб и прочей обстановки. Милые детали отражают эстетику пин-ап, растиражированную в 1940—50-х годах в Америке через всевозможные носители поп-культуры. Это тепло, уютно, винтажно и стильно, но не очень пригодно для постоянного использования. Чтобы мебель с юбками вписалась в интерьер, нужно подвести к общему стилю всю квартиру, а это затратно и не по карману только начинающим зарабатывать молодым людям.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Ещё один вирус, лезущий из соцсетей, — максимально не умный дом, дающий возможность жильцу соприкасаться с мебелью, техникой и декором. Из интерьеров убирают умные выключатели и розетки, а чайники и пылесосы, управляемые через приложения, отправляются на перепродажу, их место занимают более ранние образцы и признаки уюта и комфорта. В интерьер снова возвращаются книжные шкафы и полки, большое количество акцентных светильников, пуфиков и мелкого декора, которые можно потрогать, чтобы почувствовать вкус жизни. Зумеры, скорее всего, переживут и это поветрие, потому что слишком привыкли к получению результатов через минимальные усилия. Но это неизменный признак технологического развития, в котором упрекают предыдущие поколения все последующие.

Квартиры зумеров — это антисерые интерьеры без лишнего количества дополнительных форм, в которых должны быть функция и эмоции. Молодые люди хотят, чтобы ремонт был сделан быстро, дешево, доступно, но не как у всех, и было реализовано настроение как отражение хозяина в его пространстве. Порой желание реализовать себя через пространство квартиры противоречит представлениям дизайнера. Наш эксперт считает, что у молодых нет чёткого понимания своих представлений, они хотят объять необъятное, выбирая часто броский цвет.