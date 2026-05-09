Вы не знали этого про советские фильмы о Великой Отечественной войне Необычные факты и истории создания культовых картин, которые мы смотрим с детства.

В День Победы мы решили вспомнить военную классику. Все вы сто раз смотрели эти фильмы о Великой Отечественной войне: «Летят журавли», «Баллада о солдате», «…А зори здесь тихие», «Проверка на дорогах». Поверьте, истории их создания сами достойны экранизации. Где-то режиссер был почти при смерти, многие в этом списке воевали с цензорами, на съемках были очень опасные ситуации, а один фильм вовсе приказали уничтожить.

Она переплюнула Софи Лорен

«Летят журавли» (1957)

Режиссер: Михаил Калатозов

Трагичная история двух влюбленных, которых разлучила война. Не все смогли с честью пройти через это испытание.

Исполнитель главной мужской роли Алексей Баталов во время съемок упал лицом на обрубленный куст. Острые ветки сильно порезали лицо. Актер даже переживал, что из-за шрамов его карьера в кино закончится. Юношу сразу же увезли в больницу, где хирург мастерски провел операцию и наложил швы так, что на лице не осталось и следа. Через месяц съемки возобновились.

Проблемы со здоровьем были не только у Баталова. Главная звезда фильма – Татьяна Самойлова. Она болела на съемках туберкулезом, однажды даже упала в обморок. Несмотря на все эти трудности, актриса продолжала работать, хоть ей и приходилось каждые три часа делать уколы.

Оператора Сергея Урусевского по праву называют полноценным соавтором картины и настоящим гением и новатором. Для съемок «Летят журавли» было специально создано большое количество различных приспособлений. Например, для сцены, где герой Баталова поднимается по винтовой лестнице, в центре поставили столб с операторской люлькой, которую поднимали с помощью веревок, чтобы оператор поднимался параллельно с актером. А для другой сцены Урусевский придумал круговые операторские рельсы, которые позже использовали на съемках многих фильмов.

И все это было не зря. «Летят журавли» — первая и единственная советская картина, которая выиграла «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Татьяна Самойлова во Франции покорила всех. Сам Пабло Пикассо написал ее портрет. И вопреки всеобщим ожиданиям на двух кинофестивалях награду отдали ей, а не Софи Лорен. Позже Голливуд проявлял большой интерес к Самойловой, но советская власть отклоняла все предложения.

Переломы, брюшной тиф и проблемы со студией

«Баллада о солдате» (1959)

Режиссер: Григорий Чухрай

Молодой солдат Алеша Скворцов совершает подвиг во время Великой Отечественной. Его хотят представить к ордену, но парень просит отпуск, чтобы съездить к маме.

Уже на этапе сценария возникало много проблем. Студийные боссы были против, они хотели эпопеи, а режиссер планировал показать, что у солдата творится в душе. Даже его учитель, именитый режиссер Михаил Ромм, отговаривал его от этого проекта. Чухрай отстоял сценарий.

Долгая и мучительная подготовка завершена. Наконец-то начались съемки. И в первый день в киношников въезжает грузовик. У режиссера перелом ключицы и обеих ног. Чухрай писал, что его раздробленный голеностопный сустав болит и днем и ночью, но больше этого его мучает осознание, что он ошибся с выбором актеров на две главные роли. Тогда Григорий решает брать молодых и неизвестных артистов: 19-летнего Владимира Ивашова и 18-летнюю Жанну Прохоренко.

Режиссер выходит из больницы спустя два месяца и… возвращается в нее с брюшным тифом. Лечение занимается еще четыре месяца. И только после этой мучительной эпопеи (хотели же этого от Чухрая) съемки возобновились.

В одном эпизоде немецкий танк пытается задавить героя Ивашова, он пугается и бежит. Естественно, актера никто задавить не мог, танк двигался довольно аккуратно. Чухрай видел, что Владимир не боится по-настоящему. Тогда он подговорил танкиста, чтобы тот практически наехал на актера. Когда Ивашов увидел танк, который реально пытается задавить его, то испугался не на шутку и убежал, чтобы спастись. Именно этот дубль и вошел в фильм.

«Баллада о солдате» была признана лучшим фильмом года в США, Японии и Греции. Картина была номинирована на «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий» (это единственный случай до сих пор для отечественного кинематографа), а всего получила более ста зарубежных наград.



Взорвалась паровая машина, потому что работник подглядывал за актрисами

«...А зори здесь тихие» (1972)

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Группа девушек-зенитчиц вступает в неравный бой с немецкими десантниками и совершает большой подвиг.

Режиссер сам прошел Великую Отечественную войну. И на одном из заданий по нему проехался танк. Спасло, что нижняя часть тела провалилась в окоп. Была разрушена нога и грудная клетка, рука оторвана, в лоб попал осколок. Оттуда его вытащил солдат, а потом фронтовая медсестра дотащила его до госпиталя и спасла. Фильм про девушек-солдат он снял в благодарность ей и всем героическим женщинам.

В картине есть одна откровенная сцена, когда героини моются в бане. С ней боролись все: цензоры очень долго воевали с режиссером, но он смог ее отстоять. Актрисы также не особо хотели в ней сниматься, но после долгих переговоров они согласились при одном условии – на съемочной площадке будут только женщины, режиссер и оператор. Но некоторые все равно подглядывали: например, регулировщик паровой машины. Он отвлекся настолько, что установка взорвалась. Хорошо, что никто в итоге не пострадал. Для Ростоцкого эта сцена была очень важна, потому что он хотел подчеркнуть контраст: эти красивые и полные жизни девушки могли бы создавать семьи и воспитывать детей, но вынуждены воевать и сидеть в окопах. В фильме было также довольно много сложных сцен. Актриса Екатерина Маркова вспоминает, что ее героиню должны были застрелить немцы в спину. Для съемки этого эпизода пиротехник положил заряд под гимнастерку на спине, но, видимо, не рассчитал и добавил слишком много. В итоге все взрывается, гимнастерка рвется, а актриса очень сильно летит вперед. Девушка думала, что сейчас погибнет по-настоящему. От ранений спасла дощечка, которая закрывала спину. «...А зори здесь тихие» по итогу все равно не хотели показывать, картина три месяца пылилась в Госкино. Только после того, как Брежнев посмотрел и одобрил, фильм выпустили в широкий прокат. «...А зори здесь тихие» получили «Памятный приз» на «Венецианском фестивале» и номинацию на «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». Автор фото: Кинопоиск

Этот фильм приказали уничтожить

«Проверка на дорогах» (1971)

Режиссер: Алексей Герман

Раскаявшийся предатель пытается искупить свою вину.

Алексей Герман («Мой друг Иван Лапшин», «Двадцать дней без войны») – один из главных советских режиссеров, у которого есть номинация на «Золотую пальмовую ветвь». Но с его дебютной картины возникли большие проблемы.

Из необычного: для съемки одной сцены не хватало массовки. Тогда Герман поговорил с МВД СССР, тюремными авторитетами, и в итоге ему разрешили использовать заключенных для съемок в массовых сценах. Зеки-актеры – это что-то новенькое.

Но на этом забавные моменты заканчиваются. Сценарий все одобрили, а вот когда увидели готовый фильм, цензоры наотрез отказались его выпускать. Они кричали, что в картине искажен образ героического времени Советского Союза. За «Проверку на дорогах» вступились влиятельные люди: Константин Симонов и Василь Быков, но все тщетно.

Байка: пленку приказали уничтожить. И вот пятнадцать лет спустя во время перестройки работница цеха признается, что спрятала пленку, составив фальшивый акт об уничтожении. Более официальная версия: картинку просто «достали с полки». Фильм вышел в прокат в 1986 году. Создатели получили Государственные премии СССР, «Проверка на дорогах» выиграла несколько премий на зарубежных фестивалях: в Сиднее, Роттердаме, Сопоте.