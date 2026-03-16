«Оскар» 2026: 6 статуэток у «Битвы за битвой», а Шон Пенн не пришел за наградой

Кто бы мог подумать: ничья бывает не только в футболе, но и на «Оскаре» – две статуэтки отдали в одной номинации. За почти сто лет так делали всего шесть раз: в последний — в 2013 году за «Лучший монтаж звук». А сейчас это произошло в номинации за «Лучший короткометражный фильм»: «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной».

Из мини-скандалов: два раза прервали речь победителей. А Шон Пенн, который удостоился своего третьего «Оскара», просто не пришел на церемонию. Почему? Никто не знает. Но выглядит это даже круче, чем когда герои боевиков не смотрят на взрывы.

Между награждениями были классические музыкальные и танцевальные номера, но весь интернет не мог удержаться от шуток, что это организаторы троллят Тимоти Шаламе, сидящего в зале, и заставляют смотреть его за балетом, который никому больше не интересен. Особенно это забавляет, потому что статуэтку ему так и не дали.

Обидно, что наш соотечественник Константин Бронзит («Три сестры»), который уже в третий раз номинируется на «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм, снова не победил. Хотя будем честны, три номинации – это уже невероятная победа и признание. Статуэтка ушла создателям «Девушки, которая плакала жемчугом». За них радуемся, но не от всего сердца.