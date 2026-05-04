4 мая 17:00
«Дора», «Markul», «MONA», «FEDUK» и другие звёзды пробежали Казанский марафон
В забеге, прошедшем в столице Татарстана, участвовали 44 000 спортсменов, среди которых были атлеты в необычных образах.
2 мая спортивная трасса превратилась в необычную сцену, когда бегуны вышли на старт в масках артистов лайнапа предстоящего VK Fest. Среди «бегущих звёзд» были замечены Дора, Zivert, Лолита, «Сироткин», «АК-47», Markul, Toxi$, MONA, ICEGERGERT и FEDUK. Яркие образы атлетов превратили спортивное событие в настоящее шоу. Поддерживать темп спортсменам помогал автомобиль с диджеями-бегунами, которые транслировали бодрый лайв-сет прямо во время движения на протяжение всей дистанции.
VK Fest подготовил для участников забега собственную номинацию: тем, кто финишировал седьмыми, вручили билеты на фестиваль и медали «За отличную попытку» чтобы подчеркнуть важнее не только победы, но и участия. А чтобы силы не подвели на финишной прямой, на трассе работали два фирменных пит-стопа VK Fest, где каждый бегун мог бесплатно получить изотоник и пополнить водный баланс.
Мы уже писали о том, что на VK Fest в Казани 7 июня у Центра Семьи «Казан» выступят FEDUK, t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo, Ришат Тухватуллин и другие артисты. Ещё VK Fest 2026 состоится 4–5 июля в Санкт-Петербурге и 18–19 июля в Москве: в этих городах на синей сцене выступит секретный и очень ожидаемый, как подчеркивают организаторы, гость.
