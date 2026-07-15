Музыка и кутюр: истории взаимного вдохновения Рассказываем о том, как певицы повлияли на дизайнеров (и наоборот).

У каждого артиста на протяжении всей истории был свой визуальный код. The Beatles носили костюмы с узкими воротниками, прическу «моп-топ» и ботинки Челси. Шер обожала перья, блестки, искусственный мех и дымчатый грим. Nirvana – стопроцентно фланелевые рубашки и рваные джинсы. Даже Эминема можно узнать по кроссовкам Jordan, светлой короткой стрижке и джинсам-бойфрендам. Времена меняются, и подход к созданию того самого кода тоже: раньше его придумывали ради узнаваемости; сегодня же музыкант обязан дружить с модным домом – это подчеркивает социальный статус и дает зеленый свет входу в светское общество.

Наряд на красных дорожках, в интервью и на концертах диктует договор. С кем подписан контракт – того и носи. За примерами далеко ходить не надо: Билли Айлиш ходит в Gucci, а Трэвис Скотт неожиданно сблизился в последние несколько лет с Dior. Хотя, по большому счету, оба бренда не отражают их идентичность.

Но в истории были и остаются люди из музыкальной сферы, которые по-настоящему дружат с дизайнерами. Их общение перерастает в сотворчество: они взаимно вдохновляются, служат живыми источниками идей и искренне любят друг друга.

Бьорк – муза Маккуина

Футуристическое электронное звучание одной из главных музыкальных фигур 90-х предвосхитило все то, что мы сейчас добавляем в плееры. И даже если самые крупные работы были записаны тридцать лет назад – они по-прежнему звучат так, как будто их записали в далеком будущем. Но отдельного внимания, конечно, заслуживает вклад исландской певицы в моду. Особенно ту, которую создавал Александр Маккуин.

Однажды Бьорк увидела в журнале Visionaire фотографию с Девон Аоки, облеченной в шелковое платье из коллекции МакКуина – La Poupe. Она мгновенно влюбилась. Иконическая обложка «Homogenic» – результат коллаборации с совсем тогда еще юным дизайнером и фотографом Ником Найтом. Для нее потребовался один полароидный снимок: в день съемки фотограф проявил ее прямо в студии и положил на стол МакКуину. Тот сказал: «Отлично, я ухожу, пока!» и ушел.

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Платье из дамасского шелка с алым подбоем, которое дополнили африканские украшения, необычные линзы и десятикилограммовое прическа – культовый образ, который мы помним до сих пор.

С тех пор МакКуин сотрудничал с Бьорк до своего трагического конца жизни. Он выступил режиссером для тропического и чарующего «Alarm Call». Для скандального клипа «Pagan Poetry» он создал жемчужное платье, которое запретили на MTV из-за откровенности.

Дизайнер помог материализовать певице самые смелые фантазии. Он тонко чувствовал внутренний мир Бьорк, и через ткани, фактуры и мелкие детали передавал его зрителю и слушателю. Ее влияние, в свою очередь, оказалось столь же сильным: оно нашло свое отражение в восточной коллекции для Givenchy «Eclect Dissect». Их дружба, – даже если мы и не узнаем, какой она была в действительности, – кажется чем-то хрупким, нежным и трогательным. Хотя, чему удивляться? Это два невероятно талантливых человека.

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Мадонна – королева поп-музыки

Мадонна стала культовой фигурой не только в сфере музыки, но и поп-культуры в целом. Такие личности становятся именем нарицательным их масштаб настолько огромен, что невозможно полностью оценить вклад человека в индустрию развлечений. Ее всегда отличало то, что она не отыгрывала музу, а сама становилась полноправным соавтором трендов. Каждый ее выход на дорожку, каждый клип (раз уж говорим о моде – пересмотрите клип на «Vouge» и оцените, насколько это красиво) запомнился всему миру. Она работала и работает по сей день с огромным количеством талантливых дизайнеров и кутюрье.

Ее сотрудничество с Жаном-Полем Готье – вполне органичная и, наверное, запомнившаяся нам всем история. Для тура Blond Ambition в 1990 году он создал для поп-дивы больше 150 образов. Представьте только, какая работа была проделана!

Вот, например, конусообразный бюстгальтер – вещь, о которой с момента ее рождения, пожалуй, мечтала каждая артистка (хотя в наше время это может показаться обыденном, для тех лет это была революция). Никто не выносил, кроме рокеров и панков, нижнее белье как часть образа на сцену. Это был символ женской власти и сексуальности. Готье обожал провокации, а Мадонне легко их было продавать. В своих мемуарах Готье признавался, что идея конусов приходила ему еще в детстве, но увидев Мадонну, он понял, как ее может воплотить в сенсацию.

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Кейт Буш – загадочная девушка, сошедшая со страниц «Грозового перевала»

Творчество Кейт Буш в последние годы зацвело пышным цветом: ее музыку использовали в «Очень странных делах», в тик-токе практически каждый ее трек – новый тренд. Она была далека от светской тусовки. В ее приоритете стояла задача сплести танец, литературу и музыку во что-то единое.

Высокая мода – это всегда про бунт и вызов обществу. И Кейт Буш сделала такой вызов: только с помощью гипер-театрального грима, необычных костюмов и внутреннего стержня. Ей не диктовали правила моды: она сама создавала их.

Безусловно, мимо такой большой музыкальной фигуры не могли пройти дизайнеры. Ее влияение мы можем увидеть в коллекциях того же Маккуина и Джона Гальяно. Работы Фиби Файло для Celine были вдохновлены композицией Буш «This Woman's Work». Ей вдохновлчялись Gucci, Chanel, Isabel Marant.

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