Модные жёны футболистов: как отличаются их стили и за кем стоит следить Жены и партнерши футболистов давно перестали быть просто героинями светской хроники. Сегодня за ними наблюдают не меньше, чем за их звёздными мужчинами

Их выходы разбирают в соцсетях, образы попадают в модные подборки, а личный стиль нередко становится частью большого спектакля. Нет, мы не про голливудских звезд, а про жён и девушек футболистов. На фоне Чемпионата мира по футболу мы снова вспоминаем главных икон футбольного мира — от поклонниц минимализма до королев гламура.

Образ «жены футболиста» давно перестал быть плоским клише из нулевых, ассоциировавшимся только с гламуром и напускной роскошью. Сегодня вокруг WAGs — wives and girlfriends (жен и девушек — англ.), как их по-прежнему называют в спортивной и таблоидной культуре, — сформировалась отдельная визуальная экосистема. Они сидят на первых рядах показов, запускают бренды, становятся лицами рекламных кампаний, строят медийные империи и, что особенно интересно, предлагают разные сценарии современной женственности.

Если раньше стиль жен футболистов чаще воспринимался как приложение к карьере мужа, то сегодня он работает автономно. Некоторые из них давно стали самостоятельными селебрити, чей медийный капитал порой даже превосходит капитал их звёздных мужей, а их выходы обсуждаются не меньше, чем финалы турниров.

Виктория Бекхэм: архитектор тихой власти

Начинать разговор о стиле жен футболистов без Виктории Бекхэм невозможно. Ее путь — почти учебник по трансформации публичного образа. Из Posh Spice и символа британского гламура 1990-х она превратилась в одного из главных амбассадоров интеллектуального минимализма, которая блистает не только на красных дорожках, но и не обходит стороной роял-мероприятия.

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Если ранняя Виктория — это буквально воплощение гламура в его самых тяжёлых проявлениях, то сегодняшняя Бекхэм строит образ на дисциплине. Ее гардероб держится на идеальной посадке, вытянутом силуэте, монохромных сочетаниях, строгих брюках, мягких водолазках, платьях-футлярах и спокойной палитре. К слову, именно на этих константах строится собственный модный бренд Виктории, к которому неравнодушна даже Кейт Миддлтон.

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Антонела Рокуццо: мягкая семейная роскошь

Антонела Рокуццо, жена Лионеля Месси, существует в совершенно другой стилистической вселенной. В отличие от многих публичных спутниц футболистов она не делает из своего гардероба спектакль. Ее стиль построен на мягкости, аккуратности и понятной, порой буквальной женственности.

Антонела часто выбирает платья по фигуре, деним, лаконичные костюмы, трикотаж, нейтральные оттенки, аккуратные аксессуары и естественный макияж. Помимо всего прочего девушка с радостью надевает мерч команды мужа. Ее визуальная роль в целом ближе к идее современной семейной элегантности: ухоженность, но без лишнего давления.

За её стилем интересно следить тем, кому не интересно следовать трендам, но хочется выглядеть уместно и ухоженно.

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Джорджина Родригес: гламур как профессия



Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес — совершенно противоположный полюс. Ее фирменный стиль держится на зрелищности. Она работает с образом как с медиа-продуктом: каждый выход Джорджины становится частью её большого нарратива о богатстве, теле, желании и власти. Ей в целом присуща эстетика гипергламура: облегающие платья, высокие каблуки, крупные украшения, мех, кожа, заметные сумки, глубокие вырезы, плотный макияж, идеальная укладка. В ее гардеробе много нарочито дорогих вещей и в целом Джорджина интересна тем, что она продолжает линию дивы в эпоху, когда мода часто делает вид, что ей неловко быть роскошной. Она напоминает, что гламур никуда не исчез — он просто переизобрёл сам себя.

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Саша Эттвуд: британская girl next door (стиль соседки — англ.) с модным апгрейдом

Партнерша полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша Саша Эттвуд представляет другой тип стиля — молодой, британский, расслабленный и гораздо более инфлюенсерский. Ее визуальный язык ближе к эстетике соцсетей: мини-платья, светлый деним, мягкий трикотаж, трендовые сумки, романтичные детали, отпускные образы и аккуратная сексуальность. В ее стиле есть ощущение доступности. Это не холодная недосягаемость женщины из высшего общества, а образ красивой девушки из современной городской среды. Саша не столько демонстрирует стоимость вещей, сколько умение быстро считывать тренды и собирать из них понятный, желанный образ. Она легко балансирует между повседневностью и глянцем: сегодня может выглядеть как модель из отпускной кампании, завтра — как девушка в расслабленном образе из Манчестера или Лондона. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Пилар Рубио: рок-н-ролл, кожа и испанская сексуальность

Пилар Рубио, жена Серхио Рамоса, давно вышла за пределы роли «жены футболиста». Она телеведущая, медийная фигура и женщина с ярким, узнаваемым стилем. Ее гардероб строится на смеси рок-н-ролльной энергии и испанской драматичности.

Пилар любит кожу, черный цвет, облегающие силуэты, мини, ботфорты, металлические детали, выразительные прически и насыщенный макияж. В ее образах есть темперамент: они не пытаются быть «правильными», нейтральными или удобными для всеобщего одобрения.

За Пилар интересно наблюдать тем, кто устал от стерильной лакшери эстетики и хочет видеть в моде больше тела, характера и драматургии.

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Ориана Сабатини: темная романтика и поп-культура

Ориана Сабатини, жена Пауло Дибалы, приносит в этот список более артистичный и поп-культурный тип стиля. Певица, актриса и медийная персона, она, как и Пилар Рубио, не сводится к статусу спутницы спортсмена.

В ее образах чувствуется влияние темной романтики, готической эстетики, латиноамериканской чувственности и современной поп-сцены. Ориана выбирает черные платья, прозрачные ткани, корсеты, драматичный макияж, необычные силуэты и более экспериментальную стилизацию. Ее стиль строится не на желании выглядеть безупречно «правильно», а на возможности проявить себя — ярко, чувственно и немного театрально.э

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Изабель Гулар: супермодельный гламур

Изабель Гулар, невеста Кевина Траппа, — бывшая бразильская супермодель, и ее стиль напрямую связан с телом, спортом и модельной карьерой. Одежда в ее случае почти всегда работает как рама для физической формы.

Она выбирает ультраоткрытые платья, купальники, эффектные вечерние силуэты, глубокие вырезы, высокие разрезы и облегающие ткани. Но в отличие от гламура Джорджины Родригес, стиль Изабель выглядит более подиумным: в нем меньше бытовой роскоши и больше модных приемов.

Изабель выстраивает образ женщины, для которой тело — не просто часть внешности, а капитал, дисциплина и главный визуальный инструмент. И она демонстрирует его без смущения.

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Почему за WAGs снова интересно наблюдать

Современные жены футболистов стали важной частью визуальной культуры спорта. Они находятся на пересечении моды, культуры селебрити, семьи и социальных сетей. Становится понятно, что как такового типажа «жены футболиста» больше не существует, как и не существует норм стиля, которые женщина обязана придерживаться в рамках публичных выходов.

Именно разнообразие и делает эту тему интересной. За образами жен футболистов больше не стоит один шаблон. Они отражают разные версии современной женственности. В мире, где футбол давно стал не только спортом, но и глобальной индустрией образов, жены и девушки спортсменов оказываются не просто спутницами звезд, а самостоятельными героинями модной сцены. Следить за ними стоит не только ради красивых платьев и сумок. Через их стиль можно увидеть, как меняется само представление о публичной женщине рядом с успешным мужчиной. Сегодня она не обязана быть тенью. Она может быть брендом, редактором собственного образа, предпринимательницей, музой, инфлюенсером или дизайнером собственной визуальной мифологии.



Автор материала: Ангелина Проскурякова