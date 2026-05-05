Met Gala: никаких больше голых вечеринок

Автор путеводителей — да, тех самых книжек, по которым туристы исследуют города, но всё равно теряются, хотя и с удовольствием. В GALA Денис Пишет о том, как мир влияет на человека и человек на мир. В фокусе — архитектура, дизайн, здоровье, психология. Денис расскажет, как архитектура влияет на сон (и наоборот), почему в скандинавских домах уютно, и что общего у японского минимализма с желанием просто ничего не убирать.

Каждый первый понедельник мая проходит благотворительный Бал Института костюма, открывающий выставку в нью-йоркском музее «Метрополитен». Мероприятие существует с 1948 года, но в нынешнем его роскошном варианте с билетами за огромные тыщи американских денег — с 1972. Ежегодно на Met Gala съезжаются самые главные персонажи поп-культуры современности, устраивая ярмарку тщеславия. Да, давайте уж откровенно — главная цель каждого ступившего на разноцветную дорожку (в этом году она нежно-зелёного цвета) под вспышки фотографов не просвещение и продвижение моды как искусства, а светить своей звездой. Сама идея бала хоть и возносит моду на и без того недосягаемую для среднестатистического обывателя высоту, но обесценивает её, выставляя как шапито-шоу: как пелось в той песне, любой, кто заплатил (за билет или за спонсорство, не суть важно), имеет все права.

В этом году выставку назвали Costume Art («Искусство костюма»), и это была главная тема благотворительного бала: идея в том, что моду необходимо рассматривать в той же плоскости, что и искусство. Анна Винтур, ушедшая с поста американского Vogue, но продолжающая курировать бал, пригласила в соряспорядительницы Николь Кидман, и общими усилиями огромной команды в этом году удалось собрать $42 миллиона (больше, чем в прошлом) — все деньги пойдут на развитие Института костюма. Ну а что до выставки, то она продлится до начала следующего года и объединит живопись, скульптуру, предметы искусства и костюмы за прошедшие пять тысячелетий истории. Кураторы выделили три ключевые темы: канонические образы и ню, телесность в её естественных проявлениях (беременность, старение) и научный взгляд на анатомию человека.

А теперь вернёмся на прошедшую дорожку. В этом году всё более заметна смена поколений — вышедшие на недосягаемую орбиту поп-иконы продолжают с лёгким налётом напускной усталости в глазах посещать подобные мероприятия, но их уже понемногу теснит бойкий молодняк, дозированно допускаемый на яркий ковролин Анной Винтур (она отбирает гостей). Так среди Бьёнсе и Карди Би можно было увидеть самого молодого миллиардера в мире Густава Магнара Витцё, Сабрину Карпентер, дочку Бьёнсе или вразнобой выходящий золотой состав Blackpink (это почти что золотой состав группы «Стрелки» — суть одна, только побогаче). О том, как прошёл прошлогодний бал, можно прочитать здесь .

Ещё осенью 2025 года, когда объявили тему бала, стало известно, что и выставку, и все сопутствующие мероприятия поддерживают Безосы. Один из самых богатейших людей планеты (имя Amazon вам о чём-нибудь говорит?), по слухам, вознамерился купить американский Vogue для свой супружницы, отсюда и старания. За это плотное сотрудничество нынешний бал называли Tech Gala, а некоторые гости приходили в технологичных костюмах, ну да ладно. Пройдёмся по образам. Не лучшим, не худшим, а заметным (по нашему мнению). Согласно приличиям и светскому этикету все наши комментарии будут комплементарными, но сопровождаться кокетливым отводом глаз и слегка растерянной улыбкой. Ещё больше фотографий с бала можно посмотреть в наших социальных сетях.

Мадонна

Мадонна Сильвионовна в её почётном возрасте летом выпускает очередной альбом — обещаны модный саунд и коллаборации. Прогрев аудитории уже идёт — артистка начинает робкие выступления по клубам после долгого затишья, активно заполняет соцсети и прочая, прочая, прочая. Теперь вот выбралась на бал, и её не пнул только ленивый — зритель не понял костюма, посыла и надобности из семи фрейлин, несущих чёрную фату. За корабль на голове отвечал Saint Laurent, за костюм — Том Форд, за идею — художница-сюрреалистка Леонора Каррингтон. Этот наряд почти в точности копирует царицу Савскую с полотна 1945 года «Искушения святого Антония». После всех историй с неудачными филлерами артистка выкачала всё закаченное, взяла себя и дудку в руки, и отправилась снова напоминать о себе. Восхищаемся театральностью и рукоплещем образу (отводим глаза).

Лорен Санчес Безос

Олицетворение американской отчаянной домохозяйки без дела не сидит — то в космос полетит, то ополчится на Николь Кидман из-за якобы неправильного взгляда (она что, тоже глаза отводила, растерянно улыбаясь?!), то под спонсорскую опеку возьмёт Институт костюма. Мужниных денег спонсорша вложила немало, и хотя бы этим отвоевала себе место на молочно-зеленом ковролине рядом с популярными артистами и артистками. За образ отвечал Schiaparelli, и это абсолютная копия полотна Джона Сарджента «Портрет мадам Икс». Скандал вокруг картины в конце XIX века разразился громкий: модель (даму полусвета Виржини Готро) упрекали в падении нравов и использовании косметики (что было равноценно вульгарности и дурновкусию), а художник тем самым разрушил свою карьеру. Сегодня полотно выставлено в Метрополь-музее, а Лорен как бы намекает, что настроение толпы переменчиво (к Санчес Безос относятся с лёгкой долей неприятия, скажем так), а использовать косметику — уже не моветон. Наряд миллиардерши завершают бриллианты на 100 карат. Не уверены, но нам кажется, что камни не из Санлайта.

Джулиана Мур и Том Форд

Элегантные, как два рояля. Давние друзья и творческие партнёры, актриса и дизайнер на пенсии (по его словам) — олицетворение тихой роскоши. Она аристократично бледная в Bottega Veneta и украшениях от Messika, он — с улыбкой Будды, за которой прячется острый сарказм, обидный, но тончайший. Одет дизайнер, кажется, в своё — очки и костюмы от Форда даааааавно стали современной классикой, но не нафталиновой, а почти что обязательной. Тот случай, когда никто никому ничего не доказывает — пара оделась так, как им органично. Цитата великого: «Я бы очень хотел, чтобы бал не превращался в костюмированную вечеринку, которой он стал сейчас. Раньше тебе не надо было наряжаться в костюм гамбургера или арендовать фургон, потому что на тебе надета люстра и ты не можешь сесть».

Тейяна Тейлор

Актриса вошла в оргкомитет бала, но вот какую картину она перефразировала? Этот новогодний дождик от Тома Форда косплеит то ли Чубаку, то ли Йети. Тейяна на дорожке странно позировала — приседала, раскидывала руки, булькала и хлюпала (но это не точно), демонстрируя фешн-спазмы. Очень красиво, но не очень понятно (снова отводим глаза).

Ирина Шейк

Некоторые журналисты называют Шейк Ирой. Вероятно, чтобы подчеркнуть «нашевость» или причастность к имени. Для нас Шейк — Ирина Валерьевна, не иначе, и она в лучшей своей форме. Как будто не прошло ни минуты с тех пор, как она щеголяла в 15-сантиметровых шпильках и кожаной фуражке в промо Agent Provocateur 2013 года. Появление на Met Gala — это вам не нагота, а царская роскошь, не изумруд на попе, а часы на шее. На Ирине: юбка в пол Alexander Wang, топ-бюстгальтер из драгоценных камней, браслеты и чокеры — собственность модели.

Анания Бирла

Бизнес-вумен, певица, художница, актриса, популярный блогер — и это в 31 год! Талант плюс родительский капитал помог развиться всем ресурсам одной из самых влиятельных женщин Индии (отводим глаза). Для бала Анания выбрала наряд Robert Wun — молодого дизайнера родом из Гонконга. Необычную плиссированную юбку в пол дополняет жакет, явно вдохновлённый ранним Диором, перчатки с накладными ногтями, футуристическая маска и оммаж на традиционные свадебные индийские колье.

Марго Робби

А помните то время, когда Марго была скована контрактом с Chanel? Когда она была обязана везде выходить только в этой одежде? И сколько комментариев строчили аналитики в своих соцсетях, критикуя, мягко говоря, неудачные образы? Контракт закончился, Марго попустило и её стилист Эндрю Мукамаль стал подбирать ей куда более подходящие фасоны. Но вот опять Chanel набросились на актрису и задрапировали её в золото ручной работы — на пошив платья руками ушло около 800 часов неповинных ни в каких модных преступлениях портних. Банты, рюши, шлейф — фу, как скучно.

Yseult

Вот это стиль! Вот это концепт! А кто это? Французская певица, как вы можете догадаться рэперша, финалистка телевизионного песенного конкурса, исполнившая дуэт с Доджей Кэт (она, кстати, тоже блистала на нынешнем балу). Для бала артистка выбрала наряд молодого бренда Harris Reed, производящего гендерно-нейтральную кутюрную одежду, но из доступных материалов.

Bad Bunny

За творчеством артиста не очень следят в России, поэтому почитайте кто это — о нём у нас вышел большой материал . Но его очень любят и привечают в модной индустрие — его образы прорабатывают до миллиметра и в икону моды последние пять-шесть лет превращают Сторм Пабло и Марвин Дуглас Линарес. На ковровой дорожке артист появился в (неожиданно!) Zara, что, вероятно, олицетворяет скоротечность моды (бренд известен своим подходом молниеносно шить коллекции и вводить в продажу) и в реалистичном возрастном гриме. За перевоплощение отвечал гримёр Майк Марино, изменивший до неузнаваемости лицо Колина Фаррела в сериале «Пингвин» . Идея отсылает к выставке Института костюма, демонстрирующей различные формы тел в произведениях искусства за последние 5000 лет.

Хайди Клум

Хайди, гоу хоум! Ты всё напутала, Хайди! Это не День всех святых, где ты безоговорочно всех уделываешь по креативу, это светский раут! Непонятно почему, но публика не поняла и не приняла попытку супермодели показать свой взгляд на хитросплетение моды и искусства. Возможно лишь потому, что аллегория слишком нарочитая, бьющая и в лоб, и по лбу. За образ тоже несёт ответственность Майк Марино, задрапивовавший Хайди под… Тут мнения расходятся: одни считают, что вдохновением послужил бюст «Дева под вуалью» Джованни Страццы, другие уверены, что это копия статуи Рафаэля Монти «Весталка». Нам такое очень нравится. Нас такое впечатляет.

Шер

Икона, сверхзвезда, верховная — Шер, не появлявшаяся на Met Gala с 2016 года, триумфально вернулась в почти скромном наряде от Chrome Hearts. С этим брендом певица дружит лет эдак (снова отводим взгляд в сторону). В этот вечер Шер надела юбку в пол с длинным разрезом, лакированные ботинки и топ с глубоким декольте. Ну вот скажите, какая из ныне здравствующих див серебряного возраста такое может себе позволить? Да и Шер, будем откровенны, не очень себя комфортно чувствует, потому и позирует с видом провинившейся десятиклассницы. То ли дело раньше — её выход в «голом» платье от Боба Маки на том же Met Gala в 1974 году хоть и вызывал смущение, но только у окружающих. Легенда.