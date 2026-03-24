24 марта 15:52
Феерия безвкусицы: как Снигирь и Волкова опозорились на премии «Ника»
Разбираем образы звезд с самой известной российской кинопремии. Спойлер: всё очень плохо.
В Москве в Театре Моссовета традиционно прошла старейшая российская кинопремия - 39-я церемония вручения национальных наград «Ника». Её итоги вы можете посмотреть здесь. Но сейчас нам хотелось бы остановиться на образах звезд с этого мероприятия — всё-таки не каждый день в России появляется повод сверкнуть накопленным. Это вам, конечно, не «Оскар» с обилием архивных коллекций мировых кутюрье и бриллиантов за миллионы долларов, но посмотреть есть что. Всё-таки как нельзя одеваться тоже надо знать. Итак, разбираем образы российских кинозвезд и недоумеваем, почему они не пользуются услугами профессиональных стилистов.
Юра Борисов и Анна Шевчук
Чтобы не утонуть, не лезь в воду. По такому принципу после посещения всех мировых премий живут Юра Борисов и Анна Шевчук. Мы их не осуждаем и очень любим. Они действительно не про фешен и не про эпатаж, поэтому нетленная классика в этом случае вариант беспроигрышный. Лаконичный черный смокинг, классические ботинки на Юре, черное бельевое платье с золотым декором на Анне, образ которой завершают остроносые лодочки — к этим вечерним нарядам не придраться. Обратная сторона медали — восхищаться тоже нечем.
Константин Хабенский
Хабенский в этом году получил свою вторую «Нику» за лучшую мужскую роль. На нем безразмерный черный костюм, из-под которого выглядывает выбивающаяся из образа рубашка. Эх, Константин, лучше бы вы выбрали белую футболку — тогда вопросов к луку вообще не возникло бы.
Екатерина Волкова
Господь создает красивых женщин, а они потом сходят с ума и делают с собой такое. Во-первых, очень хочется пожелать Екатерине выдохнуть. Во-вторых, я предпочитаю думать, что Волкова просто забыла надеть платье на нижний слой — а значит, где-то это платье всё-таки существует. В третьих, давайте серьёзно. Здесь ужасно всё. Даже если бы придраться к фигуре Екатерины было невозможно, такое платье испортило бы и анорексичку в последней стадии. Трикотаж, да еще с кружевом — страшный сон стилиста, которого у Волковой явно нет. Так нельзя, господа. Так нельзя. Я бы еще придралась к прическе, которая состарила актрису лет на 20, но какая уже теперь разница.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Нет, правда, если мне кто-то объяснит принцип подбора образов российских звёзд на мероприятия, я больше ни одного вопроса в жизни не задам. Что это такое, я вас спрашиваю? Королева Вестероса или самая красивая актриса в стране? Что за кольчуга? Зачем здесь этот шифон? Почему такую красивую женщину нельзя было одеть со вкусом, а не подарить камере возможность прибавить Юлии 20 килограмм? А почему Снигирь не наорала на мужа и он оделся сам? Ответов нет. Я так больше не могу.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Ну,
этих хоть не жалко за этих не обидно. Прилучный и Брутян никогда не отличались тонким вкусом — вспомнить хотя бы их свадебные наряды. Прямо скажем, на прошлой «Нике» Зепюр выглядела хуже. В этот раз наряд уместнее, но скучный. Прилучный в домашнем, тут всё понятно. Но что у него с лицом стало… я одна это вижу? Почему все делают вид, что в комнате нет слона? Ладно, это уже совсем другая история.
Феликс Умаров
Наш эпатажный любимчик стал «открытием года» по версии «Ники». Профессиональные достижения Феликса Умарова оставим за скобками и остановимся на стиле: у него он точно есть, причём узнаваемый. Мы подробно говорили с режиссёром, насколько для него важен внешний вид. И видно, что ему уделяется много внимания: драматичные рукава, брюки-клеш, остроносые туфли, обилие колец — мальчики, учитесь. Получилось стильно и нестандартно, но в то же время самое то для торжественного мероприятия.
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев тоже любит эпатировать — и за это мы его уважаем. Но в данном случае лук получился странным: Воробьев больше похож на ведущего в цирке или акробата, накинувшего жакет. Ткань у брюк странно отблескивает и даже не понятно, из какого они материала. В общем, Даниилу лайк, образу — нет.
Владимир Канухин
Как бы мы ни любили Владимира Канухина, пройтись по его образу придется. Но не асфальтоукладчиком, а так, тележкой. Без особого удовольсвтвия. Получился какой-то школьник в очереди за аттестатом. Мы понимаем, что Владимир — не про моду, живет в деревне и все эти премии
вертел скорее всего не уважает. Но в таком случае надо поступать как Юра Борисов — выбирать нетленную классику. Синий костюм, бордовая бабочка и черные ботинки своим сочетанием дешевят весь образ. Не знаешь что надеть — надевай чёрный. Вот и все правила.
Мила Ершова и Святослав Рогожан
А эти представители нового поколения актёров — одна из самых стильных парочек в ру-шоубизе. Безупречные образы и примеро того, что чёрный может быть нескучным. Рогожан выбрал отличный смокинг ассиметричного кроя (хотя брюки могли быть на пару сантиметров длиннее), играющий разной фактурой тканей, ботинки с модным круглым носом и феноменально красивую жену, которая украшает его лучше любой одежды. Беременная Мила, во первых, демонстрирует, насколько элегантной может быть девушка в таком положении, а во вторых, что беременность — ЭТО КРАСИВО. Потрясающее платье с драпировкой, акцентирующей внимание на груди, и с открытым плечом выгодно дополняется остроносым плоским ходом. Ну а изумрудный комплект из браслета и серьг комплиментарно контрастирует с цветом волос актрисы. Ребятам только похвала и ничего больше.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Лядова, кажется, худеет с каждым годом всё больше. Очень красивая женщина и талантливая актриса с хорошим вкусом. На ней лакончное черное платье, которое ее при этом не простит. Украшение на шее и прическа мне нравятся, а вот часики как-то выбиваются из образа — этот аксессуар лучше было бы заменить. Ретро-ридикюль тоже не в тему. Мужа вообще
меняем переодеваем.
Ангелина Стречина и Илья Малаков
Ангелина Стречина обворожительна. Ей очень идет зелёный по цветотипу — он отлитчно оттеняет глубокие карие глаза и цвет волос. Но на этом из плюсов всё. Мне не нравится телесная «перегородка» на груди (Ангелина может позволить себе быть смелее). Волосы здесь хорошо бы забрать, чтобы акцентировать внимание на этом кричащем декольте, а не спорить с ним. Ну и бархат еще утяжеляет лук. Мне всегда жаль, когда такие роскошные женщины одеты не так, как заслуживают.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Ну вот, посмотрите на них. Вся молодёжь должна учиться стилю у Кончаловского. Сочетание темно-синего, бежевого, коричневого, разных принтов (клетка на галстуке, потертость на обуви) — настоящий денди. При этом образ у режиссера расслабленный, хотя и торжественный. Потрясающе. Юлия Высоцкая тоже на высоте (ура, первый каламбур): элегантное, но при этом интересное фактурное платье, которое хочется рассматривать, остроносые туфли с пряжкой, геометричная сумка из жесткой кожи, даже эти очки «кошачий глаз» - всё идеально гармонирует. Единственное — серьги я бы заменила на те, что притягивают меньше внимания и не отдают востоком.
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин выбрал идеально севший по фигуре классический темно-синий смокинг, подобрал галстук в нужном оттенке, но немного ошибся с обувью: эти броги сильно устарели.
Павел Трубинер и Юлия Мельникова
Лук Павла не особо интересный, как и подавляющего большинства мужчина на «Нике», поэтому остановимся на его жене — Юлии Мельниковой. У спутницы актера одно из самых выигрышных платьев на церемонии, которое удовлетворяет и запрос на торжественность, и при этом модное. Отдельное спасибо за убранные в строгий пучок волосы: бьюти-образ идеально дополняет лук.
Анна Калашникова
Анна Калашникова — это мем, но её, судя по всему, этот статус вполне устраивает. Поэтому мы к ней безжалостны (как и она ко всем тем, кто видит ее образы). Из моих глаз идет кровь, потому что их порезали стразы. Что это такое вообще? Полиция моды за подобные образы какой строк даёт, кто-нибудь в курсе? Мне кажется, у Анны есть вполне чёткая ежегодная задача — превзойти ужас прошлогоднего выхода. И она пока с ней успешно справляется. Платье из светоотражающей ткани, стразы на вырезе, стразы на корсете (вообще сам корсет!), босоножки из страз, клатч из страз, серьги из перехода, кольцо-бабочка (надеюсь, на пояснице такая же) — квинтессенция пошлости. А эта меховая накидка… бедный песец… никто не заслужил после смерти попасть к Калашниковой. В общем, здоровья вам, Анна.
