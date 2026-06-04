«Пропасть» между Эйдельштейном и Стойилкович: баланс на грани успеха и провала Вышел летний триллер о любовном треугольнике, участники которого должны выжить в горах.

В кинотеатрах вышел фильм «Пропасть» в редком для российского кино жанре – Survival Thriller (триллер о выживании). В главных ролях тут настоящие звезды: Марк Эйдельштейн, который продолжает находиться в самом топе после «Аноры», Тина Стойилкович («Москва слезам не верит. Всё только начинается»), с которой мы сделали большое интервью , и Степан Белозеров («Лёд 3»). Кто-то уже негативно оценил игру актеров, некоторым не нравится жанр, и никуда не делись обвинения в плагиате зарубежного проекта «Вышка» (создатели открыто заявляли о «вдохновении»). Давайте же разбираться, каким в итоге получился фильм, открывающий летний сезон.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) – молодожены, которые отправляются в свадебное путешествие на Эльбрус. По стечению обстоятельств их пилотом оказывается Артем (Степан Белозеров) - бывший парень Саши, которого она хочет забыть. Самолет терпит крушение, ребята без подготовки прыгают с парашютом. В итоге они чудом остаются живы, но теперь они подвешены над горной пропастью, почти без шансов на спасение.

Режиссер проекта Алексей Ионов, для которого это почти дебют. Его первый фильм все еще не вышел в прокат, де-юре «Пропасть» – первая работа. Сценарий писали Владимир Батрамеев («Без правил»), Алина Тяжлова ( «Буратино» ), Савва Минаев («Беспринципные»). Среди продюсеров главные лица российского кино: Фёдор Бондарчук и Михаил Врубель («Сто лет тому вперёд»).

В фильме по сути дела три главных актера. Герой Марка - полная противоположность его роли в «Аноре». Саша действительно местами похож на актера в реальной жизни, если судить по его немногочисленным интервью, но от этого его роль не перестает привлекать. Он согревает зрителя своей доброжелательностью и наивностью. Персонаж Белозерова (Артем) – местный локомотив, который всегда летит вперед, что бы ни происходило. С одной стороны, ты смотришь на него и понимаешь, что он сам дурак, виноват во всех своих бедах, вообще не ценит свою жизнь. Но вместе с этим он привлекает своей харизмой, юмором, невероятным оптимизмом.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Героиня Тины Стойилкович очень неоднозначная. Кто-то уже окрестил ее стопроцентным мисскастом за ее постоянные взгляды вдаль и «кривляния», но по-моему здесь ей это все довольно органично. Это девочка, которая очень сильно запуталась в жизни. Возможно, что даже сами сценаристы и режиссер запутались в том, насколько Даша запуталась. На ребят была сделана большая ставка, зритель смотрит на них буквально 95% времени. И они не подвели. Причем актеры выполняли многие трюки сами. Марк и Степан даже прыгали с парашютом для подготовки к роли.

Весь фильм по сути дела – это история про любовный треугольник, участники которого висят на скале. Начнем со скалы. В триллерах о выживании есть две основные части: история до катастрофы и попытки выжить после. Первый акт смотрится довольно быстро и динамично, создатели как будто сами побыстрее хотят показать зрителю, на какой фильм они пришли. Момент с крушением написан чуть ли не по канонам драматургии: зрителя буквально приковывают к креслу и пускают на американские горки. К сожалению, это происходит не все полтора часа. Потому что часть фильма, где они висят на скале (а это очень значимая часть) вышла довольно неоднозначной. Будем честны, смотреть на это час очень скучно. Создатели пытаются всячески развлекать зрителя: попытки спастись, флэшбэки, инфографика в духе «Через 2 часа люди начинают терять сознание и могут умереть». Это добавляет напряжения, но всех этих уловок мало. В какой-то момент буквально начинаешь ловить себя на мысли, что скорей бы новый сюжетный поворот, разбавьте чем-нибудь картинку, пожалуйста. Хотя при этом есть реально шокирующие моменты и неожиданные повороты.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

А вот любовный треугольник получился ровно наполовину. На протяжении всего фильма показывают, как Даша любила Артема. Но почему-то забывают еще показать, как Даша любила Сашу (кроме пяти сцен в начале). И в итоге любовный треугольник не работает так, как должен. А от этого ломается половина задумки.

Эльбрус, горные хребты – заворожить зрителя не так-то и сложно, когда ты снимаешь в приэльбрусье (также съемки проходили в Дагестане). На протяжении всего проекта природа поражает. Как это красиво! С одной стороны, ты смотришь и мечтаешь туда попасть. А с другой, как-то не хочется разбиваться на самолете и висеть над пропастью. Неоднозначная реклама получилась. Визуальная часть в «Пропасти» запоминающаяся. Но на удивлении мало тревожных и пугающих кадров, чтобы зритель сам боялся упасть, чтобы у него у самого началась паника.

Конечно, здесь есть почти все черты триллера и выживании в духе «Вышки», с которой все сравнивают, или «127 часов». Не путать с фильмами-катастрофами в духе «Дело храбрых», «Огня», «Экипажа». Здесь истории не о героях, а о людях, которые остались одни против безжалостной природы без шансов на спасение. «Пропасть» наследует как и хорошие черты (тревога, шокирующие моменты, ощущение, что героям не спастись), так и плохие (картинка надоедает, полноценно сложно переживать, потому что во многом персонажи сами виноваты).

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Это кино, которое показывает тебе, куда стоит отправиться в путешествие. И каким методом этого ни в коем случае нельзя делать. На мой взгляд, у всех подобных картин один посыл – надо жить, думая о последствиях. Если ты нарушаешь все правила, летишь непонятно с кем и непонятно как, то не удивляйся, что твоя жизнь под угрозой.

«Пропасть» – странное кино. Местами оно шокирует, держит в напряжении и не отпускает ни на секунду. А местами тебе невероятно скучно смотреть на трех людей, которые в шаге от смерти. При этом фильм сделан во многом по канонам жанра, которого практически не было на российских экранах. Смелость – это хорошо. А безбашенная смелость – плохо, потому что может подвести к пропасти.