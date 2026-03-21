Панк или пропал: чему нам нужно научиться у панков Коротко разбираемся, кто такие советские панки и чему у них стоит поучиться.

Минула премьера нашумевшего пару лет назад «Короля и Шута». В центре истории, как мы знаем, панки – смелые, безумные и непредсказуемые. Что из себя представлял этот и жанр и субкультура в СССР и в наше время? Почему в наши дни они чувствовали бы себя особенно органично?

Корни бунта

Все началось в Британии в 60-е. Кризис 70-х, родившийся во многом благодаря политике Маргарет Тэтчер, вытолкнул безработную молодежь на протесты. Только вместо вил и огня была контркультурная революция, нашедшая свое воплощение в музыке. В СССР же он возник в подпольных рок-клубах. Прародителем советского и российского панка считается группа «Автоматические Удовлетворители» Андрея Панова. В ней, кстати, какое-то время играл на басу сам Виктор Цой.

Автор фото: freepik.com

Как за рубежом, так и в нашей стране, панк был ответом на давление – культурное, общественное, политическое. Но если англичане были самопровозглашенными панками, то в России эта субкультура носила настолько экзистенциальный характер, что советские панки себя таковыми не считали. Вот такой забавный парадокс.

Приметы у всех были примерно одинаковые – ирокезы, держащиеся на пиве, работа дворником или сторожем, выход в подпольные ночные клубы. Направления было три – сибирское, московское, питерское. Самый аутентичный, вневременной и экзистенциальный, пожалуй, первый. Это «Гражданская Оборона», Янка Дягилева и «Коммунизм». В Ленинградском рок-клубе песни были, скорее, эрзацами Joy Division. В Москве ситуация примерно та же. В 90-е часть панка стала коммерческой – например, «Кирпичи» и «Король и шут». В нулевые появилось больше коммерческого рока.