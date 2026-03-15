Секс, БДСМ и бесконечная эротика: за что любят и ругают новый «Грозовой перевал» Рассказываем, есть ли все-таки химия между Марго Робби и Джейкобом Элорди.

Популярность «Грозового перевала» – один из тех немногих, к сожалению, случаев, когда в истории увековечили женское имя, а именно – Эмили Бронте. Ее готический роман пережил почти два столетия, и за это время нисколько не состарился. Мистическая, мрачная история о двух болезненно влюбленных друг в друга людей экранизировалась больше 10 раз.

Издатели и режиссеры постоянно ловят нас на удочку и заверяют, что книга написана о великой любви. А мы обманываться рады. Но смею заверить: все произведение пронизано страстью, болью, кровью, разрушениями, но любовью – в последнюю очередь.

На мой взгляд, страсть – чувство, которое мало кому идет: оно простительно природе, ведь она сеет засуху в полях и сносит проливными дождями крыши домов не из злобы, а из безразличия. Но если она рождается в людском сердце – человек дичает. Ему крайне трудно не поддаться страсти в порыве вдохновения или любви, не разрушив при этом ничего вокруг. За тем, чтобы увидеть тому доказательство, стоит сходить на экранизацию «Грозового перевала» от Эмиральд Феннел.

Если вы поклонники книги – уберите ее в сторону. Режиссер интерпретирует все, что происходит на экране, свободно. Я бы даже сказала… очень свободно. Здесь не будет лудомана-алкоголика и по совместительству брата Кэтрин Хиндли Эрншо (как и его жены) – эта роль упрощенно отведена отцу семейства, который вообще-то в книге умирает довольно рано. Судьба распорядится с Кэти несколько иначе в самом конце истории. Имя маленькому цыганскому «найденышу» Хитклиффу дает дочь мистера Эрншо, а не он сам. И то, что мне действительно разбило сердце, – как отца Кэтрин сценарий заставил нелестно отзываться о ее матери и быть извергом.

Это, конечно, одна из главных претензий преданных роману зрителей, оплакивающих потраченные на сеанс деньги. А еще тут есть (дети, закройте ушки) секс. И его много. Настолько, что иногда перестаешь следить за сюжетом и просто считаешь количество мест, в которых уединялись Кэтрин и Хитклифф. Мне как обывательнице, далекой от всей этой готической эстетики и прочитавшей книгу единожды, обещали что-то вульгарное и непозволительное. Плохо ли, хорошо ли – но тут я не увидела ничего такого. Наверное, не стоило в свое время подкармливать толерантность к голым телам французским независимым кино. Экранизации, вышедшие до 2026 года, максимально приближены к первоисточнику. За исключением того, что сама Бронте не романтизировала абьюзера (представили степень нарциссизма Печорина? Помножьте надвое) и в книге даже почти нет сцен, где еще совсем юные главные герои беззаботно и романтично резвятся на лугу. Как раз таки роман обращает наше внимание на другие вещи: прелести и ужасы классовой системы, процесс очерствения души и разрушение чужих судеб. Это не красивая сказка про принцессу в шелках и жемчугах, которая влюбилась в трубочиста, а очерк о том, где кончается человек и начинается зверь. Жутко, кроваво, местами мерзко и почти всегда невыносимо больно. Не хочу хаять Эмиральд Феннел. Я не смогла проникнуться героями, потому что большая часть развития их отношений строится на постельных сценах, свирепствах и уничижительных полусобачьих (намордники и лошадиные уздечки тут играют особую роль, поверьте) речах. Но знаете, с кем у меня была такая же история? С Маргаритой, влюбленной в Мастера. Для меня история Булгакова никогда не была о соединении двух родственных душ. Она была про эгоистичное желание обладания и слепоту перед собственными пороками. О страстной любви – если не считать, что это уже звучит как оксюморон. Хитклифф что в книге, что в фильме хоронит (а потом выкапывает…) Кэтрин так, словно он не расстался с любимым человеком, а у него отобрали любимую игрушку для манипуляций. Единственный режиссерский промах, который прямо бьется в глаза, как мне кажется, – подобранные актеры. У многих пара Робби—Элорди вызывает ассоциации в духе «мама—сын». И я не исключение. К моему удивлению (хотя я не поклонница Джейкоба), здесь мне понравилось то, как он понял своего героя. В отличие от Марго Робби – пускай она может и подходить внешне, но ее зрелость, несвойственную Кэтрин, выдают глаза.