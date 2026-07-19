Летняя косметичка 2026: без этих средств не обойтись в жару

Качественный крем с SPF

Продукт, на котором точно не стоит экономить летом – это хороший SPF-крем. Дешевые средства с санскрином могут не просто не защитить, а даже навредить вашей коже. Лучше немного переплатить, чем провести остаток долгожданного отпуска с ожогами на теле. Достойный крем с высокой защитой SPF 50+ есть у бренда THE ACT. Средство без отдушек, а в его состав входят пребиотики для поддержания липидного баланса кожи.

Цена: около 1000 рублей.

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SPF-стик

Еще одна бьюти-находка с SPF, без которой не обойтись в солнечные дни. И это – стик с UV-фильтром. Преимущества такого продукта: компактность, минимальный расход и удобство в использовании. В отличие от крема с ультрафиолетовой защитой, SPF-стик не растворяет макияж, а нанести средство можно всего в пару касаний. Если хотите приобрести продукт по соотношению цена-качество, обратите внимание на солнцезащитный крем-стик LIMONI. Удобный формат и фильтр SPF 50+ за адекватную цену.

Цена: около 1500 рублей.

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Бальзам для губ с SPF

А вы знали, что наши губы летом нуждаются в особом уходе? Жирный крем с SPF вряд ли подходит для защиты нежной кожи в этой зоне, а вот специальный бальзам с UV-фильтром идеально справится с этой задачей. Если вы хотите максимальную защиту, обратите внимание на средство для губ Holly Polly Mango and Vanilla. Здесь SPF 50+, нежный аромат манго и ванили, а еще – хороший ухаживающий состав за очень приятную цену.

Цена: около 200 рублей.

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Матирующие салфетки с салициловой кислотой

Чтобы убрать жирный блеск в жару и при этом не заработать себе воспаления, используйте матирующие салфетки с салициловой кислотой. Такой состав не дает размножаться бактериям, а одноразовый формат позволит гигиенично поправлять макияж в течении дня. Советуем выбирать продукт не в бумажной упаковке, а в футляре со спонжем и зеркалом. Такой очень удобно положить в сумочку. Кстати, хорошие матирующие салфетки в подобной упаковке есть у бренда VOIS.

Цена: около 500 рублей.

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Термальная вода

Нет, это не маркетинг. И не бесполезная ерунда за оверпрайс. Не спорим – на первый взгляд платить несколько сотен рублей за маленький баллончик воды очень странно. Но летом термальная вода может стать настоящим спасением для кожи. Несколько распылений помогают быстро освежить лицо приятной прохладой. Если хотите попробовать, то присмотритесь к вулканической термальной воде Vichy. Средство содержит минералы вулканического происхождения, помогает успокоить кожу и поддерживать ее защитный барьер. Запомните главное – термальная вода не заменяет увлажняющий крем, а работает как его полезное дополнение.

Цена: около 700 рублей.

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