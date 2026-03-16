16 марта 08:11
«Оскар» 2026: 6 статуэток у «Битвы за битвой», а Шон Пенн не пришел за наградой
Обзор триумфа Пол Томаса Андерсона, обидного поражения Тимоти Шаламе и всего интересного, что было на главной кинопремии мира.
«Оскар» как обычно проходит в Лос-Анджелесе, США. На этот раз это уже 98-й раз, и снова её ведет Конан О’Брайен. Из главных нововведений — это, конечно, еще одна номинация за «Лучший кастинг». А также с 2026 года страшно ужесточили правила для академиков: сейчас каждый обязан посмотреть все фильмы до финального голосования. Вот же бедняжки, надеюсь, что все справились.
В 2026 году больше всего статуэток ожидаемо забрал Пол Томас Андерсон и его «Битва за битвой» – шесть. А «Грешники», которые были номинированы в рекордных 16 номинациях, получили четыре награды.
Кто бы мог подумать: ничья бывает не только в футболе, но и на «Оскаре» – две статуэтки отдали в одной номинации. За почти сто лет так делали всего шесть раз: в последний — в 2013 году за «Лучший монтаж звук». А сейчас это произошло в номинации за «Лучший короткометражный фильм»: «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной».
Из мини-скандалов: два раза прервали речь победителей. А Шон Пенн, который удостоился своего третьего «Оскара», просто не пришел на церемонию. Почему? Никто не знает. Но выглядит это даже круче, чем когда герои боевиков не смотрят на взрывы.
Между награждениями были классические музыкальные и танцевальные номера, но весь интернет не мог удержаться от шуток, что это организаторы троллят Тимоти Шаламе, сидящего в зале, и заставляют смотреть его за балетом, который никому больше не интересен. Особенно это забавляет, потому что статуэтку ему так и не дали.
Обидно, что наш соотечественник Константин Бронзит («Три сестры»), который уже в третий раз номинируется на «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм, снова не победил. Хотя будем честны, три номинации – это уже невероятная победа и признание. Статуэтка ушла создателям «Девушки, которая плакала жемчугом». За них радуемся, но не от всего сердца.
Лучший фильм: «Битва за битвой»
Проект был большим фаворитом, но все равно не было понятно до конца, точно ли картина Пола Томаса Андерсона заберет награду. Букмекеры оценивали вероятность победы в 77%. Хотя и «Золотой глобус», и «БАФТА» выбрали его лучшим. В последние годы многие любят говорить, что «Оскар» скатился и уже не тот. «Неужели «Анора» – это лучший фильм года?». Уверен, что в этом году таких персон практически не будет. Мы подробно разобрали, чем гениален и уникален этот проект в статье. Если вы вдруг этот год были в танке, и не слышали, как «Битва за битвой» разрывает каждую премию, то теперь у вас нет оправданий не смотреть этот шедевр.
Лучший актер: Майкл Б. Джордан («Грешники»)
Джордан сражался с любимчиком публики Тимоти Шаламе и ДиКаприо. С точки зрения всех предыдущих наград было до конца непонятно, кто фаворит. «Золотой глобус» получил Вагнер Моура и Шаламе. «БАФТУ» Роберт Арамайо (да, мы все еще в шоке), а «Гильдия актеров» отдала предпочтения Джордану. Букмекеры давали 50% вероятности победы актера. Но он победил. Тимоти, не расстраивайся, это далеко не первая твоя номинация. Хотя, возможно, он как ДиКаприо будет ждать статуэтку десятилетиями.
Лучший актер второго плана: Шон Пенн («Битва за битвой»)
Хоть все фанаты авторского кинематографа болели за Стеллана Скарсгарда, «Золотой глобус» ему все-таки вручили, так что шансы были действительно неплохие. Но «БАФТА» и «Гильдия актеров» были за Пенна. Букмекеры давали Шону примерно 75% и не ошиблись. Актер вошел в элитный клуб актеров, у которых три «Оскара».
Лучший международный фильм: «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
Фанатов у этого небольшого авторского фильма среди любителей кино невероятно много. Успех этого проекта правда поражает. Сначала «Гран-при жюри» на «Каннском фестивале», а дальше на каждой большой премии по 7-9 номинаций и одной победе. Так случилось и на «Оскаре». «БАФТА» предсказала верно.
Лучший кастинг: «Битва за битвой»
Эту номинацию ввели впервые, что особенно почетно и важно. Так «Битва за битвой» стала первым победителем. И это одна из больших неожиданностей на «Оскаре». Почти все ставили на «Грешников». Букмекеры отдавали им около 80%, «Гильдия актеров» также наградила картину Райана Куглера. Но победа «Битвы за битвой» выглядит более, чем заслуженной: ДиКаприо, Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Тияна Тейлор – все эти актеры номинированы, против трех у «Грешников». Даже чисто математически это довольно справедливо. Да и артисты «Битвы», на мой взгляд, на несколько порядков интереснее.
Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
Это одна из самых очевидных номинаций — Андерсон забрал все награды до этого. Его фильм триумфально прокатился по каждой церемонии, в этот вечер в том числе. Очевидно, что это один из лучших режиссеров, который выиграл награды практически на всех возможных премиях и фестивалях. У ПТА 14 номинаций на «Оскар». Это вообще одна из самых заслуженных наград в истории.
Лучшая актриса: Джесси Бакли («Гамнет»)
Ох, это одна из самых неинтригующих номинаций. Вероятность победы оценивали в 97%, Бакли победила на каждой предыдущей премии. И абсолютно без шансов для невероятно сильных конкурентов забрала статуэтку. Да, может быть «Гамнет» — это кино не для всех, кто-то уснул, многие не досмотрели, а подавляющее большинство фильм даже не включили. Но любой, кто посмотрел хотя бы 20 минут, понял, насколько хороша там Джесси. А тот, кто досмотрел, знает, что актриса заслужила награду. Одна из самых очевидных побед на церемонии.
Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган за «Орудия»
Одна из самых непредсказуемых номинаций. До конца не было понятно, кому отдадут статуэтку. Все основные награды забирали разные актрисы: «Золотой глобус» получила Тияна Тейлор («Битва за битвой»), БАФТА – Вунми Мосаку («Грешники»), а вот «Гильдия актеров» отметила именно Эми Мэдиган, где и совпала с «Оскаром». За победительницу можно действительно порадоваться, ее игра в «Орудиях» была очень яркой и пугающей. Хоть у нее и роль второго плана, но актриса забрала все внимания фильма на себя.
Лучший анимационный фильм: «Кей-поп-охотницы на демонов»
Как бы мы не любили «Зверополис 2» и не верили в мультфильм от «Дисней», после «Бафты» и «Золотого глобуса» букмекеры не оставляли шансов. Победу кей-поперов оценивали примерно в 94%. И оказались правы. Сначала BTS («БТС») захватил весь мир, а теперь и «Кей-поп-охотницы на демонов».
Остальные победители:
Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер — «Грешники»
Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
Лучший оригинальный саундтрек: Людвиг Йоранссон — «Грешники»
Лучшая песня: «Golden» — «Кей-поп-охотницы на демонов»
Лучшая операторская работа: Отем Дюральд Аркапоу — «Грешники»
Лучший монтаж: Энди Юргенсен — «Битва за битвой»
Лучшее художественное оформление: Тамара Деверелл, Шэйн Виё — «Франкенштейн»
Лучший дизайн костюмов: Кейт Хоули — «Франкенштейн»
Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Пламя и пепел»
Лучший звук: «F1»
Лучший грим и прически: «Франкенштейн»
Лучший короткометражный игровой фильм — ничья: «Певцы», «Двое людей обмениваются слюной»
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Девушка, которая плакала жемчугом»
Лучший короткометражный документальный фильм: «Все пустые комнаты»
