15 марта 09:00
Секс, БДСМ и бесконечная эротика: за что любят и ругают новый «Грозовой перевал»
Рассказываем, есть ли все-таки химия между Марго Робби и Джейкобом Элорди.
Популярность «Грозового перевала» – один из тех немногих, к сожалению, случаев, когда в истории увековечили женское имя, а именно – Эмили Бронте. Ее готический роман пережил почти два столетия, и за это время нисколько не состарился. Мистическая, мрачная история о двух болезненно влюбленных друг в друга людей экранизировалась больше 10 раз.
Издатели и режиссеры постоянно ловят нас на удочку и заверяют, что книга написана о великой любви. А мы обманываться рады. Но смею заверить: все произведение пронизано страстью, болью, кровью, разрушениями, но любовью – в последнюю очередь.
На мой взгляд, страсть – чувство, которое мало кому идет: оно простительно природе, ведь она сеет засуху в полях и сносит проливными дождями крыши домов не из злобы, а из безразличия. Но если она рождается в людском сердце – человек дичает. Ему крайне трудно не поддаться страсти в порыве вдохновения или любви, не разрушив при этом ничего вокруг. За тем, чтобы увидеть тому доказательство, стоит сходить на экранизацию «Грозового перевала» от Эмиральд Феннел.
Если вы поклонники книги – уберите ее в сторону. Режиссер интерпретирует все, что происходит на экране, свободно. Я бы даже сказала… очень свободно. Здесь не будет лудомана-алкоголика и по совместительству брата Кэтрин Хиндли Эрншо (как и его жены) – эта роль упрощенно отведена отцу семейства, который вообще-то в книге умирает довольно рано. Судьба распорядится с Кэти несколько иначе в самом конце истории. Имя маленькому цыганскому «найденышу» Хитклиффу дает дочь мистера Эрншо, а не он сам. И то, что мне действительно разбило сердце, – как отца Кэтрин сценарий заставил нелестно отзываться о ее матери и быть извергом.
Это, конечно, одна из главных претензий преданных роману зрителей, оплакивающих потраченные на сеанс деньги. А еще тут есть (дети, закройте ушки) секс. И его много. Настолько, что иногда перестаешь следить за сюжетом и просто считаешь количество мест, в которых уединялись Кэтрин и Хитклифф. Мне как обывательнице, далекой от всей этой готической эстетики и прочитавшей книгу единожды, обещали что-то вульгарное и непозволительное. Плохо ли, хорошо ли – но тут я не увидела ничего такого. Наверное, не стоило в свое время подкармливать толерантность к голым телам французским независимым кино.
Экранизации, вышедшие до 2026 года, максимально приближены к первоисточнику. За исключением того, что сама Бронте не романтизировала абьюзера (представили степень нарциссизма Печорина? Помножьте надвое) и в книге даже почти нет сцен, где еще совсем юные главные герои беззаботно и романтично резвятся на лугу. Как раз таки роман обращает наше внимание на другие вещи: прелести и ужасы классовой системы, процесс очерствения души и разрушение чужих судеб. Это не красивая сказка про принцессу в шелках и жемчугах, которая влюбилась в трубочиста, а очерк о том, где кончается человек и начинается зверь. Жутко, кроваво, местами мерзко и почти всегда невыносимо больно.
Не хочу хаять Эмиральд Феннел. Я не смогла проникнуться героями, потому что большая часть развития их отношений строится на постельных сценах, свирепствах и уничижительных полусобачьих (намордники и лошадиные уздечки тут играют особую роль, поверьте) речах.
Но знаете, с кем у меня была такая же история? С Маргаритой, влюбленной в Мастера. Для меня история Булгакова никогда не была о соединении двух родственных душ. Она была про эгоистичное желание обладания и слепоту перед собственными пороками. О страстной любви – если не считать, что это уже звучит как оксюморон. Хитклифф что в книге, что в фильме хоронит (а потом выкапывает…) Кэтрин так, словно он не расстался с любимым человеком, а у него отобрали любимую игрушку для манипуляций.
Единственный режиссерский промах, который прямо бьется в глаза, как мне кажется, – подобранные актеры. У многих пара Робби—Элорди вызывает ассоциации в духе «мама—сын». И я не исключение. К моему удивлению (хотя я не поклонница Джейкоба), здесь мне понравилось то, как он понял своего героя. В отличие от Марго Робби – пускай она может и подходить внешне, но ее зрелость, несвойственную Кэтрин, выдают глаза.
Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы не показывать «глубокие» чувства героев. Хотя допускаю, что их понимание «родственной души» имеет право на существование. Хочу себе позволить его похвалить и даже (о ужас!) некоторым порекомендовать. У режиссера получилось воплотить на экране чувства. Кино терапевтично, и оно не для всех. Роман здесь выступает не как несущая конструкция, а как декорация – это и здорово, и печально. Такой сильный первоисточник практически ничто не может разрушить – и в этом его плюс. Если вы хоть раз в жизни испытывали по отношению даже к близкому человеку любовь, граничащую с ненавистью, и знаете, как ругань и крики могут стереть в моменте эго и уничтожить в вас все признаки людского, – возможно, вам понравится то, что здесь происходит. Слабое прочтение сюжета полностью затмевается невероятно красивым, живописным визуальным рядом и бурей эмоций – непонятных, хаотичных и не до конца объяснимых. Цвета в кадре отражают характеры героев, а гротескные и разрушающие все законы исторической реконструкции оммажи великим дизайнерам и культовым киноработам завораживают, если в вас есть любовь к прекрасному. Отдельно меня впечатлила комната, окрашенная в цвет кожи Марго Робби, и косы над ее кроватью – столько деталей я не видела, пожалуй, ни в одном недавнем фильме. И нет, это не «пинтерест»-эстетика – вообще, людям пора прекращать запихивать все, что выглядит красивым, в какие-то интернет-стандарты и давать им подобные определения. Иначе те же картины Рембрандта или работы Пикассо в скором времени рискуют стать просто обоями для телефона.
Стоит ли идти на «Грозовой перевал» с подружками или парнем? Наверное, нет. «Грозовой перевал» я бы отнесла к разряду тех работ, с которыми лучше знакомиться в одиночестве. Посмотрю ли я его дважды? Вряд ли. Но мне физически тяжело погружаться в такие истории – для негативных эмоций нужна подготовка и ресурсы. Будет ли вам скучно? Однозначно да, если вы любите истории, которые заканчиваются хорошо. А коль уж фильм не вызвал отклик – песня Wuthering Heights («Грозовой перевал») Кейт Буш смогла поэтично и аккуратно уложить историю в четыре минуты.
POLI: «Нет исполнителей, похожих на меня — моя музыка уникальна»
Российский блогер и певица Полина Дубкова в эксклюзивном интервью для GALA рассказала о секретном методе написания песен, семейном будущем и страхе проявляться.
Почему стоматологические услуги такие дорогие и как на них сэкономить
Материал про золотые зубы.
Ты не в тренде, если носишь это: что нельзя доставать из шкафа в 2026 году
С глаз долой – из гардероба вон. Узнайте, какие вещи и приемы в образах сегодня выдают отсутствие вкуса.
Технология цвета: от минимализма к сочности
Последние недели моды возвращают нам яркость: электрический, эмоциональный — от фуксии и антрацита до солнечного жёлтого и апельсинового. Разбираемся, как это работает и у кого подсмотреть стилистические приёмчики.