Что будет, если объединить сериалы и «Тикток»: как микродрамы захватывают мир? Попытались разобраться, что такое вертикальные сериалы, сколько миллиардов они зарабатывают по миру и когда они будут популярны в России.

Микродрамы, они же вертикальные сериалы, активно захватывают Китай и Америку. Доходы в этих странах за такой контент в 2024 году — 7 миллиардов долларов и 819 миллионов долларов соответственно. Цифры очень внушительные, это надо признать. В России такой формат тоже начинает появляться. IVI, Wink и «Кинопоиск» – каждый закупил несколько десятков микродрам. А в июле пройдет международный фестиваль вертикальных сериалов Realist. Неужели это скоро станет популярным и у нас? Для того чтобы разобраться в вопросе, мы поговорили с Анастасией Курской, руководителем и креативным продюсером CM Studio. А также посмотрели несколько вертикальных сериалов, чтобы понять, что это такое и стоит ли это вашего времени (пусть и небольшого).

Драмы, микродрамы, нанодрамы У вертикальных сериалов, или микродрам, есть четкие критерии: вертикальный формат 9:16, один эпизод длится от 40 секунд до двух минут, в сезон от 30 до 100 серий. В этих проектах нет никакой экспозиции, прыгаем сразу с места в карьер, а в конце каждой серии обязательно цепляющий крючок, клиффхэнгер, чтобы зрители смотрели дальше. И самое необычно лично для меня – здесь очень странное деление на жанры. Вместо классических драм, комедий, триллеров и хорроров (хотя формально они есть) проекты разделяются на виды сюжетов: «первая любовь», «второй шанс» (речь про отношения), «тайные миллиардеры», «роман с оборотнем или вампиром». Далеко ходить не будем, открываем Wink, раздел «про богатых» и смотрим на названия: «Секреты миллиардеров», «Замужем за тайным миллиардером», «Дети миллиардера», «Мой тайный роман с олигархом», «Сбежавшая жена миллиардера», «Мой жених – миллиардер в бегах». И дальше можно перечислять до бесконечности. Лично я нашел себе новое хобби – просто читать названия вертикальных сериалов и умирать со смеху. Понятное дело, все началось из-за популярности коротких вертикальных видео. А первые компании, занимающиеся микродрамами, родились в Китае и США в 2020 году. И спустя всего четыре года в Поднебесной объем этого рынка вырос почти до семи миллиардов долларов. В Америке все так же бурно растет и развивается, есть уже порядка десятков флагманских приложений со своим эксклюзивным контентом. К лету 2025 года пользователи тратили на микродрамы более ста миллионов долларов в месяц. Если коротко описывать, что это за формат, то это не кино, которое засунули в «Тикток». А «Тикток», который тянут в сторону сериалов. Остаются все отличительные черты вертикальных видео, просто создается целый сезон и в разы увеличивается качество продакшена. Автор фото: IMDb

Производство дешевле, заработок больше

В понимании Курской, вертикальные драмы и их производство отличаются от фильмов и сериалов спецификой их потребления. Если сериал не обязан окупаться с первых серий, то микродрамы с их маленьким бюджетом должны почти сразу окупить своё производство, чтобы дальше считаться рентабельными. Еще отличается состав команды — обычно это не более 20 человек против сотен, задействованных в производстве классических фильмов. Команда маленькая, и обязанности часто суммируются. Работают в среднем с выработкой 8—10 минут за смену, которая длится 12–14 часов (зарубежное кино снимается с выработкой 2–3 минуты за смену, а сериалы — 4–8 минут).

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

В итоге в среднем на производство одной вертикальной драмы уходит два с половиной месяца. В Китае производят быстрее, но мировой стандарт — 8–10 недель от идеи до финального монтажа. Два месяца нужно только на сценарий. Бюджет может быть абсолютно разным. Компания Курской работала и с низкими бюджетами, но если проект масштабный, с застройкой, с профессиональными актерами, то может доходить до 120 тысяч рублей за минуту. Но сейчас на российском рынке никто не готов платить даже эти деньги.

Кто это смотрит?

Глобальная статистика по всему миру говорит о том, что основная целевая аудитория такого контента – женщины 25–65 лет, которые смотрят романтические проекты. Но, по мнению Курской, основная целевая аудитория – это женщины 25–45. Можно двигать ползунок в разные стороны: брать молодежные темы, интегрировать визуал, который будет интересен мужчинам, и наоборот. Например, если мы делаем контент для женщин, то там чаще всего мужчины красивые, а женщины простые, с которыми мы себя можем ассоциировать. Если мы делаем контент для мужчин, там появляются красивые женщины в более откровенных нарядах, а мужчины прикрытые.

Поскольку в России вертикальные сериалы пока что слабо востребованы, я зашел на зарубежные сервисы, чтобы почитать отзывы реальных людей. Да, там очень много восторгов. В основном упоминают потрясающие романтические истории, которые помогают ненадолго уйти от реальности, и что от многих проектов просто невозможно оторваться. В начале статьи приводились огромные цифры оборота рынка микродрам. Это связано с очень сложной экономикой внутри приложений. За каждый сериал нужно платить отдельно или смотреть рекламы. И почти все пользователи жалуются, что рекламы слишком много, микродрамы стоят дорого. Одна девушка даже упомянула, что тратит в месяц на это больше, чем на подписку для Netflix.

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Рубрика «Пробуем сами»

Курская смотрит в основном приложение RealShort. Ей нравится их визуальная подача, стиль общения с аудиторией, как они экспериментируют с жанрами.

И я сам решил провести эксперимент и посмотреть несколько вертикальных драм. Остановился на отечественных платформах, которые купили права на показ зарубежных сериалов. Первое, что я заметил, – их просто сложно найти, что на «Кинопоиске», что на Wink. Я нажимал на все вкладки, искал по поиску – ничего. Спросил у «Яндекса», и он меня уже сориентировал. И это, на мой взгляд, очень странно. Как стриминги хотят продвигать микродрамы, когда сами прячут их от зрителей?

Начал с сериала «Мой тайный роман с олигархом» – это самый невероятный кринж, который я только видел. Такое ощущение, что смотришь на экранизацию дешевого фанфика по бульварным женским романам. Я решил сменить жанр и включил «Плейбой в моих руках: запретная страсть». Это уже сексуализированный испанский стыд и кринж. Реалистичности еще меньше, бреда еще больше. Смотрим фэнтези – «Падшая королева оборотней». Мне нравится такая эстетика в кино, поэтому у меня были самые большие ожидания. Но я не ожидал, насколько дешево это выглядит. Это уровень студенческой короткометражки, когда бюджет состоит из пары бутылок пива команде. Смотреть без смеха невозможно. Я решил дать последний шанс вертикалкам на Wink и включил проект с самой высокой оценкой 7,7 — это «Любовь к нему убила меня». На удивление, он оказался худшей микродрамой из тех, что я смотрел. А как я удивился, когда мне сказали, что со второй серии надо платить за этот проект. Нет, спасибо. С меня хватит.

Включил на «Кинопоиске» вольные экранизации романов: «Грозовой перевал» и «Гордость и предубеждение». На удивление, они на несколько голов выше, чем проекты на Wink. После них правда скандальный фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элроди выглядит настоящим шедевром. Еще здесь субтитры снизу, как в «Тиктоке», которые нельзя отключить. У этих двух проектов выше бюджеты (визуально так ощущается), лучше актеры, качественнее история (все-таки основывались на шедеврах мировой литературы), но это по-прежнему очень-очень-очень странно.

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Скептики против оптимистов

Среди увидевших вертикальные драмы очень много скептиков, которые называют все это мыльными пузырями. Якобы люди активно вкладывают деньги в них из-за безумной популярности вертикального контента, но спустя время пузырь лопнет, как приложение «Вайн» (предшественник «Тиктока») или «Клабхаус».

Курская же считает, что это слишком узкая точка зрения.

— Мы живем в телефонах по 12, 16, 18 часов. То, что вертикальный контент будет востребован, это факт. Драма, мелодрама, отношения — это вечная тема. Просто сейчас такой путь развития вертикального контента, он заходит в мир через мелодраму, драму, через отношения мужчины и женщины, потому что это работает на максимально широкую аудиторию. Главное зрителю все-таки получить определенное впечатление, интересные эмоции, отдохнуть, перезагрузиться, - считает наш эксперт.

Зарубежные кинематографисты делают прогнозы, что рынок микродрам с пяти миллиардов долларов вырастет до 36 миллиардов к 2027—2028 году. Netflix, Amazon и другие стриминги начнут активно продвигать подобные проекты на своих сервисах. Кто-то даже говорит о том, что на основе популярных проектов будут сниматься спин-оффы в формате вертикальных сериалов.