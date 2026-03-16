Халаты, перья и пачки: 20 образов с красной дорожки и автепати «Оскара»-2026

Дженнер, ка кобычно, во всем обтягивающе-утягивающем, но мы ее понимаем. Платье нестандартное, идет Кайли, но на красной дорожке она в нем, к сожалению, не позировала. Видимо то, у кого ключик от замочка, хотел фоткаться один.

Уфф, Майки Майки… когда же ты поменяешь стилиста? Это не самый неудачный выход актрисы, но и удачным его назвать сложно. Вместо того, чтобы удлинять ноги Майки, вырез платья их укорачивает и полнит (как это вообще). Да еще и черные лодочки сильно утяжеляют и без того громоздкий образ.

Такие конструкции обычно находятся рядом с офисным кулером. Очень странный и траурный образ для красной дорожки, который старит Кирстен Данст лет на 10. но спасибо за убранные волосы и аскетизм в аксессуарах.

Нет ощущения, что Кейт просто обклеили плиткой для бассейна? Стандартно-ковровый образ, даже говорить нечего. А, да, там еще бриллианты за миллиарды миллионов.

Вот ведь опять балуется. Какой-то хулиган, ей богу. А кольца-то, кольца! Но на самом деле Шаламе вполне в своем стиле. Эти очки, конечно, хорошее подспорье для создания мемов, но что-то как-то в этот раз не задалось — и тут его обогнал ДиКаприо.

А вот это Шанель здорового человека. На безупречном теле Тейаны, конечно, мало что будет смотреть плохо, но здесь удачно всё: цвет, фасон, бриллианты, изгибы, драматичный шлейф. Очевидно один из самых удачных образов «Оскара»-2026.

Это какой-то Шанель курильщика, а кидман как будто боллеет. Персиковый оттенок платья спорит с цветом кожи актрисы, как и с желтым оттенком ее волос. Фигуру хвалим, но в целом — скучно, блёкло, грустно. Видно, что ходить на премии для человека — это прям работа.

Феррейра невероятно сильно похудела, но там где надо объемы не ушли. Девушке очень идет этот синий цвет, делающий ее карие глаза еще ярче. У платья интересная юбка на пуговицах, которая делает образ не вычурно «нарядным», но вместе с тем достойным красной дорожки. Единственное, что смущает — неправильно подобранный корсет. Когда Барбара поворачивается боком, видно, как ее грудь буквально «уходит» из одежды, потому что слишком сильно сдавлена. Вы не подумайте, мы это не из зависти (разве что чуть-чуть), просто не надо так издеваться над телом.

Энн Хэтэуэй в Valentino

Очень сложно сделать эту легендарно красивую женщину аляпистой, но здесь это получилось. Принт с крупными цветами в тандеме с поясом на талии превращают Хэтэуэй в бабу на чайнике, извините, а не в фешен-диву. Еще и босоножки с открытыми пальцами вообще не вписываются в картину как порося в музей. Завершить бы образ хотя бы гротескно острым носом, может смотрелось бы чуть изысканнее.

Миа Гот в Dior



И вот бежит невеста Франкенштейна такая вся по полю из ромашек, и вот они липнут к ней да липнут, и вот получился образ Мии Гот. В целом к луку вопросов нет, будь он представлен на какой-нибудь яхтенной вечеринке или на худой конец на автепати. Но нет. Он на красной дорожке. Невесточка не в тему.

Деми Мур в Gucci



Я до сих пор убеждена, что «Субстанция» - никакая не выдумка. Иначе как вы объясните внешний вид 63-летней Деми Мур? Потрясающая фигура, обрамленная в эти величесвтенные перья, невероятно удачные цветовые сочетания: пожалуй, мой фаворит на дорожке. Настоящая королева драмы, а мы такое любим и уважаем. Единственное большое «но» - распущенные волосы. При вырезе, обрамленном декором подобной длины, просто категорически нельзя выбирать распущенные волосы. Но Деми Мур постоянно совершает эту ошибку.

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Абсолютная противоположность Мур в Gucci — Стоун в Louis Vuitton. У актрисы яркая внешность и такие минималистичные образы хорошо ее подчеркивают. Несмотря на аскетизм, здесь есть вкус и изюминка покроя. Но и минусы тоже есть: деформированная талия и визуально еще сильнее уменьшенная и без того небольшая грудь. Хотя, сейчас такая эстетика в моде.

Джесси Бакли в Chanel

Яркий пример ситуации, когда одежда существует отдельно от носителя. Образ в целом скучный, даже если не брать во внимание, что он не идет конкретно Бакли. Обидно, что именно в этом луке она получила «Оскар». Это же теперь платье на всю жизнь запомнить придется.

Одесса Эзайон в кутюрном Valentino

Одесса часто появляется в небрежных образах, но в этот раз превзошла сама себя. У девушки яркая внешность и в целом против нарочитой небрежности я лично ничегооне имею. Но этот халат в сочетании брюками и кудряшками актрисы смотрится уж совсем не по-краснодорожски. Ну а как же дресс-код?

Эль Фанинг в Givenchi

Из плюсов — ожерелье Cartier 1903 года. Всё. Эль Фанинг в целом часто подбешивает своим ангельским образом, а тут еще и платье королевы фей с обручем излишней пышностью. какой-то выпускной в селе.

