19 июля 09:00
Летняя косметичка - 2026: без этих средств не обойтись в жару
Незаменимые бьюти-герои отпускного сезона.
Одни и те же косметические продукты, которые эффективны зимой, могут быть абсолютно бесполезны летом. Жара, активное солнце, кондиционеры и постоянные поездки создают условия, где вашему телу и коже нужен особый уход.
Летняя бьюти-рутина – не про огромное количество бесполезных баночек. Здесь важно подобрать средства, которые увлажняют и защищают кожу даже в самые жаркие дни. В этой статье мы тщательно отобрали для вас продукты, которые обязательно стоит добавить в свою косметичку летом 2026 года.
Качественный крем с SPF
Продукт, на котором точно не стоит экономить летом – это хороший SPF-крем. Дешевые средства с санскрином могут не просто не защитить, а даже навредить вашей коже. Лучше немного переплатить, чем провести остаток долгожданного отпуска с ожогами на теле. Достойный крем с высокой защитой SPF 50+ есть у бренда THE ACT. Средство без отдушек, а в его состав входят пребиотики для поддержания липидного баланса кожи.
Цена: около 1000 рублей.
SPF-стик
Еще одна бьюти-находка с SPF, без которой не обойтись в солнечные дни. И это – стик с UV-фильтром. Преимущества такого продукта: компактность, минимальный расход и удобство в использовании. В отличие от крема с ультрафиолетовой защитой, SPF-стик не растворяет макияж, а нанести средство можно всего в пару касаний. Если хотите приобрести продукт по соотношению цена-качество, обратите внимание на солнцезащитный крем-стик LIMONI. Удобный формат и фильтр SPF 50+ за адекватную цену.
Цена: около 1500 рублей.
Бальзам для губ с SPF
А вы знали, что наши губы летом нуждаются в особом уходе? Жирный крем с SPF вряд ли подходит для защиты нежной кожи в этой зоне, а вот специальный бальзам с UV-фильтром идеально справится с этой задачей. Если вы хотите максимальную защиту, обратите внимание на средство для губ Holly Polly Mango and Vanilla. Здесь SPF 50+, нежный аромат манго и ванили, а еще – хороший ухаживающий состав за очень приятную цену.
Цена: около 200 рублей.
Матирующие салфетки с салициловой кислотой
Чтобы убрать жирный блеск в жару и при этом не заработать себе воспаления, используйте матирующие салфетки с салициловой кислотой. Такой состав не дает размножаться бактериям, а одноразовый формат позволит гигиенично поправлять макияж в течении дня. Советуем выбирать продукт не в бумажной упаковке, а в футляре со спонжем и зеркалом. Такой очень удобно положить в сумочку. Кстати, хорошие матирующие салфетки в подобной упаковке есть у бренда VOIS.
Цена: около 500 рублей.
Термальная вода
Нет, это не маркетинг. И не бесполезная ерунда за оверпрайс. Не спорим – на первый взгляд платить несколько сотен рублей за маленький баллончик воды очень странно. Но летом термальная вода может стать настоящим спасением для кожи. Несколько распылений помогают быстро освежить лицо приятной прохладой. Если хотите попробовать, то присмотритесь к вулканической термальной воде Vichy. Средство содержит минералы вулканического происхождения, помогает успокоить кожу и поддерживать ее защитный барьер. Запомните главное – термальная вода не заменяет увлажняющий крем, а работает как его полезное дополнение.
Цена: около 700 рублей.
Водостойкая тушь
Море и бассейн. Жара и влага. Пожалуй, лучшие условия для того, чтобы ваша тушь на ресницах превратилась в черные круги под глазами. Но вы ведь не хотите быть похожей на пандочку, верно? Поэтому летом лучше сменить классическую тушь на водостойкую. К слову, для этого не всегда нужно менять фирму любимого продукта – у многих брендов представлен один вид туши, но в разных форматах. Например, у VIVIENNE SABO есть знаменитая тушь Cabaret с водостойкой формулой. Советуем попробовать.
Цена: около 650 рублей.
Несмываемое средство для волос с SPF
Летом даже волосам нужна качественная защита. Солнечные лучи сушат пряди, из-за чего шевелюра теряет драгоценную влагу. Чтобы избежать сухости и ломкости волос, перед выходом на улицу наносите уходовую несмывашку с UV-фильтром. Интересный вариант такого продукта есть у бренда ESTEL. Это спрей для всех типов волос с защитой от солнца. Кстати, в линейке также есть шампуни, маски и бальзам.
Цена: около 650 рублей.
Мист для тела
Если летом любимый парфюм кажется слишком тяжелым и буквально «кружит» голову, то это вовсе не повод отказываться от ароматов. Отличной альтернативой могут стать парфюмированные мисты для тела. В отличие от классической парфюмерной воды и духов, они обладают более легким и воздушным звучанием, которое не приносит дискомфорта в жаркую погоду. Кроме того, многие мисты содержат увлажняющие компоненты, которые помогают освежить кожу и подарить ей дополнительный комфорт. Качественные парфюмированные мисты есть у MIXIT. В линейке представлены стойкие, но при этом ненавязчивые ароматы, которые отлично подходят для лета.
Цена: около 650 рублей.
Гель с алоэ
Прохладный гель с алоэ – незаменимое средство после долгого дня на солнце. Гелевая консистенция хорошо увлажняет чувствительную кожу, а также снимает раздражение после загара. Гель с хорошим составом есть у Holika Holika. Поверьте, пригодится он не только в теплое время года. Средство отлично помогает убрать зуд после бритья и хорошо борется с шелушениями.
Цена: около 320 рублей.
Автор материала: Лайзет Савельева
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