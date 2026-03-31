31 марта 09:00
Марина Федункив: «Жизнь каждого достойна сценария фильма»
Актриса поделилась мнением о сходстве со своей героиней в сериале «Гуляй, шальная».
Путь Марины Федункив к сердцам зрителей был непрост – но оттого ее успех ещё ценнее. Актриса, которая умеет быть и уморительно смешной, и пронзительно искренней, сыграла в только что вышедшем на ТНТ сериале «Гуляй, шальная!». В эксклюзивном интервью для GALA Марина поделилась впечатлениями о работе с Максимом Лагашкиным, рассказала об отношениях с мужем‑итальянцем и о том, как воспринимает любовь и признание, которые дарит ей публика.
— Вы одна из самых популярных актрис комедийного жанра. А расскажите, что смешит вас? Какие любимые комики, комедии?
— Мне нравится начало нашего интервью! Спросить у комика, что смешит его больше всего - это же вопрос всей жизни (улыбается). Обожаю советские комедии, любимых очень много. Выделить кого-то одного из коллег – обидеть других. Поэтому отвечу так: посмеяться я люблю, и не только на съёмочной площадке.
— Вас отчислили с режиссерского факультета за поведение. Можете поделиться, что произошло?
— Всему виной чувства. А точнее, моё врождённое желание помочь и восстановить справедливость. В меня был влюблён один парень. В силу некоторых обстоятельств преподаватели заставляли его таскать тяжести, а он не мог это делать по состоянию здоровья. Ну я и решила, что буду отстаивать его интересы. В результате скандал с преподавателями, отчислили меня в качестве наказания. Через некоторое время я, конечно, восстановилась.
— Я обожаю ваш дуэт с Гариком Харламовым, мне кажется, что у вас просто идеальная связь. А с каким партнером вам самой легче всего работать, играть, шутить?
— Мне кажется, нет такого партнёра, с которым было бы некомфортно – мы все на одной волне. Конечно, работать в паре с кавээнщиками – сплошное удовольствие, мы всё-таки из одной стихии. Обожаю наш дуэт с Гариком, обожаю работать с Мишей Галустяном.
— Я вырос на «Реальных пацанах», а ваш персонаж мой самый любимый. Поэтому не могу не задать пару вопросов про этот проект. Спустя уже столько лет, какой у вас любимый момент, любимая серия, сцена из сериала?
— Наверное, самый любимый – первый сезон. Вы же знаете, что моей героини не должно было быть? Я сама её предложила. Поэтому первый сезон был моим личным триумфом – я радовалась, что мама Коляна красиво вошла в эту историю.
— Антон Богданов нам рассказывал смешную историю про одного «доставучего» фаната. У вас наверняка тоже таких было много. Можете рассказать самую яркую?
— Да, у меня таких было много, но не сейчас – я всё-таки замужем (улыбается). А раньше, когда я только начинала вести свои социальные сети, было много мужчин, которые хотели познакомиться, но делали это оригинальным образом – писали что-то неприятное в комментариях. А когда я им отвечала, сразу же осыпали комплиментами. Так что, девочки, если вам пишут хейтеры, скорее всего, они просто хотят с вами познакомиться.
— Все основные актеры «Реальных пацанов» очень востребованы спустя 16 лет после начала проекта. Как вы считаете, в чем была ваша магия? Кстати, а с кем из проекта вы поддерживаете общение?
— «Реальные пацаны» – история про обычных людей, которые интересны не потому, что сделали что-то особенное, а потому, что они такие, какие есть, со всеми их достоинствами и недостатками. Смотришь на героев и видишь в них себя. Кто-то думает, что есть люди, у которых интереснее жизнь, потому что они в другом статусе, у них какая-то особенная работа. А «Реальные пацаны» показали, что у каждого из нас жизнь достойна сценария фильма (смеётся). Главное – уметь замечать интересные моменты и радоваться мелочам.
Мы с командой в прекрасных отношениях, мы фактически стали семьёй. Очень рады встречаться на других проектах, радуемся успехам друг друга. Если выделить кого-то одного, для меня это режиссёр проекта Жанна Кадникова – моя близкая подруга.
— Есть ли кто-то, кто удивил вас из актеров проекта дальнейшим развитием карьеры?
— Я и не сомневалась, что все ребята далеко пойдут. Радуемся успехам Антона Богданова – он снимает прекрасные, в том числе детские фильмы. Вова Селиванов стал большим артистом и блогером. Зоя Бербер - прекрасная и, главное, востребованная актриса! Ну и «сыночка мой» - Коля Наумов активно снимается в кино. Актёры одной роли – это точно не про нас.
— Ваша цитата: «Признание пришло ко мне не в 20 и даже не в 30 лет». Было тяжело, когда признание не приходило?
— Оглядываясь назад, я понимаю, почему признание не приходило так долго, – мне нужно было пройти эту школу жизни, чтобы стать той, кто я сейчас. Чтобы познакомиться с прекрасными людьми, которые вдохновят меня на создание моих героинь, чтобы узнать, в чём моя ценность, чтобы быть достаточно смелой и делать то, что действительно нравится. Я благодарна, что признание пришло в тот момент, когда я могу в полной мере им насладиться, – я это заслужила, заработала, дождалась (улыбается).
— Что вы можете посоветовать людям, которые пробуют, пытаются, но еще не получили признание в 20—30 лет?
— Не сдаваться. Если у вас есть мечта, боритесь за неё, идите к ней – и не важно, какие это будут шаги, важен каждый из них.
— Вы как-то говорили, что были эпизоды в жизни, когда вы не могли терпеть несправедливость, даже во вред самой себе. А можете рассказать одну историю, когда ваша эмпатия сыграла вам во вред?
— Меня многие поймут – мы все стараемся быть полезными другим: оказать помощь – и не только финансовую. Но есть люди, которые в какой-то момент начинают не просить, а требовать, чтобы им помогли. Казалось бы, ты делаешь что-то от чистого сердца, а это превращается в то, что ты становишься обязан это делать и чувствуешь себя заложником этой ситуации и своей доброты.
— Недавно вышел сериал «Гуляй, шальная» с вами в главной роли. Расскажите о своей героине, насколько она похожа на вас?
— У нас с Елизаветой Петровной Кивер много общего – волевые, с характером и очень добрым сердцем. Но я в отличие от моей героини не в звании майора – вы только представьте, каких усилий ей стоило добиться таких служебных высот, она посвятила этому всю свою жизнь. Елизавета Петровна руководит мужским коллективом – фактически бросает вызов противоположному полу. Я бы так точно не смогла.
— Вы играете майора. А у вас были какие-то смешные истории с правоохранительными органами?
— Смешных не было, но моментов, когда меня выручали, было предостаточно. Очень приятно, что любят и узнают! Сыграть сотрудницу полиции для меня – это большая честь.
— Актеры часто списывают образы с родственников, друзей, реальных прототипов. А кого вы вложили в образ майора Кивер?
— Это точно не один конкретный человек, это много разных прекрасных женщин – с которыми я работала, с которыми встречалась в обычной жизни. Если в образе моей героини вы узнаете своих знакомых, значит, мы с командой с поставленной задачей справились (улыбается).
— В сериале есть погони за цирковым львом и спасение косули. Вы снимались с реальными животными? Как вам такой опыт?
— Да, действительно, и лев, и косуля были у нас на съёмочной площадке. Впечатления от работы незабываемые – это одновременно и вызов, и адреналин. Вообще, когда на съёмочной площадке животные, актёры на их фоне проигрывают – надеюсь, мы не ударим в грязь лицом (смеётся).
— В сериале «Гуляй, шальная» играет Максим Лагашкин, который сейчас особенно популярен. Как вам работа с ним?
— С Максимом часто пересекаемся по работе. Мне кажется, у нас родился классный юмористический дуэт! Он называет меня «сестра», а я его «братом». И нам на съемках всегда очень весело. Максим, помимо того что прекрасный друг, еще и востребованный актер, и, открою вам секрет, чтобы наш дуэт появился в «Гуляй, шальная», он отказался от другого интересного проекта.
— Сейчас выходит большое количество комедийных сериалов. Как вы считаете, чем «Гуляй, шальная» отличается от других?
— Здесь есть всё – и яркие характеры, и знакомые жизненные ситуации, и классная команда актёров – мы получили огромное удовольствие от работы на съёмочной площадке.
«Гуляй, шальная» – это тёплая и очень ироничная история о людях, которые могут найти смешное в любой ситуации и поддержать друг друга. Уверена, что и мою героиню зрители полюбят, а каждая женщина почувствует себя императрицей!
— Вы написали очень смелую книгу «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины», как решились на это?
— У меня есть одна мечта – встретиться со своими любимыми зрителями за одним столом и поговорить с ними о жизни – просто, без пафоса и гламура. Как вы понимаете, собрать всех сразу невозможно, это какой должен быть стол (смеётся). Когда ко мне обратились с предложением написать книгу о своей жизни, я подумала, что так я в какой-то мере могу исполнить свою мечту. Думаю, что мне удалось поговорить по душам со своими зрителями.
— Какую самую неожиданную реакцию вы получили на вашу книгу?
— Наверное, от близких мне людей, которые не знали всю историю. Помню, что при встрече просто обнимали меня, и это было больше, чем просто слова.
— Вы мама уже больше чем полтора года. Есть ли какая-то вещь в материнстве, о которой вы не догадывались до рождения ребенка?
— Не думаю, что буду в этом оригинальна: я даже и представить не могла, что после рождения ребенка все мои мысли будут только о нём. Все мамы меня поймут: постоянно переживаешь, всё ли хорошо, как поел, как себя чувствует, когда уходишь из дома – а как он там? Это какая-то невероятная, абсолютная любовь (улыбается).
— Какие у вас есть правила по воспитанию сына?
— Стараемся соблюдать режим, растем без гаджетов, проводим время все вместе. И, конечно, любим всем сердцем.
— Если бы вы могли передать Теодору ровно одно ваше качество, то какое и почему именно его?
— Стойкость. Хотя в нем уже сейчас это есть, он периодически с нами «не соглашается».
— Представьте, что Теодор прочитает это интервью, когда ему будет 18 лет. Что бы вы ему сказали?
— Сынок, у тебя всё получится. Мы с папой любим и верим в тебя (улыбается).
— Ваш муж — итальянец. Насколько у вас похоже чувства юмора? Говорят, что разные языки и культуры сильно на это влияют.
— Иногда мне кажется, что за юмор у нас в семье отвечает Стефано (смеётся). У него отменное чувство юмора, он невероятно талантливо реагирует на мои высказывания и поступки, причём делает это максимально корректно и с любовью. Итальянцы, как и русские, очень открытые и добрые люди.
— С женой итальянца очень хочется поговорить про Италию. Расскажите, какие у вас там самые любимые места? Считаете ли сейчас эту страну вашим вторым домом?
— Мой супруг родом из Ломбардии – это на севере Италии, недалеко от Альп. Когда гостим на родине мужа, обязательно бываем в этих краях. При этом так сложилось, что, например, город Турин мы любим больше, чем огромный и пафосный Милан. Для меня Италия – это в первую очередь люди, а они там чудесные. У Стефано прекрасная семья, волшебная мама – кстати, моя тёзка, её тоже зовут Марина. Не скажу, что для меня это второй дом, но там хорошо так же, как и дома, – гостеприимно, уютно и вкусно.
— Какие места обязательны для посещения для тех, кто еще там никогда не был?
— В Италии много потрясающих достопримечательностей – об этом вам расскажет любой путеводитель. А гурманы посоветуют обязательно побывать в каком-нибудь небольшом семейном ресторане – узнать вкус страны во всех его мельчайших оттенках (улыбается).
— Кстати, а какие вещи шокировали Стефано в России?
— Ну, он из тех людей, который много в жизни путешествовал и через многое тоже прошел, его сложно удивить. Наверное, самым необычным был для Стефано русский язык – со всеми его нюансами и парадоксами. Он, кстати, очень быстро его выучил и любит язык.
— Часто встречал людей, которые считают, что жизнь после определенного возраста уже не та, все самое интересное осталось позади. Вы же отличный пример, что в 50 все только начинается. Раскройте ваш секрет!
— У меня есть песня «С днем рождения» с такими словами: «Только цифры в паспорте не главное, ведь важнее молодость души». Не думайте, что вы где-то опоздали – в нашей жизни всё не просто так. Верьте, что лучшее впереди, и слушайте своё сердце. Иногда счастье немного задерживается в пути (улыбается).
— Вы выстраивали отношения с родителями уже заново во взрослом возрасте. К сожалению, это не редкость. И часто уже взрослые дети не знают, как заново «подружиться» с родителями. Расскажите про свой опыт, как у вас это было?
— Главное – любовь. Когда ты смотришь на всё с точки зрения любви и получаешь её в ответ, всё складывается прекрасно.
