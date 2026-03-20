Мода на все случаи жизни: показ Юлии Далакян на МНМ

Коллекция Юлии Далакян, представленная на Московской неделе моды 2026, стала редким примером, в котором ставка сделана не на визуальный шум, а на носибельность. Разбираемся, что было удачным, а какие решения дизайнера вызывают вопросы.

И вновь мы обращаемся к тому, что показали российские дизайнеры на Московской неделе моды. На этот раз — Юлия Далакян. Ее подиумная коллекция выстроена на контрастах: вечерние платья соседствуют с продуманными повседневными образами, а женская линия с лаконичными, почти академичными мужскими костюмами. Этот переход между регистрами выглядит не резким, а логичным как единая гардеробная система.

На фоне всеобщего тренда на усложнённый крой и перформативность коллекция Далакян кажется сдержанной, в чём-то даже привычной , но именно эта «привычность» ощущается тщательно сконструированной. Каждый силуэт работает на чистоту формы и точность посадки.

Далакян на протяжении всего показа остаётся внимательной к деталям, благодаря чему взгляд не устает. Акцент постепенно смещается с внешнего эффекта на конструкцию: чёткая линия плеч, выверенная длина, спокойная работа с объёмом. Ткани не перегружены, декоративность сведена к минимуму — за счёт этого вещи считываются быстрее и яснее. Периодически появляются кутюрные выходы — с ручной вышивкой, сложным кроем и точно выстроенной колористикой, — которые добавляют коллекции ритма и глубины.

Отдельного внимания заслуживает мужской блок: костюмы не выбиваются из общей логики, а продолжают её. Та же строгость линий, та же аккуратная работа с пропорциями — без избыточной стилизации, но с ощущением завершённости.

В итоге коллекция складывается в понятный и устойчивый гардероб, где вечер и повседневность не противопоставлены, а существуют в одной системе, что становится явным плюсом. Теперь — к фаворитам.

Образ 1

Тёмно-бордовое пальто с рукавами-буфами отсылает к готической эстетике и слегка напоминает костюмы из «Дракулы» Люка Бессона. Крупный меховой воротник-стойка добавляет драматизма и точно попадает в актуальные настроения последних сезонов. Уверенный и цельный образ.

Образ 2

Юбка в ковбойском духе с крупным поясом и асимметричным кроем — с принтом на грани между змеиным и цветочным цепляет в первую очередь цветом и фактурой. Стилизация может показаться спорной, но сама вещь легко впишется в гардероб поклонниц бохо.

Образ 3

Вечернее платье с драпировками, слоями и бахромой по подолу — ещё один пример гибридности коллекции. Вещь выглядит нарядно, но при этом остаётся достаточно универсальной. Есть отголоски того же «дикого запада», но в более сглаженной, носибельной версии.

Были и менее удачные решения. Большинство образов сопровождались очками, которые выглядели не вполне уместно ни стилистически, ни функционально. Отдельно выбиваются велюровые костюмы, платья с юбкой-солнцем и приталенные куртки с поясами и бахромой: сами по себе они не вызывают вопросов, но в контексте коллекции выглядят устаревшими и нарушают её выверенную логику.

Тем не менее, эти шероховатости не разрушают общего впечатления. Показ Далакян - это пример уверенной, собранной работы, где дизайнер точно понимает границы собственного языка и работает внутри них без лишних колебаний. И именно эта собранность сегодня выглядит куда сильнее любых попыток произвести мгновенный эффект.

