Что не стоит пропускать этим летом: от VK Fest до Театрального поезда

Здесь мы уже рассказали подробно о том, как VK Fest будет проходить 7 июня в Казани. Гости и жители столицы Татарстана впервые на сцене фестиваля увидят Дору, Федука, Сироткина. Но не менее интересный лайнап и в других городах. В Санкт-Петербурге на сцену выйдут Слава КПСС, тима ищет свет, Лолита, OG Buda. В Нижнем возле Стрелки выступят Uma2rman, «Комната культуры» (которая, кстати, была в Казани гостем в прошлом году) и Клава Кока. В Москве 18 и 19 июля на территории ВДНХ – Антоха МС, Ева Польна и Jony (в камине в шесть утра?..).

Горький fest

Десятый фестиваль российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля 2026 года. Здесь будут специальные программы, приуроченные к 100-летию со дня рождения легендарного нижегородца Евгения Евстигнеева (совсем рядышком с местом проведения вы увидите его памятник) и 100-летию выхода фильма «Мать» Всеволода Пудовкина.

За годы существования фестиваль собирал ежегодно много звезд. Среди самых ярких гостей прошлых лет – Екатерина Климова, Анна Чиповская, Никита Михалков и Михаил Пореченков. За расписанием и программой внимательно следите на сайте события.

Автор фото: соцсети