Как научиться читать картину: пособие по искусству для чайников Вот 5 вопросов, которые вы можете задать себе, пока смотрите на живопись.

Живопись всегда была и остается особым видом искусства: до наших дней большая часть работ великих художников сохранилась отчасти лишь благодаря тому, что была сделана на заказ или использовалась как дипломатический инструмент. Да и особое ее отличие, как и музыки и театра, – элитарность. Приверженность элитарности сохранилась и в наши дни – как на аукционах, так и в системе образования.



Несмотря на то что искусство стало доступнее, многие из нас по-прежнему описывают свои впечатления от инсталляций и картин скудным «нравится» и «не нравится», а от впечатлений от похода в галерею остается только вкусный кофе и памятные сувениры в виде открыток. Но что если научиться большему? Это можно сделать, даже если у вас нет искусствоведческого образования.

Мы создали для вас опросник, который поможет при оценке картины сориентироваться на любой выставке. В этом нам помогла Ольга Алексеева – профессиональный искусствовед, создательница сообщества неравнодушных к искусству Tarila Proart, блогер и арт-дилер с опытом в сфере искусства более 10 лет. А картины, которые мы использовали, предоставила художница Yar Ada (Яр Ада).

О чем вам расскажут цвета и композиция?

Мы можем не понимать содержания картины, но понять, как она технически устроена. С этого дня вы хирург, а ваши знания – инструмент. Тело, которое вы внимательно изучаете, – полотно перед глазами. Все, что вам пока нужно, – знание о композиции и цвете. Для этого мы посмотрим на картины современной художницы Яр Ады.

Композиция – это расположение объектов на картине. На первом изображении в центре представлены горные просторы, которые и привлекают основное внимание зрителя. На переднем плане – цветочное поле, на заднем – небо. Каждый план выполняет свою функцию, при этом центральный элемент (горы) задаёт главный акцент композиции.

Автор фото: Яр Ада

Цвет – тоже важная часть картины. Основные цвета (красный, жёлтый, синий) и их контрасты задают настроение. Тёплые тона (красный, оранжевый) вызывают чувство энергии, холодные (синий, зеленый) – спокойствия. Учитывайте культурные ассоциации: в разных традициях один и тот же цвет может означать разное. Обращайте внимание на мазки. Густая, пастозная живопись (как у Рембрандта) создает объем, а легкие, размытые штрихи (как у импрессионистов) передают атмосферу. В работах Винсента Ван Гога («Подсолнухи») фактура мазков почти осязаема, а в картинах Клода Моне («Впечатление. Восход солнца») лёгкие штрихи передают игру света и воздуха. Задумайтесь: чего бы не хватало, будь картина черно-белой? Цвет часто снимает неоднозначность и помогает понять замысел. Например, без насыщенных красных и золотых тонов «Богатырей» Васнецова полотно потеряло бы эпическую мощь.

Как связать эту картину с эпохой и автором? Контекст – ключ к пониманию, особенно для современного искусства. С середины XX века идея нередко важнее визуального образа (как у минималиста Дональда Джадда). Чтобы «прочитать» картину, узнайте: Эпоху и стиль (ренессанс, импрессионизм, абстракционизм и т. д.) — например, «Рождение Венеры» Боттичелли отражает идеалы эпохи Возрождения; Биографию художника и его взгляды — личные переживания Фриды Кало ярко проявляются в её автопортретах; Исторические события, повлиявшие на работу (например, «Герника» Пикассо — отклик на бомбардировку); Отсылки к другим течениям (например, к дадаизму или реди-мейдам Марселя Дюшана) – «Фонтан» Дюшана бросает вызов традиционным представлениям об искусстве. Перепроверяйте факты: иногда общепринятая трактовка не совпадает с замыслом автора. Например, «Черный квадрат» Малевича часто воспринимают просто как отсутствие формы, но художник вкладывал в него философскую идею начала нового искусства. Автор фото: соцсети

Как расшифровать то, что между строк?

Символика может быть явной или скрытой:

1. общие образы (яблоко — соблазн, голубь — мир) — в «Адам и Ева» Дюрера змея с яблоком отсылает к библейскому сюжету;

2. личные метафоры художника (как текучие часы у Дали — символ времени) — в «Постоянстве памяти» Сальвадора Дали расплавленные часы воплощают текучесть времени;

3. культурные знаки (цвета, предметы, жесты) — в русской иконописи золотой фон символизирует божественный свет.

Автор фото: соцсети

Попробуйте сначала придумать собственный контекст для картины, а затем сверьтесь с исследованиями. Это развивает интуицию и углубляет восприятие. Например, белые лилии на картине прерафаэлитов могут ассоциироваться с чистотой, а в религиозном контексте — с Девой Марией.