Мода на все случаи жизни: показ Юлии Далакян на МНМ

И вновь мы обращаемся к тому, что показали российские дизайнеры на Московской неделе моды. На этот раз — Юлия Далакян. Ее подиумная коллекция выстроена на контрастах: вечерние платья соседствуют с продуманными повседневными образами, а женская линия с лаконичными, почти академичными мужскими костюмами. Этот переход между регистрами выглядит не резким, а логичным как единая гардеробная система.

На фоне всеобщего тренда на усложнённый крой и перформативность коллекция Далакян кажется сдержанной, в чём-то даже привычной , но именно эта «привычность» ощущается тщательно сконструированной. Каждый силуэт работает на чистоту формы и точность посадки.

Далакян на протяжении всего показа остаётся внимательной к деталям, благодаря чему взгляд не устает. Акцент постепенно смещается с внешнего эффекта на конструкцию: чёткая линия плеч, выверенная длина, спокойная работа с объёмом. Ткани не перегружены, декоративность сведена к минимуму — за счёт этого вещи считываются быстрее и яснее. Периодически появляются кутюрные выходы — с ручной вышивкой, сложным кроем и точно выстроенной колористикой, — которые добавляют коллекции ритма и глубины.

Отдельного внимания заслуживает мужской блок: костюмы не выбиваются из общей логики, а продолжают её. Та же строгость линий, та же аккуратная работа с пропорциями — без избыточной стилизации, но с ощущением завершённости.

В итоге коллекция складывается в понятный и устойчивый гардероб, где вечер и повседневность не противопоставлены, а существуют в одной системе, что становится явным плюсом. Теперь — к фаворитам.