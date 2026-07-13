Изумительно красивая плитка российских производителей В нашей подборке декор для стен и пола от эконом-сегмента до люксовых вариантов.

Покрывать старую плитку краской — это не только экономно, но и красиво. В соцсетях вирусятся миллиарды видео о том, как бабушкин ремонт ванной превращается в бизнес-эконом благодаря простой банке с краской и кисточке. Нет, это не выглядит дёшево, а даже как-то стильно и гармонично. Но если ремонт подразумевает полное погружение в безумие плиточных работ и муки выбора, то мы поможем. Собрали в одну подборку российских производителей, предлагающих варианты напольного и настенного искусства (иначе не назовёшь).

ГипсКульт (Липецк)

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Производитель статуэток, фигурок, кашпо и декора из гипса. Компания делает как шаблонные модели, так и производит декор по индивидуальным эскизам. Вы можете отправить рисунок, описание или фотографию, по которым мастера создадут силиконовую форму, а после отольют из гипса готовое изделие. Например, панно на стену. «ГипсКульт» берёт на себя все этапы от идеи до готового решения, а также отправляет продукцию по всей России. Готовые изделия можно раскрасить самостоятельно, но можно и заказать эту услугу.

Цеззл (Санкт-Петербург)

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Название компании складывается из двух слов — цемент и паззл. И отражает суть производства, конечно — вся плитка мастерской изготавливается из этого материала и складывается в красивые узоры единым бесшовным полотном. Мастера создают красоту вручную по старинным технологиям из натуральных компонентов методом прессования нескольких слоёв, устойчивых к истиранию. Благодаря этому все недостатки превращаются в достоинства — неоднородный цвет, шероховатости и разнотон добавляют уюта и уникальности. На сайте производителя можно выбрать уже из готовых паттернов и раскрасить их под свой интерьер, а можно заказать партию плитки по своему эскизу.

Искусство изразцов (Ярославль)

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Небольшие плитки-изразцы — это бренд Золотого кольца: в любой сувенирной лавке этих городов можно найти их и купить в качестве сувенира. В XVII веке печи в русских палатах оформлялись панно из изразцов, после стены, а в начале XVIII века было налажено их производство как архитектурной керамики (была даже выпущена серия по эскизам Врубеля). Сегодня изразцы — это шик, объединяющий традиции и моду на русский стиль. Ярославская компания «Искусство изразцов» производит плитку с рисунками на различную тематику, но в узнаваемой манере, а также панно и зеркала в обрамлении изразцов. Цены за трендовое оформление соответствующие — одна плитка с однотонным покрытием 10*10 см стоит 350 рублей, панно 50*50 см обойдётся в 15 тысяч рублей.

Лайн керамик (МО, Клин)

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Компания — производитель элитной плитки, объединяющая усилия художников, керамистов и дизайнеров. Весь процесс от выбора материалов до доставки и страховки готовой продукции строго контролируется. Можно выбрать шаблонные решения из каталога, а можно заказать выпуск серии по собственным фантазиям. Репутация фабрики почти безупречна — в числе заказчиков значатся рестораны Аркадия Новикова, правительство Москвы и другие крупные клиенты.

Люксмикс (МО, Воскресенск)

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Семейная фабрика, более 10 лет назад наладившая производство цементной плитки ручной работы, используя технологии дореволюционных мануфактур. Чуть позже фабрика освоила производство метлахской плитки по старинной технологии начала XIX века. Если вы любите телепроекты с переделкой квартир, то наверняка видели работы «Люксмикс» во множестве готовых интерьеров, а для многих это уже гарантия качества.

Ураллепнина (Копейск)

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Мастерская предлагает действительно уникальный декор — осмысленную архитектуру, отлитую в гипсе. Продукция компании — это мозаичные плитки-панно всевозможных форм для любого интерьера. Матрёшки, зеркальные карпы, блоки детского конструктора и многое другое представлено в каталоге в виде потрясающе красивых паттернов из гипса. Здесь же можно заказать лепнины, картины, вентиляционные решётки и всевозможный декор. Выглядит всё стильно и богато, а стоит дорого.