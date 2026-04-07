«Моя собака – космонавт» – самый неоднозначный детский фильм Мы сходили на предпоказ фильма и пообщались с исполнителем одной из главных ролей – Даниилом Воробьёвым. В картине также снялись Кирилл Зайцев, Ольга Лерман и Павел Ворожцов.

В этом году отмечают 65 лет, как первый человек, Юрий Гагарин, отправился в космос. Наши киношники подготовили к годовщине два тематических проекта. Забавно, что они оба про собак: «Космическая собака Лида» и «Моя собака – космонавт». 9 апреля на экраны выйдет картина, основанная на реальных событиях, про Белку и Стрелку. GALA сходила на предпоказ и эксклюзивно пообщалась с Даниилом Воробьевым (с ним мы сделали большое интервью , в котором актер поделился закулисьем съемочного процесса), он рассказал, что было самым сложным на съемках фильма «Моя собака – космонавт» и каково было сниматься с двенадцатью собаками одновременно.

1960 год. В городе у космодрома Байконур живет десятилетний мальчик Миша, который грезит космосом. В свой день рождения он находит собаку, Белку, которая сыграет роль не только в его жизни, но и в истории освоения космоса.

Режиссер – Михаил Морсков, который снимал второй сезон «Кухни», а также он работает композитором («Про любовь. Только для взрослых»). В числе сценаристов есть Максим Кудымов («Беспринципные», «Трудные подростки»). Из продюсеров выделяются — Владимир Маслов, создавший как и довольно успешные проекты («Внутри убийцы», «Топи»), так и «Преступление и наказание» ; Вадим Верещагин, у которого что ни проект, то хит: дилогия «Холопов», «Батя-2. Дед», «Сто лет тому вперёд».

Актерский ансамбль – лучшее, что есть в картине: Кирилл Зайцев («Движение вверх»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Даниил Воробьев, Степан Девонин , Павел Ворожцов ( «На льду» ). А вместе с ними дети-актеры в главных ролях: Дмитрий Калихов («Наш папа – Дед Мороз!») и ​​Антонина Бойко («Огниво»).

Дети очень редко хорошо играют в кино, но это тот самый редкий случай. Это особо неудивительно: оба подростка довольно опытные, несмотря на свой юный возраст. Калихов вообще снялся в 52 проектах. Не все актеры за всю жизнь столько набирают. Идеально в роль попадает Кирилл Зайцев, который и по типажу отлично подходит для военного, еще и с Дмитрием (по сюжету это его сын) образовалась потрясающая связь. Воробьев, как обычно, экспериментирует, создал необычную мимику и пластику – про это подробно он рассказывал в нашем большом интервью. Степан Девонин и Азамат Нигманов здесь в роли карикатурных смешных дурачков, с чем они оба хорошо справляются – смешно, весело, хочется смотреть на них снова и снова.

— С собаками очень весело сниматься. У меня был съемочный день, где она рвёт новейшую разработку, костюм, и мы там делали много дублей, но никто не парился вообще, – с улыбкой рассказывает Воробьев.

За звание самого лучшего, что есть в фильме, с актерами могут соревноваться только актеры-собаки. Они все тут клевые, но Белка за счет большого количества экранного времени особенно выделяется. Порой удивляешься, насколько они умные, как эти хвостатые могут делать такие сложные трюки. Зритель влюбляется во всех пушистых персонажей, сразу же им сопереживает, и это очень хорошо работает во время самых драматических сцен, когда накал страстей находится в пиковой точке. Воробьев рассказывал нам, что с собаками довольно сложно играть как минимум из-за того, что у них ограниченный рабочий день в кино – около 5–7 часов (кто мечтает работать столько же?).

— Одна собака – нормально, а когда их двенадцать – это проблема, — добавляет Даниил.

Это художественный фильм, который как бы основан на реальных событиях. Частица «как бы» здесь не случайно, потому что выдумано здесь практически все, кроме самых основных эпизодов (да, Белка и Стрелка реально летали в космос) и нескольких занятных деталей. Это не тот фильм, после которого вы будто бы прочитали историческую статью. Скорее, сможете подметить пару интересных фактов, например что все собаки, которых тестировали и отправляли в космос, были девочками.

Здесь еще есть моральная сторона вопроса, которая откликнется у зоозащитников и особенно переживающих людей: насколько этично вообще романтизировать такие исторические эпизоды? До Белки и Стрелки в подобных экспериментах погибло 73 собаки. Советую прочитать подробную историю всех собачьих полетов. Это очень интересно, но есть вероятность, что слезы будут литься водопадом, особенно из-за Лайки, которая должна была летать по орбите неделю, но погибла через пять-семь часов после начала полета, а дальше семь дней в корабле был ее труп. В фильме, кстати, есть намеки на трагические истории: герои обсуждают, что вокруг космодрома летают призраки собак.

Мы подходим к разговору о самой огромной проблеме фильма «Моя собака – космонавт» — это сценарий. Он буквально соткан из косяков, странных эпизодов, нелогичных вещей. Нужно, конечно, делать скидку, что это детский комедийный экшен, но скидка не может быть 300%. В некоторых моментах сюр достигал таких масштабов, что было ощущение, будто смотришь странный артхаусный фильм. Самое ужасное, что чем дольше идет картина, тем больше в ней абсолютно безумных вещей. И даже действительно напряженный финал смогли уничтожить — зритель отключается от просмотра, потому что не может поверить в происходящее. Конечно, фильм с возрастным цензом «6+», но посмотрите на мультфильмы Pixar, «Прыгуны» – это хорошая качественная история для всех. «Моя собака – космонавт» – утрированно детский проект, который невозможно серьезно воспринимать.

Хоть как-то сюр в сюжете разбавляет юмор, которого здесь немало. А с эмоциональной составляющей хорошо работает музыка, не зря Морсков еще и композитор. Песни воссоздают атмосферу СССР, нагнетают обстановку и дают расслабиться. Здесь также довольно качественная съемка, особенно запоминаются сцены в режиме (это съемка на закате или рассвете).

— Мы снимали в Казахстане в каком-то заброшенном аэропорту на рассвете. Это был самый запоминающийся момент, потому что такого режима, такого света мы не видели вообще. Это было круто очень, — поделился Воробьев.

«Моя собака – космонавт» — это детская смесь из космических фильмов и проектов в духе «Хатико», «Белый Бим Черное ухо». С одной стороны у нас научные разработки, запуск ракет, а вместе с этим фокус на отношения собаки и хозяина.

Картина получилась крайне неоднозначной. Здесь есть классные актеры, хорошая музыка, восхитительные животные, но они все внутри очень плохого сценария. «Моя собака – космонавт» обращается к важному историческому событию, но весь сюжет выдуман, а для многих это недостаток. Вместе с этим взбунтуются зоозащитники, которые против романтизации подобных исторических экспериментов.