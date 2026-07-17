Наши, но не совсем: образы российских звезд, вдохновленные западными Пытаемся проанализировать, кому подражают Филипп Киркоров, Дора, Егор Крид, Анна Пересильд и Holidayboy.

Не секрет, что искусство склонно к копированию. Причин много: например, иногда даже не понимаешь, что кем-то вдохновился, и кажется, что придумал сам. Или слишком сложно отказаться от успешного опыта предшественников. Частичное подражание не всегда зло: не было бы Толстого, не прочитай он произведения Пушкина, а без существования групп Смитс и The Cure (с англ. – «лекарство») было бы сложно представить творчество группы Кино, давно ставшей международным символом.

Но хуже всего выглядит копирование визуального образа. Начинается всё с безобидных референсов в виде отдельных деталей, а заканчивается полным калькированием западных коллег.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — неоспоримая звезда, говорим ли мы о постсоветском пространстве или современных рилсах. Плотный гастрольный график, неисчислимое количество выпущенных альбомов, покорение зарубежных сцен. Список причин, по которым Киркоров — успешный, и, главное, меняющийся проект, можно продолжать бесконечно. Ну а что до скандалов, так ему нет равных. Но это — не придуманная им фишка, такого много в поп-культуре любой страны. Неожиданный брак, драка с коллегой по цеху, избиение женщины, «не та дверь» - ну, вы сами всё знаете.

Но давайте пройдемся по визуалу. ПЕРЬЯ, СТРАЗЫ — уже кажется, что это и есть сам Филипп. Визитная карточка артиста — любовь к люксовым брендам и бесстрашие перед многообразием палитры цветов, заставляет невольно ассоциировать Филиппа Бедросовича и сэра Элтона Джона.

Пересечение стилей двух звезд можно заметить в первую очередь благодаря костюмам с перьями. В одном из таких российский певец появился на шоу «Я» в Болгарии в 2017 году. В очень похожем наряде британская звезда уже сияла на собственном пятидесятилетии 29 лет назад. Мысли о подозрительно схожих образах навевают и многочисленные красные пиджаки, которые слушатели Филиппа Киркорова могут заприметить во многих его выступлениях. Любовь к красному сильна и у сэра Элтона Джона. Например, похожий образ можно увидеть на певце в одном из выпусков шоу Джимми Киммела.

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Можно ли называть такие пересечения злоумышленным подражанием? Конечно, нет. Дизайнеры российской звезды сами шутят, что за некоторые предметы одежды действительно приходится конкурировать с коллегами, собирающими образы для британского певца — даже размеры одинаковые.

Дарья Шиханова (Дора)

Говорить о схожести нынешних артистов становится скучно. Много в последнее время появилось новых звезд. К ним можно отнести Дору, популярную певицу в жанре кьют-рок. Дарья Шиханова начинала с маленьких клубов, а сегодня часто становится хедлайнером громких фестивалей — например, на недавнем VK Fest в Казани. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Ее сценический образ выделятся среди отечественных исполнителей: кукольный макияж и хрупкость стали единым целым с дерзкими текстами от лица «обычной девчонки». Несмотря на необычный творческий подход Даши, фанаты часто сравнивают ее с американской певицей Билли Айлиш.

Образ Доры основан на небанальных цветах. Яркая прическа, заметный макияж, пестрые предметы одежды вырывают слушателя из строгой реальности. Похожие приемы самовыражения можно найти во внешнем виде Билли Айлиш. Вспомнить хотя бы зеленый цвет волос американской певицы, на долгое время ставший для нее практически неотъемлемым. Общая любовь к оверсайз одежде тоже объединяет. Как и Билли Айлиш, которая у многих ассоциируется с большими худи и свободными шортами, Дора часто попадает в объективы в широких джинсах или просторном жакете.

Возможно, именно благодаря влиянию американской певицы фанаты Даши сейчас видят своего кумира таким, какой он есть.

Егор Крид

Коммерческий успех, большое количество поклонников, скандалы, попытки залезть в каждый фит, съемки в фильмах – все это узнаваемый образ Егора Крида. Его схожесть в стиле с западным коллегой заметили даже самые преданные фанаты!

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Артиста критикуют за копирование Джастина Бибера. И с этим трудно поспорить: даже природные данные похожи. Оба певца имеют спортивное телосложение, а стрижется Егор вообще как под копирку. В выборе одежды тоже полный мэтч. В сети активно обсуждают, как российский певец часто «вдохновляется» целыми образами западного артиста, выкладывая в социальные сети практически идентичные (!) фотографии. Хейтеры не прошли мимо татуировок Егора Крида. Больше всего артисту достается за изображение совы, будто «перелетевшей» с руки американского коллеги. Украл или вдохновился Егор и обилием тату в виде римских цифр, которые украшают тело Бибера.

В общем, обвинения конкретны и аргументированы. Можно ли это назвать калькированием? Крид не комментирует. Но обидеться может, так что вы ему не говорите.

Анна Пересильд

Автор фото: соцсети Смелые наряды, открытые элементы одежды, большое количество хейтеров и популярность. Можно ли все это считать подражанием? Или хотя бы хейт заработан самостоятельно и оригинально? Не знаю, но платья Аманды точно вдохновляют юную Анну. Известная многим по «Слову пацана» и отношениям с Ваней Дмитриенко сверхновая звезда российского телевидения, певица и актриса, которая регулярно становится причиной обсуждений. Хейтеры ругают ее за недостаточно живую мимику, фанаты восхищаются красотой. А что по схожести Анны с кем-то из ее более известных иностранных коллег? Внешность юной актрисы часто сравнивают с признанными красавицами мира музыки и кино. К сравнению подталкивает смелость юной актрисы в выборе сексуальных образов, которая кому-то кажется излишней и даже немного…вульгарной (но не нам). Забавное пересечение стилей наблюдается между юной Пересильд и Амандой Сайфред. Российская певица публично восхитилась ее внешностью, видимо настолько, что переняла что-то в собственный гардероб. Актрис объединяет любовь к коротким минималистичным вечерним платьям, выполненным из атласа или бархата. Автор фото: соцсети

Иван Минаев (Holidayboy)

У артиста, начинавшего с формата коротких видео, внешний вид яркий и вызывающий. А ведь он претерпел целый ряд трансформаций! Появилось больше брутальности, заметнее стало значение рок-культуры в творчестве. На фоне этого случилась новая волна популярности, и стиль музыканта начали обсуждать.

Артиста сравнивают с солистом итальянской группы Maneskin (с датского – «лунный свет»), Дамиано Давидом. Слушатели отмечают схожесть и в творчестве, и в визуальном облике. В самых успешных песнях Holidayboy использует технику расщепления вокала, позволяя говорить о музыкальном подражании. В сценических образах оба предпочитают щеголять открытым торсом, обнажая татуировки. Даже прически музыкантов похожи. Иван, как и Дамиано Давид, носит длинные черные волосы, небрежно уложенные в дерзкую «прическу серфера». Наверное, слушатели не ошибаются, обвиняя российского музыканта в попытках быть похожим на итальянского коллегу.

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Так можно ли говорить о том, что наши артисты списаны с зарубежных звезд? И да, и нет. Важно понимать, что каждое творческое начало - какой-то опыт в основе. Умение использовать референсы — это не попытка слепо повторять, а сложный навык, требующий визуальной эрудиции и чувства баланса.