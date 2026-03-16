16 марта 13:42
Халаты, перья и пачки: 20 образов с красной дорожки и автепати «Оскара»-2026
Перед вами одна из самых скучных с точки зрения моды церемоний за всю историю «Оскара». Что не так с луками мировых звезд?
98-я премия «Оскар» была, честно сказать, не самой напряженной - о ее итогах мы рассказали здесь. Да и красная дорожка выдалась откровенно скучной: мы понимаем, что это не Мет Гала, но всё же здесь практически не было образов, за которые можно зацепиться. Все меньше эпатажа, все больше проверенной классики — из года в год степень ценности «Оскара» с модной точки зрения снижается. Обозреваем образы с красаной дорожки и автепати главной мировой кинопремии.
Красная дорожка
Барбара Феррейра в Blueprint Blue
Феррейра невероятно сильно похудела, но там где надо объемы не ушли. Девушке очень идет этот синий цвет, делающий ее карие глаза еще ярче. У платья интересная юбка на пуговицах, которая делает образ не вычурно «нарядным», но вместе с тем достойным красной дорожки. Единственное, что смущает — неправильно подобранный корсет. Когда Барбара поворачивается боком, видно, как ее грудь буквально «уходит» из одежды, потому что слишком сильно сдавлена. Вы не подумайте, мы это не из зависти (разве что чуть-чуть), просто не надо так издеваться над телом.
Николь Кидман в Chanel
Это какой-то Шанель курильщика, а кидман как будто боллеет. Персиковый оттенок платья спорит с цветом кожи актрисы, как и с желтым оттенком ее волос. Фигуру хвалим, но в целом — скучно, блёкло, грустно. Видно, что ходить на премии для человека — это прям работа.
Тейяна Тейлор в Chanel
А вот это Шанель здорового человека. На безупречном теле Тейаны, конечно, мало что будет смотреть плохо, но здесь удачно всё: цвет, фасон, бриллианты, изгибы, драматичный шлейф. Очевидно один из самых удачных образов «Оскара»-2026.
Тимоти Шаламе в Chrome Hearts
Вот ведь опять балуется. Какой-то хулиган, ей богу. А кольца-то, кольца! Но на самом деле Шаламе вполне в своем стиле. Эти очки, конечно, хорошее подспорье для создания мемов, но что-то как-то в этот раз не задалось — и тут его обогнал ДиКаприо.
Кейт Хадсон в Armani
Нет ощущения, что Кейт просто обклеили плиткой для бассейна? Стандартно-ковровый образ, даже говорить нечего. А, да, там еще бриллианты за миллиарды миллионов.
Кирстен Данст в Celine
Такие конструкции обычно находятся рядом с офисным кулером. Очень странный и траурный образ для красной дорожки, который старит Кирстен Данст лет на 10. но спасибо за убранные волосы и аскетизм в аксессуарах.
Майки Мэдисон в Dior
Уфф, Майки Майки… когда же ты поменяешь стилиста? Это не самый неудачный выход актрисы, но и удачным его назвать сложно. Вместо того, чтобы удлинять ноги Майки, вырез платья их укорачивает и полнит (как это вообще). Да еще и черные лодочки сильно утяжеляют и без того громоздкий образ.
Кайли Дженнер в Schiaparelli
Дженнер, ка кобычно, во всем обтягивающе-утягивающем, но мы ее понимаем. Платье нестандартное, идет Кайли, но на красной дорожке она в нем, к сожалению, не позировала. Видимо то, у кого ключик от замочка, хотел фоткаться один.
Энн Хэтэуэй в Valentino
Очень сложно сделать эту легендарно красивую женщину аляпистой, но здесь это получилось. Принт с крупными цветами в тандеме с поясом на талии превращают Хэтэуэй в бабу на чайнике, извините, а не в фешен-диву. Еще и босоножки с открытыми пальцами вообще не вписываются в картину как порося в музей. Завершить бы образ хотя бы гротескно острым носом, может смотрелось бы чуть изысканнее.
Миа Гот в Dior
И вот бежит невеста Франкенштейна такая вся по полю из ромашек, и вот они липнут к ней да липнут, и вот получился образ Мии Гот. В целом к луку вопросов нет, будь он представлен на какой-нибудь яхтенной вечеринке или на худой конец на автепати. Но нет. Он на красной дорожке. Невесточка не в тему.
Деми Мур в Gucci
Я до сих пор убеждена, что «Субстанция» - никакая не выдумка. Иначе как вы объясните внешний вид 63-летней Деми Мур? Потрясающая фигура, обрамленная в эти величесвтенные перья, невероятно удачные цветовые сочетания: пожалуй, мой фаворит на дорожке. Настоящая королева драмы, а мы такое любим и уважаем. Единственное большое «но» - распущенные волосы. При вырезе, обрамленном декором подобной длины, просто категорически нельзя выбирать распущенные волосы. Но Деми Мур постоянно совершает эту ошибку.
Эмма Стоун в Louis Vuitton
Абсолютная противоположность Мур в Gucci — Стоун в Louis Vuitton. У актрисы яркая внешность и такие минималистичные образы хорошо ее подчеркивают. Несмотря на аскетизм, здесь есть вкус и изюминка покроя. Но и минусы тоже есть: деформированная талия и визуально еще сильнее уменьшенная и без того небольшая грудь. Хотя, сейчас такая эстетика в моде.
Джесси Бакли в Chanel
Яркий пример ситуации, когда одежда существует отдельно от носителя. Образ в целом скучный, даже если не брать во внимание, что он не идет конкретно Бакли. Обидно, что именно в этом луке она получила «Оскар». Это же теперь платье на всю жизнь запомнить придется.
Одесса Эзайон в кутюрном Valentino
Одесса часто появляется в небрежных образах, но в этот раз превзошла сама себя. У девушки яркая внешность и в целом против нарочитой небрежности я лично ничегооне имею. Но этот халат в сочетании брюками и кудряшками актрисы смотрится уж совсем не по-краснодорожски. Ну а как же дресс-код?
Эль Фанинг в Givenchi
Из плюсов — ожерелье Cartier 1903 года. Всё. Эль Фанинг в целом часто подбешивает своим ангельским образом, а тут еще и платье королевы фей
с обручем излишней пышностью. какой-то выпускной в селе.
Лучшие образы с автепати Vanity Fair
Сара Полсон в Matières Fécales
Идеальный образ для вечеринки: достаточно торжественный, подчеркнутая талия, небрежная игра фактур, стильная геометричность, подчеркивающаяся геометрией волос, идеально подобранные украшения (и по акцентам, и под вырез). А как прекрасен бьюти-образ! Темный цвет помады идеально повторяет цвет бордового маникюра, который выгодно контрастирует на фоне молочного. Убрала бы еще бантик с балеток, но это я уже придираюсь.
Деми Мур в Balenciaga
Да, снова перья-перья, но теперь более театральные. Этой женщине феноменально идет черный цвет и роскошь — всё это вы найдете в образе Деми для вечеринки Vanity Fair. И волосы забрала! Правда, как-то не совсем удачно. Прическа смотрелась бы выгоднее, если была более геометричной на фоне «непослушных» перьев.
Одри Нуна в Maison Margiela
Мы не знаем, что это такое, но нам нравится это. Так по-маржеловски! Звезда фильма «Кейпоп-охотницы на демонов», пожалуй, с точки зрения фешен-образа затмила всех на автепати. А мультик-то еще и «Оскар» взял, грех не насладиться триумфом.
Одесса Эзайон в Harris Reed
А вот этот образ Одессы — стопроцентное попадание и в тематику, и в собственный стиль, и в моду. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это очень сильно про Эзайон.
Эмма Чемберлен в Valentino
Марго Овсянникова в прайме, извините (расцвете). Да, на первый взгляд образ может показаться странноватым, но напоминаю: это вечеринка, а не красная дорожка, и здесь можно немного фешен-выпендриваться. Единственное, что можно было бы заменить — черное кружево на бежевое или молочное.
