Марина Федункив: «Жизнь каждого достойна сценария фильма»

Путь Марины Федункив к сердцам зрителей был непрост – но оттого ее успех ещё ценнее. Актриса, которая умеет быть и уморительно смешной, и пронзительно искренней, сыграла в только что вышедшем на ТНТ сериале «Гуляй, шальная!». В эксклюзивном интервью для GALA Марина поделилась впечатлениями о работе с Максимом Лагашкиным, рассказала об отношениях с мужем‑итальянцем и о том, как воспринимает любовь и признание, которые дарит ей публика.

— Вы одна из самых популярных актрис комедийного жанра. А расскажите, что смешит вас? Какие любимые комики, комедии?

— Мне нравится начало нашего интервью! Спросить у комика, что смешит его больше всего - это же вопрос всей жизни (улыбается). Обожаю советские комедии, любимых очень много. Выделить кого-то одного из коллег – обидеть других. Поэтому отвечу так: посмеяться я люблю, и не только на съёмочной площадке.

— Вас отчислили с режиссерского факультета за поведение. Можете поделиться, что произошло?

— Всему виной чувства. А точнее, моё врождённое желание помочь и восстановить справедливость. В меня был влюблён один парень. В силу некоторых обстоятельств преподаватели заставляли его таскать тяжести, а он не мог это делать по состоянию здоровья. Ну я и решила, что буду отстаивать его интересы. В результате скандал с преподавателями, отчислили меня в качестве наказания. Через некоторое время я, конечно, восстановилась.

— Я обожаю ваш дуэт с Гариком Харламовым, мне кажется, что у вас просто идеальная связь. А с каким партнером вам самой легче всего работать, играть, шутить?

— Мне кажется, нет такого партнёра, с которым было бы некомфортно – мы все на одной волне. Конечно, работать в паре с кавээнщиками – сплошное удовольствие, мы всё-таки из одной стихии. Обожаю наш дуэт с Гариком, обожаю работать с Мишей Галустяном.



— Я вырос на «Реальных пацанах», а ваш персонаж мой самый любимый. Поэтому не могу не задать пару вопросов про этот проект. Спустя уже столько лет, какой у вас любимый момент, любимая серия, сцена из сериала?



— Наверное, самый любимый – первый сезон. Вы же знаете, что моей героини не должно было быть? Я сама её предложила. Поэтому первый сезон был моим личным триумфом – я радовалась, что мама Коляна красиво вошла в эту историю.



— Антон Богданов нам рассказывал смешную историю про одного «доставучего» фаната. У вас наверняка тоже таких было много. Можете рассказать самую яркую?

— Да, у меня таких было много, но не сейчас – я всё-таки замужем (улыбается). А раньше, когда я только начинала вести свои социальные сети, было много мужчин, которые хотели познакомиться, но делали это оригинальным образом – писали что-то неприятное в комментариях. А когда я им отвечала, сразу же осыпали комплиментами. Так что, девочки, если вам пишут хейтеры, скорее всего, они просто хотят с вами познакомиться.