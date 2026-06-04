4 июня 14:00
Что не стоит пропускать этим летом: от VK Fest до Театрального поезда
Вновь возвращаемся к вам со списком крутых событий.
Конечно, этим летом вы посетите музеи, постоянные экспозиции галерей и погуляете по городам России. Но согласитесь: сделать это можно в любое время года. А вот некоторые события проходят лишь однажды – или только раз в году. Именно такие мы собрали для вас! Здесь все – от выступлений любимых артистов на крупнейшем фестивале VK Fest до необычных концептуальных выставок. Сохраняйте в закладках статью, чтобы ничего не забыть.
На VK Fest выступит много классных артистов
Здесь мы уже рассказали подробно о том, как VK Fest будет проходить 7 июня в Казани. Гости и жители столицы Татарстана впервые на сцене фестиваля увидят Дору, Федука, Сироткина. Но не менее интересный лайнап и в других городах. В Санкт-Петербурге на сцену выйдут Слава КПСС, тима ищет свет, Лолита, OG Buda. В Нижнем возле Стрелки выступят Uma2rman, «Комната культуры» (которая, кстати, была в Казани гостем в прошлом году) и Клава Кока. В Москве 18 и 19 июля на территории ВДНХ – Антоха МС, Ева Польна и Jony (в камине в шесть утра?..).
Горький fest
Десятый фестиваль российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля 2026 года. Здесь будут специальные программы, приуроченные к 100-летию со дня рождения легендарного нижегородца Евгения Евстигнеева (совсем рядышком с местом проведения вы увидите его памятник) и 100-летию выхода фильма «Мать» Всеволода Пудовкина.
За годы существования фестиваль собирал ежегодно много звезд. Среди самых ярких гостей прошлых лет – Екатерина Климова, Анна Чиповская, Никита Михалков и Михаил Пореченков. За расписанием и программой внимательно следите на сайте события.
Театральный поезд приедет в Нижний
14 и 15 июня Нижний Новгород станет одной из остановок популярного Всероссийского проекта «Театральный поезд». В рамках проекта два настоящих состава будут следовать через всю страну: всего будет задействовано 160 театров и 40 регионов. В 10:52 брендированный поезд приедет на Московский вокзал. На нижегородских площадках пройдут спектакли трупп со всей России – из Казани, Ульяновска, Йошкар-Олы, Набережных Челнов.
Также спектакли будут проходить по всей России – от Владивостока до Санкт-Петербурга. Событие объединяет влюбленных в театр людей со всей страны.
В Москве все еще идет выставка-фильм «Дзига Вертов»
Дзига Вертов – одна из главных фигур не только российского, но и мирового кинематографа. До 26 июля в московском центре «Зотов» на втором этаже проходит выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз», приуроченная к 130-летию режиссера. Это первая в нашей стране выставка, посвященная пионеру документального кино. Главная фишка – формат выставки-фильма, который позволяет в прямом смысле погрузиться в художественную вселенную режиссера. Вы можете увидеть воочию, как рождались его идеи и как он их реализовывал.
Цирковые представления будут в Москве
До 6 сентября на фестивальной площадке парка «Сокольники» откроет свои шатры цирк «Цирковые дивертисменты». Посетить представление можно будет по четвергам, пятницам, в выходные и праздничные дни: гостей ждет шоу «Цирковая мистерия: хранители чудес» с воздушными гимнастами, клоунами, акробатами, жонглерами, дрессировщиками, а также номера с собаками и лошадьми. С 12 июля программа сменится на новую. Влюбленным в цирковое искусство точно стоит сюда сходить.
В Казани и Петербурге на крыше выступят известные музыканты
Впервые в Казани с 28 июня по 1 августа пройдет петербургский музыкальный фестиваль. Да, главная фишка – концерт прямо на крыше. Все выступления пройдут на крыше торгового центра KazanMall. В программе – Моя Мишель, FEDUK, Markul и даже… Смешарики из Смешband, которые не так часто бывают гостями татарстанской столицы.
В Петербурге традиционно будет огромное количество артистов – Дима Билан, Елка, Диктофон, Моя Мишель. Билеты на каждый концерт приобретаются отдельно. Артисты будут выступать в разные дни.
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