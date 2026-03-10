Почему стоматологические услуги такие дорогие и как на них сэкономить Материал про золотые зубы.

Автор фото: личный архив Ангелины Чернышовой Есть мнение, что стоматология занимает второе место по дороговизне в медицине после пластической хирургии. Как-то легко в это поверить, видя прайс в клиниках — средний чек по России только увеличивается. Например, в Москве за одно посещение пациент платит около 16 тысяч рублей, в Петербурге чуть больше 11, в Красноярском крае около 10, а в Башкортостане почти 8 тысяч рублей. Но, несмотря на цены, спрос растёт: по данным BusinesStat, объем рынка стоматологических услуг в нашей стране вырос с 233 до 248 миллионов приёмов (сравниваются 2020 и 2024 годы, но есть погрешность в меньшую сторону, потому что не все визиты регистрируются, но об этом чуть позже). Если перевести всё в деньги, то оборот стоматологического рынка в 2024 году составил 713 миллиардов рублей, а в 2025-м перевалил за 800 миллиардов. И это не предел — аналитики прогнозируют увеличение среднего чека в стоматологических клиниках и, как следствие, рост рынка до 900 миллиардов. Клиники цифровизируют и автоматизируют процессы, предлагают комплексные услуги и имплантацию, а общество окончательно приняло факт, что профилактическая стоматология — это обязательное условие качественной жизни. Тренд на посещение стоматолога раз в полгода не прижился у зрелого и взрослого поколения (которые помнят невыносимую боль от бормашины и гигантские очереди за талончиками в районной поликлинике), а альфа и зумеры взяли его в оборот и формируют новые стандарты необязательного, но желательного медицинского обслуживания. Цены растут в том числе и благодаря популяризации стоматологических услуг. Красивые зубы — это уже не сказка и не штамп про голливудскую улыбку, а как будто даже обязанность. Уход за зубами — это дорого и довольно энергозатратно: полноценная программа с чисткой, ополаскиванием, применением нити, ёршика и ирригатора занимает до 10 минут дважды в день. Но здесь важен настрой: при условии правильного ухода и регулярных осмотров проблем с зубами можно избежать, устраняя незначительные очаги кариеса или зубного камня. Можно ли сэкономить на лечении, как правильно ухаживать за зубами, какую щётку выбрать — на эти и другие наши дилетантско-обывательские вопросы отвечает врач-стоматолог, стоматолог-гигиенист Ангелина Чернышова.

Почему лечить зубы так дорого?

Наш эксперт рассказала, что в итоговую стоимость лечения входит не только стоимость условной пломбы. Мы платим за диагностику, оборудование, стерильность (работу клининговой службы, вспомогательного медперсонала и расходники для поддержания чистоты) и материалы. А ещё за опыт врача: современная стоматология — это микроскопы, снимки и огромная ответственность, ведь ошибка может стоить пациенту зуба. В цену лечения входят одноразовые инструменты, строгие протоколы обработки и хорошие анестетики, которые делают лечение безопасным. Врач подчеркивает, что профилактика всегда дешевле.

Щётка, паста, нить — а что ещё нужно каждый день?

— Базовый минимум — это щётка, паста с фтором и нить. Но я почти всегда всем рекомендую ирригатор, особенно если есть коронки, импланты или скученность зубов (вид патологии, когда в челюсти не хватает места и зубы растут слишком плотно, накладываются друг на друга или поворачиваются. — GALA). И ещё не забывайте про язык, где живёт огромное количество бактерий, поэтому использование пластикового скребка очень важно, — рассказала стоматолог.

Автор фото: ru.freepik

Что выбрать — электрическую или обычную зубную щётку?

Наш эксперт выбирает обычную зубную щетку, в которой не меньше 6000 щетинок с ровным срезом. Именно обычной щеткой мы можем контролировать давление на дёсны, наклон и степень очищения каждого зуба. А обычно те, кто пользуются электрической, не задумываются о технике и качестве очистки зубов, полностью доверяют устройству.

Если зуб не болит, то можно не идти к стоматологу?

Это самый опасный миф, ведь болевые ощущения — это уже финал истории, когда кариес развивается без симптомов. Дёсны, поражённые заболеванием, тоже часто могут не беспокоить. Человек приходит, когда ощущает боль и уже требуется сложное лечение, а это высокая стоимость. Поэтому бесплатный профилактический осмотр у стоматолога раз в полгода — это способ не доводить до боли и больших затрат.

Отбеливание, виниры, профгигиена — что из этого реально нужно делать?

Профгигиена нам нужна, ведь это не про красоту, а про здоровье. Отбеливание можно делать по желанию, если зубы здоровые. Но виниры — это уже вмешательство, их не нужно ставить просто потому, что модно, а только по врачебным показаниям или если вы хотите изменить улыбку.

Какие привычки незаметно портят зубы?

Ежедневная гигиена — это половина здоровья зубов. Другая заключается в наших привычках, в том числе и пищевых. Например, твердая еда типа моркови или яблока не только полезна для организма, но ещё и помогает механически убирать налёт с зубов. Портить их могут постоянные перекусы (особенно вредны чипсы), сладкие напитки, газировки, курение, скрежет зубами ночью (это может свидетельствовать о скрытых заболеваниях, если это происходит регулярно, то необходимо обратиться к врачу), использование зубов в качестве открывалки для упаковок и постоянное прикусывание зубочисток.

Автор фото: ru.freepik

На чём можно сэкономить, а на чём нельзя?

Можно не покупать самую дорогую пасту — в этом вопросе важен состав, а не бренд. Но нельзя экономить на диагностике, стерильности и лечении зубных каналов, ведь переделывать всегда дороже и сложнее.

Как выбрать своего стоматолога и что обязательно спросить перед лечением?

Не бойтесь переспрашивать, уточнять или задавать, как вам кажется, неуместные вопросы — речь про ваше здоровье и деньги. Врач должен доступно объяснять суть проблемы, показывать и комментировать снимки, не давить в принятии решений. Хороший доктор — это тот, после приёма у которого вам спокойно. Вы имеете право всё знать и должны понимать ход лечения.