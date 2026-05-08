Трендовые украшения на лето

Минимализм

Главный тренд 2026 года — минимализм, но с яркими и необычными деталями. Это могут быть простые цепочки, изящные серьги и тонкие кольца, но при этом каждый аксессуар будет иметь свою изюминку. Кроме того, смотрите на нестандартные формы, оригинальный дизайн или на то, какие материалы используются. Такие аксессуары подойдут тем, кто предпочитает лаконичный стиль, но хочет выглядеть современно и свежо. Актуальной остается идея минимализма с изюминкой, где минимум деталей создает эффектное впечатление.

Примеры: тонкие цепи с необычной застежкой, минималистичные серьги геометрической формы или асимметричные модели, классические кольца с уникальным дизайном.

Автор фото: соцсети

Антиквариат

В 2026 году популярными станут украшения в стиле ретро и в антикварном дизайне. Такие изделия создают особую стилизацию под старину, при этом продолжают сочетать современные материалы и технологии. Важно сказать, что многие дизайнеры активно используют антикварные мотивы и придумывают уникальные экземпляры, которые люди будут носить долгие годы.

Примеры: винтажные кулоны и броши с декоративными камнями, готические украшения с крупными элементами, имитации старинных медалей, монет или памятных значков.

Автор фото: соцсети

Экологичные материалы и переработка

Экологическая повестка давно определяет развитие мира моды. В 2026 году популярными станут изделия из переработанных материалов. Такие аксессуары не только экологичны, но и придают образу особую природную нотку. Они подходят для тех, кто ценит уникальность,выбирает осознанное потребление и хочет подчеркнуть свою заботу об окружающей среде.

Примеры: украшения из переработанного пластика, дерева и металлов, модели из биоразлагаемых материалов, использование природных элементов, например, ракушек или кораллов.

Автор фото: соцсети

Умные устройства

Да, в 2026 году технологии активно интегрируются в мир украшений. Смарт-украшения, которые совмещают эстетику и функциональность, станут популярнее.

Примеры: браслеты или кольца со встроенными датчиками здоровья и счетчиками, украшения с LED-подсветкой или меняющими цвет эффектами.

Автор фото: соцсети