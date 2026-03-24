Феерия безвкусицы: как Снигирь и Волкова опозорились на премии «Ника»

Юра Борисов и Анна Шевчук

Чтобы не утонуть, не лезь в воду. По такому принципу после посещения всех мировых премий живут Юра Борисов и Анна Шевчук. Мы их не осуждаем и очень любим. Они действительно не про фешен и не про эпатаж, поэтому нетленная классика в этом случае вариант беспроигрышный. Лаконичный черный смокинг, классические ботинки на Юре, черное бельевое платье с золотым декором на Анне, образ которой завершают остроносые лодочки — к этим вечерним нарядам не придраться. Обратная сторона медали — восхищаться тоже нечем.

Автор фото: starface.ru Автор фото: соцсети

Константин Хабенский

Хабенский в этом году получил свою вторую «Нику» за лучшую мужскую роль. На нем безразмерный черный костюм, из-под которого выглядывает выбивающаяся из образа рубашка. Эх, Константин, лучше бы вы выбрали белую футболку — тогда вопросов к луку вообще не возникло бы.

Автор фото: starface.ru

Екатерина Волкова

Господь создает красивых женщин, а они потом сходят с ума и делают с собой такое. Во-первых, очень хочется пожелать Екатерине выдохнуть. Во-вторых, я предпочитаю думать, что Волкова просто забыла надеть платье на нижний слой — а значит, где-то это платье всё-таки существует. В третьих, давайте серьёзно. Здесь ужасно всё. Даже если бы придраться к фигуре Екатерины было невозможно, такое платье испортило бы и анорексичку в последней стадии. Трикотаж, да еще с кружевом — страшный сон стилиста, которого у Волковой явно нет. Так нельзя, господа. Так нельзя. Я бы еще придралась к прическе, которая состарила актрису лет на 20, но какая уже теперь разница.

Автор фото: starface.ru

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов



Нет, правда, если мне кто-то объяснит принцип подбора образов российских звёзд на мероприятия, я больше ни одного вопроса в жизни не задам. Что это такое, я вас спрашиваю? Королева Вестероса или самая красивая актриса в стране? Что за кольчуга? Зачем здесь этот шифон? Почему такую красивую женщину нельзя было одеть со вкусом, а не подарить камере возможность прибавить Юлии 20 килограмм? А почему Снигирь не наорала на мужа и он оделся сам? Ответов нет. Я так больше не могу.

Автор фото: starface.ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Ну, этих хоть не жалко за этих не обидно. Прилучный и Брутян никогда не отличались тонким вкусом — вспомнить хотя бы их свадебные наряды. Прямо скажем, на прошлой «Нике» Зепюр выглядела хуже. В этот раз наряд уместнее, но скучный. Прилучный в домашнем, тут всё понятно. Но что у него с лицом стало… я одна это вижу? Почему все делают вид, что в комнате нет слона? Ладно, это уже совсем другая история.

Автор фото: starface.ru

Феликс Умаров

Наш эпатажный любимчик стал «открытием года» по версии «Ники». Профессиональные достижения Феликса Умарова оставим за скобками и остановимся на стиле: у него он точно есть, причём узнаваемый. Мы подробно говорили с режиссёром, насколько для него важен внешний вид. И видно, что ему уделяется много внимания: драматичные рукава, брюки-клеш, остроносые туфли, обилие колец — мальчики, учитесь. Получилось стильно и нестандартно, но в то же время самое то для торжественного мероприятия.

Автор фото: starface.ru

Даниил Воробьев

Даниил Воробьев тоже любит эпатировать — и за это мы его уважаем. Но в данном случае лук получился странным: Воробьев больше похож на ведущего в цирке или акробата, накинувшего жакет. Ткань у брюк странно отблескивает и даже не понятно, из какого они материала. В общем, Даниилу лайк, образу — нет.

Автор фото: starface.ru

Владимир Канухин

Как бы мы ни любили Владимира Канухина, пройтись по его образу придется. Но не асфальтоукладчиком, а так, тележкой. Без особого удовольсвтвия. Получился какой-то школьник в очереди за аттестатом. Мы понимаем, что Владимир — не про моду, живет в деревне и все эти премии вертел скорее всего не уважает. Но в таком случае надо поступать как Юра Борисов — выбирать нетленную классику. Синий костюм, бордовая бабочка и черные ботинки своим сочетанием дешевят весь образ. Не знаешь что надеть — надевай чёрный. Вот и все правила.

Автор фото: starface.ru