Технология цвета: от минимализма к сочности Последние недели моды возвращают нам яркость: электрический, эмоциональный — от фуксии и антрацита до солнечного жёлтого и апельсинового. Разбираемся, как это работает и у кого подсмотреть стилистические приёмчики.

После нескольких сезонов доминирования нейтральных и приглушённых оттенков осень-2025 стала моментом полноценного цветового сдвига. Мода больше не ищет спокойствия, а требует как можно больше энергии. Подиумы Нью-Йорка, Парижа и Милана синхронно отказались от «тихой роскоши» в пользу насыщенных, порой намеренно чрезмерных цветов, превращая оттенок в самостоятельное высказывание.

Автор фото: Alaïa Автор фото: Alaïa Автор фото: Alaïa Автор фото: Tory Burch

В Нью-Йорке Tory Burch вывела на первый план сочные солнечно-жёлтые айтемы— настолько интенсивные, что стилисты предлагают сочетать их с глубокими серыми и белыми акцентами, тем самым добавляя яркий акцент в образ. В то же время в Париже дебют Сары Бертон для Givenchy запомнился лимончелло-жёлтым платьем с глубоким V-образным вырезом, ставшим эмоциональным центром показа. Alaïa ответил холодной, почти морской бирюзой в строгих формах, а Saint Laurent радикально расширил палитру коллекции за счёт фуксии, кобальта, ярко-оранжевого и насыщенного изумруда. Gucci и Prada поддержали движение в сторону цвета, окончательно закрепив его статус ключевого инструмента сезона.

Автор фото: Saint Laurent Автор фото: Saint Laurent Автор фото: Saint Laurent Автор фото: Saint Laurent

Всё это обозначило в индустрии достаточно важный сдвиг: насыщенные оттенки больше не противопоставляются «интеллигентной» моде, а становятся её полноправной частью. Цвет перестаёт быть декорацией, а начинает работать как цельная структура, и это важно для построения гардероба.

Автор фото: Tom Ford Автор фото: Tom Ford Автор фото: Miu Miu Автор фото: Miu Miu

Недели моды осени-2025 продемонстрировали редкое единодушие в отношении цвета. Коллекции, представленные во Флоренции, Милане и Нью-Йорке, были построены на контрастах и смелых сочетаниях. Prada обратилась к визуальному языку 1970-х — винтажные принты, «шокирующие» цветовые вставки, намеренная эклектика. Дебют Хайдера Аккерманна в самом начале года для Tom Ford, напротив, сделал ставку на выверенные силуэты, в которых акценты юдзу и лайма работали как точечные вспышки напряжения на фоне общего сдержанного стиля.



Автор фото: Prada Автор фото: Prada Автор фото: Prada Автор фото: Prada

Miu Miu и Gucci экспериментировали с лиловыми и бирюзовыми оттенками, комбинируя их с пастелью и металликом. Даже классические формы, например костюмы, пальто, вечерние платья, зазвучали по-новому благодаря цвету. В коллекциях сезона можно было увидеть как монохромные кобальтовые костюмы, так и полупрозрачные платья сложных неоновых тонов.

Особое внимание дизайнеры уделили оттенкам синего спектра. Глубокий цвет, балансирующий между лазурью и холодным ультрамарином, стал одним из ключевых цветов сезона, появившись сразу у нескольких домов. Но осень-2025 не ограничилась одной доминантой: подиумы заполнили неоновые кораллы, изумрудные бархатные фактуры, насыщенные жёлтые и розовые костюмы, отсылающие к эстетике поп-культуры последних лет. Bubblegum pink (розовая жвачка), переживший всплеск популярности после «Барби»-феномена, окончательно закрепился как полноценный модный инструмент, а не краткосрочный тренд.

Почему мода стала цветной?

Автор фото: Anrealage Автор фото: Givenchy Возвращение цвета — это совсем не случайность, а симптом. После нескольких сезонов визуальной сдержанности индустрия отреагировала на коллективную усталость от минимализма. Цвет стал ответом на запрос на эмоцию, драму и радость. Психологи моды называют это «дофаминовым трендом»: осознанным выбором оттенков, которые работают с настроением, уверенностью и ощущением жизненной энергии. Технологический фактор усилил этот процесс. Показ Anrealage со светодиодными платьями на Парижской неделе моды продемонстрировал, как цифровая эстетика буквально встраивается в одежду. Светящиеся ткани, электронные неоны, эффект «внутреннего свечения» — всё это формирует новый визуальный код, в котором цвет становится почти интерфейсом между телом и технологией. Конечно, вряд ли такая задумка войдёт в обиход домов высокой моды и станет обыденностью, но в качестве стейтмента такой заход невозможно не оценить по достоинству. Поп-культура также сыграла свою роль. Глянцевые, намеренно искусственные образы из кино и музыкальной индустрии сделали яркие цвета вирусными. Они больше не воспринимаются как эксцентричность, напротив, становятся универсальным языком визуальной коммуникации.

Сложные сочетания как новый стандарт

Осень-2025 окончательно легитимизировала сложные цветовые миксы. Дизайнеры отказались от идеи «правильных» сочетаний, предложив вместо этого принцип наслаивания и напряжения. «Драгоценные» оттенки соседствуют с пастелью, кислотные с классическими базовыми тонами, а техноколор становится частью повседневного гардероба.

Среди наиболее выразительных комбинаций сезона — мятный и коричневый, где холодная свежесть уравновешивает тёплую глубину. Горчично-жёлтый в паре с бордовым создаёт плотный, насыщенный визуальный эффект. Рубиново-красный и нежно-розовый работают на контрасте силы и хрупкости, а кирпично-оранжевый с коричневым формируют современную интерпретацию осенней палитры.

Особое место занимают более радикальные дуэты: кислотно-зелёный с серым, фуксия с мандариновым, антрацит с изумрудом. Эти сочетания строятся по принципу колор-блокинга, где цвет становится главным носителем идеи и настроения. Советуем вдохновляться скандинавскими инфлюенсерами, которые уже давно используют цветовые фишки в своих образах.

Уличная мода сыграла ключевую роль в закреплении цветового поворота. Стритстайл мгновенно подхватывает подиумные находки, адаптируя их к реальной жизни. В Нью-Йорке, Милане, Токио можно увидеть серые пальто с красными сумками, неоновые свитеры под строгими серыми блейзерами, кислотные аксессуары в сочетании с классическими фактурами.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Социальные сети превратили яркий образ в вирусный объект: один удачный цветовой акцент способен запустить цепочку подражаний. Именно через уличные образы цвет окончательно выходит за пределы модных домов и становится частью массового визуального кода.

Как интегрировать цвет в повседневный гардероб

Новая палитра не требует тотального неона. Ключевой принцип сезона — баланс. Один доминирующий цвет, вокруг которого выстраивается образ, работает эффективнее, чем хаотичное нагромождение оттенков. Для осторожного входа в тренд достаточно одного яркого акцента: сумки, обуви, шарфа или украшения.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Темные джинсы и нейтральный трикотаж легко трансформируются с помощью апельсиновой или изумрудной сумки. Яркий акцент под серым блейзером или рубиновый платок к оливковому пальто создают ощущение продуманного, современного образа без перегруженности.

В итоге яркий цвет перестаёт быть капризом или временным экспериментом, а закрепляется как стратегический элемент стиля и инструмент, через который мода говорит о переменах, технологиях и новом уровне визуальной свободы.

Автор материала: Ангелина Проскурякова