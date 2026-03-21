21 марта 09:00
Панк или пропал: чему нам нужно научиться у панков
Коротко разбираемся, кто такие советские панки и чему у них стоит поучиться.
Минула премьера нашумевшего пару лет назад «Короля и Шута». В центре истории, как мы знаем, панки – смелые, безумные и непредсказуемые. Что из себя представлял этот и жанр и субкультура в СССР и в наше время? Почему в наши дни они чувствовали бы себя особенно органично?
Корни бунта
Все началось в Британии в 60-е. Кризис 70-х, родившийся во многом благодаря политике Маргарет Тэтчер, вытолкнул безработную молодежь на протесты. Только вместо вил и огня была контркультурная революция, нашедшая свое воплощение в музыке. В СССР же он возник в подпольных рок-клубах. Прародителем советского и российского панка считается группа «Автоматические Удовлетворители» Андрея Панова. В ней, кстати, какое-то время играл на басу сам Виктор Цой.
Как за рубежом, так и в нашей стране, панк был ответом на давление – культурное, общественное, политическое. Но если англичане были самопровозглашенными панками, то в России эта субкультура носила настолько экзистенциальный характер, что советские панки себя таковыми не считали. Вот такой забавный парадокс.
Приметы у всех были примерно одинаковые – ирокезы, держащиеся на пиве, работа дворником или сторожем, выход в подпольные ночные клубы. Направления было три – сибирское, московское, питерское. Самый аутентичный, вневременной и экзистенциальный, пожалуй, первый. Это «Гражданская Оборона», Янка Дягилева и «Коммунизм». В Ленинградском рок-клубе песни были, скорее, эрзацами Joy Division. В Москве ситуация примерно та же. В 90-е часть панка стала коммерческой – например, «Кирпичи» и «Король и шут». В нулевые появилось больше коммерческого рока.
Зачем нам знать о панках, если мы не хотим ими быть?
Панк раскрывает перед нами новые горизонты в стиле. Необязательно становиться подражателем Вивьен Вествуд и цеплять на себя шотландскую клетку, рваную футболку или кеды. Дело ведь совсем не в конкретных атрибутах – а в смелости быть собой. И этому нам у панков стоит точно поучиться.
DIY – не медитативная практика и хобби, а способ выжить. Мир постепенно выходит из шопогольной комы и осознает, что счастье – не в бесконечном потоке новостей и знании всего и вся, и не в забитой донельзя корзине на маркетплейсе. Дело в сути и в том, что ты можешь создать что-то своими руками.
Быть неудобным – шанс открыть для себя новую жизнь. Жизнь – это борьба, риски и бесконечное количество вопросов к самому себе и людям. Панк – человек, который может попасть в конфликт и быть несогласным с положением дел в своей жизни без страха.
Будь творческим и непредсказуемым. Панк – субкультура-хамелеон. Если вчера рваные джинсы и тяжелый гитарный звук был голосом протеста против «пластмассового мира», то сегодня это может быть выражение себя. Осознание себя как личности, способной отстаивать мнение, бунтовать и превращать аутентичность из слабости в силу – это возможность генерировать новые идеи, создавать новые проекты.
Панк внутри каждого
Эта субкультура – не разрушительная сила, а возможность посмотреть на себя другими глазами. И в век информационных пузырей, ощущения беспомощности из-за бесконечного потока информации и потери себя как идентичности среди бесконечных «пинтерестовских эстетик» – это важно.
