Между жестом и случайностью: Олег Левицкий на Московской неделе моды Показ дизайнера звучит как редкое высказывание — точное в начале, но теряющее фокус к финалу.

Московская неделя моды этой весной вновь демонстрирует редкую для российской индустрии прямоту: за внешним шумом трендов всё яснее видно, кто действительно высказывается, а кто лишь воспроизводит уже увиденное. На этом фоне показ Олега Левицкого оказался свежим жестом — с актуальными силуэтами и фактурами, напоминающими сон в летнюю ночь.

Левицкий работает в зоне, где мода становится не декоративным элементом, а способом передать настроение через одежду. В целом, дизайнер действует через детали и стайлинг, избегая перегруза в конструкциях, что работает на пользу и делает коллекцию носибельной и потенциально коммерчески успешной.

Плавность и полупрозрачность силуэтов явно отсылает к круизным настроениям. Местами появляются и вполне «тёплые» мотивы: на моделях — шубы и жилеты из пуха. Уместно ли это в летней коллекции — вопрос дискуссионный, но в нашей полосе лето бывает суровым, так что подобный жест можно считать оправданным.

Ближе к финалу логика коллекции начинает рассыпаться. Там, где ожидалась развязка, возникает ощущение усталости — будто высказывание не доведено до конца, и чего-то явно не хватает. Образ с круизной подушкой на шее читается, скорее, как жест ради жеста, чем как продолжение идеи. Финальные луки, включая сочетание блузы и прозрачных леггинсов, воспринимаются не как намеренное снижение напряжения, а как его утрата. То же ощущение даёт стайлинг фантазийной блузы с белыми шортами и колготками: комбинация выглядит знакомо и неубедительно. Вопросы возникают и к обуви — в ряде образов она подобрана неудачно и упрощает сложные по фактуре решения.

В результате коллекция оставляет двойственное впечатление: сильное начало, в котором угадывается почти радикальная точность, и размытый финал, где эта точность уступает случайности. И, возможно, именно этот разрыв — самое честное, что в ней есть. Но обо всём по порядку.

Перформанс



Московская неделя моды нередко балует зрителей театрализованными показами, но не всегда это выглядит органично. В случае Олега Левицкого — наоборот: перформанс задал тон коллекции, а плавные движения танцора напоминали нечто сказочное, почти «не от мира сего». Танцор мягко прокатился по подиуму, продемонстрировав гибкость и координацию, и столь же грациозно исчез в тени трибун. Интригующее начало.

Что по образам?



Показ открывается монохромным образом, слегка разбавленным цветочным платком в косе модели. Внимание привлекают трендовый воротник-стойка и расслабленный крой. Не новаторство, но уверенное начало.



Здесь было много тихой роскоши в чистом виде. Костюм-двойка с пиджаком и шортами свободного кроя в бледно-голубом оттенке дополнен замшевым клатчем. Образы работают за счёт объёмов, визуально вытягивающих фигуру, а льняная ткань даёт ощущение лёгкости.

Замечено и дерзкое настроение: кучерявая шуба поверх голого торса и голубоватых брюк-клёш. Дон Жуан в версии Левицкого выглядит современно, но не слишком оригинально.

Зачастую подводит обувь — лоферы или сандалии смотрелись бы точнее, чем кроссовки. К тому же встречаличь решения, которые мы видим каждое лето; назвать их поэтичными или оригинальными сложно.

В финале простота: рубашка и прозрачные леггинсы. В итоге коллекция, как и было сказано в начале, оставляет двойственное впечатление: сильное, почти точное начало и размытый финал, в котором эта точность теряется. И, возможно, именно этот разрыв оказывается самым честным элементом показа.

Показ, впрочем, запомнился и за пределами подиума. Среди гостей особенно заметным стало присутствие Анастасии Волочковой — давней подруги дизайнера, чьё внимание добавило событию светского веса. В этом есть своя символика: вокруг коллекции, балансирующей между точностью и избыточностью, собралась публика с тем же контрастом.

Итог остаётся открытым: Левицкий явно умеет задавать тон — теперь вопрос в том, как долго он сможет его удерживать.

Автор материала: Ангелина Проскурякова