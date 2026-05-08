8 мая 09:00
Трендовые украшения на лето
Как что носить и с чем сочетать?
В этом году тренды сочетают в себе довольно необычные подходы в перемешку с экологической повесткой. Кроме того, можно ждать возвращения к классике с оригинальными акцентами. Рссказываем подробно, чем в 2026-м году стоит пополнить свою шкатулку с украшениями и как выбрать трендовые аксессуары.
Минимализм
Главный тренд 2026 года — минимализм, но с яркими и необычными деталями. Это могут быть простые цепочки, изящные серьги и тонкие кольца, но при этом каждый аксессуар будет иметь свою изюминку. Кроме того, смотрите на нестандартные формы, оригинальный дизайн или на то, какие материалы используются. Такие аксессуары подойдут тем, кто предпочитает лаконичный стиль, но хочет выглядеть современно и свежо. Актуальной остается идея минимализма с изюминкой, где минимум деталей создает эффектное впечатление.
Примеры: тонкие цепи с необычной застежкой, минималистичные серьги геометрической формы или асимметричные модели, классические кольца с уникальным дизайном.
Антиквариат
В 2026 году популярными станут украшения в стиле ретро и в антикварном дизайне. Такие изделия создают особую стилизацию под старину, при этом продолжают сочетать современные материалы и технологии. Важно сказать, что многие дизайнеры активно используют антикварные мотивы и придумывают уникальные экземпляры, которые люди будут носить долгие годы.
Примеры: винтажные кулоны и броши с декоративными камнями, готические украшения с крупными элементами, имитации старинных медалей, монет или памятных значков.
Экологичные материалы и переработка
Экологическая повестка давно определяет развитие мира моды. В 2026 году популярными станут изделия из переработанных материалов. Такие аксессуары не только экологичны, но и придают образу особую природную нотку. Они подходят для тех, кто ценит уникальность,выбирает осознанное потребление и хочет подчеркнуть свою заботу об окружающей среде.
Примеры: украшения из переработанного пластика, дерева и металлов, модели из биоразлагаемых материалов, использование природных элементов, например, ракушек или кораллов.
Умные устройства
Да, в 2026 году технологии активно интегрируются в мир украшений. Смарт-украшения, которые совмещают эстетику и функциональность, станут популярнее.
Примеры: браслеты или кольца со встроенными датчиками здоровья и счетчиками, украшения с LED-подсветкой или меняющими цвет эффектами.
Объемные украшения
Несмотря на популярность минимализма, крупные украшения в 2026 году тоже остаются востребованными. Объемные серьги, массивные колье и браслеты помогут создать эффектный образ и станут главным акцентом. Крупные украшения отлично подойдут к нейтральным нарядам или простым образам и сделают их более выразительными. В 2026-м акцент будет на смелости — такие аксессуары подчеркнут личный стиль и уверенность.
Примеры: большие серьги-кольца или кисти с яркими украшениями, объемные кольца с геометрическими формами, массивные цепи и браслеты с крупными цепочками.
Геометрия и асимметрия
Геометрические формы и асимметрия продолжают быть актуальными. Эти элементы помогают создавать современный и динамичный стиль. Такие украшения отлично сочетаются с минималистичным стилем.
Примеры: серьги с асимметричным дизайном, кольца и браслеты с геометрическими элементами: квадраты, треугольники, круги, комбинированные украшения, в которых сочетаются разные формы и материалы.
Персонализация
В 2026 году особую роль в коллекциях женщин будут играть украшения с индивидуальным подходом. Персонализация и кастомизация — главный тренд, который позволяет подчеркнуть свою уникальность. Персональные украшения отлично подойдут в качестве подарков и позволят подчеркнуть свою индивидуальность и создать собственный уникальный стиль.
Примеры: именные кулоны и браслеты, украшения с гравировками или завитками.
Польза семян чиа: миф или правда
Обсуждаем главный суперфуд последних лет вместе с врачом-диетологом, а еще разбираем, как правильно употреблять семена чиа.
Met Gala: никаких больше голых вечеринок
Гости одного из главных модных событий планеты обошлись без оголений. Ну почти.
Алина Насибуллина: «На «Шурале» я поняла, почему вокруг актёров так носятся»
Обсудили с режиссером «Шурале», как создавали этот фильм, работу с Максимом Матвеевым, Сергеем Гилевым.
Met Gala 2025: офискор вместо денди, несоблюдение дресс-кода и беременная Рианна
Чем запомнился ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея и почему даже его хозяйка забила на заявленную тему.