Автор материала: GALA mag

20 марта 09:00

Какую обувь носить в весеннем сезоне 2026?

Свежая подборка самых стильных моделей для потепления.

Зима наконец-то отступила. Пришло время сменить депрессивную историю в виде сапог и теплых ботинок на облегченные весенние модели. GALA позаботились о том, чтобы ваш шоппинг прошел удачно. Что из обуви точно не стоит покупать в новом сезоне, а какие модели попали в подборку самых горячих трендов?

Актуальные оттенки обуви для этой весны

Небесно-голубой

Небесный цвет уверенно держится в топе. За долгую зиму мы все сильно соскучились по чистому весеннему небу. Видимо, по этой причине голубой оттенок мгновенно заполонил подиумы. Обувь в таких тонах выглядит свежо, нежно и при этом универсально. Она отлично сочетается с денимом, светлыми брюками, белыми платьями и пастельной палитрой. Идеальный способ добавить в образ той самой весенней легкости.

Розовый

В 2026-м году розовый – не про барби. Сегодня этот цвет ассоциируется с новой женственностью и весенней нежностью, но никак не с напыщенным гламуром. Выбирайте обувь в розовых оттенках, если хотите создать игривые романтичные образы.

Облачный

Цвет этого года – cloud dancer (облачный танцор) не обошел стороной и обувные тренды. Красивый оттенок белого вносит спокойствие в мир современного хаоса. В образах он смотрится свежо и небанально. Смело добавляйте пары в этом тоне в свои луки, ведь темные цвета уже изрядно поднадоели за холодный период.

Акация

Помните то самое «лимонное масло», которое в 2025-м было во всех модных подборках? Так вот, сегодня оттенки лимонного вновь набирают популярность. Правда, в этом сезоне актуален цвет с необычным зеленоватым подтоном, который получил красивое название «Акация». Обувь в таких тонах смотрится очень стильно, особенно в дуэте с голубыми джинсами или летящими юбками.

Обувные антитренды

С лого

В наступившием году главенствует «тихая роскошь». Логомания в этом сезоне стремительно пополняет список антитрендов. Кричащие кроссовки с надписью Balenciaga больше не говорят о статусе. Скорее, наоборот – показывают окружающим стремление возвыситься при помощи брендовых вещей. Поэтому вместо обуви с ярким лого, выбирайте спокойные и минималистичные модели, которые добавляют образу легкости и элегантности.

Массивная платформа

Кроссовки с двойной подошвой, которые делали стопу похожей на утюг, больше не в моде. Громоздкая обувь сильно утяжеляет образ, прогоняя все весеннее настроение прочь. Отдавайте предпочтение облегченным моделям на плоском ходу. Они точно подарят образу ту самую элегантность.

Чрезмерный декор

Множество деталей сегодня не притягивает взгляды. Обилие декора и странных элементов добавляет в аутфиты не острого перца, а тяжести. Так что если вы любительница акцентной обуви, то выбирайте ее с особой осторожностью. Она должна быть современной, стильной и понятной.

Носим и радуемся

Сапоги-ботфорты

Ботфорты проживают свою новую эру. В топе как обтягивающие варианты, так и те, у которых есть выраженное широкое голенище. Важный нюанс: подошва у такой модели сапог сегодня должна быть тонкой и аккуратной, тогда это будет смотреться стильно и современно.

С квадратным мысом

Если хочется добавить в свой визуальный код структуры и графичности, то смело выбирайте обувь с квадратным мысом. Этот горячий тренд сразу делает образ собранным. Фигурный мыс отлично смотрится и в деловых луках с жакетами или жилетками, и в расслабленных образах с джинсами и кардиганами. А сумка жесткой формы и массивные аксессуары станут здесь красивым завершающим штрихом.

Анималистичный принт

Последние несколько сезонов животные принты не покидают подборки горячих трендов. Эта весна не стала исключением. Так что смело носим змеиные, леопардовые, черепаховые и другие расцветки на ногах. Пусть окружающие немного побаиваются вашего дерзкого характера. Ведь вам это только на руку!

Кошачьи лапки

Если вам хочется добавить в весенние луки романтичного настроения, попробуйте носить обувь с круглым мысом. Такие модели еще называют «кошачьими лапками». Они словно смягчают угловатости, даря ощущение женственности и нежности. То, что нужно почувствовать всем девушкам этой весной.

Классические лоферы

Минимализм и классика в текущем сезоне уверенно берут своё. Базовые лоферы на плоском ходу – одна из самых универсальных моделей весеннего гардероба. В тренде лаконичные силуэты, гладкая кожа и спокойные оттенки. Такая обувь добавляет внешнему виду аккуратность и сдержанность.

Мягкие балетки

Весной 2026 актуальны балетки из мягкой кожи. Они выглядят более расслабленно и современно, а благодаря гибкой форме комфортно сидят на ноге. Обратите внимание на минималистичные модели без лишнего декора. Они смотрятся изящно и дарят образу легкость.

Атласные кроссовки

Вы тоже не представляете весну без любимой пары кроссовок? Прекрасно понимаем. Только не торопитесь покупать банальные белые кеды из кожи. Тенденции этого сезона диктуют женственность даже в спортивной истории. Сейчас как никогда популярны атласные кроссовки на плоском ходу. Особенно в пастельных оттенках. Главное преимущество таких моделей – они уместно вписываются в женственные образы с весенними платьями.

Автор материала: Лайзет Савельева

Популярное
kino-teatr.ru

Секс, БДСМ и бесконечная эротика: за что любят и ругают новый «Грозовой перевал»

Рассказываем, есть ли все-таки химия между Марго Робби и Джейкобом Элорди.

ru.freepik

Спать хочется: как помочь себе выспаться и выработать гормон сна

Усталость, бессонница, тусклая кожа — причиной всего этого может быть недостаток сна.

Личный архив Дмитрия Зубова

Неозодчество: русский код, рождающий архитектуру будущего

Не очередная попытка законсервировать прошлое и не бесконечная ностальгия по деревянным избам, а попытка объединить вековую мудрость традиционного зодчества с технологиями будущего.

Ангелина Проскурякова/GALA

Между жестом и случайностью: Олег Левицкий на Московской неделе моды

Показ дизайнера звучит как редкое высказывание — точное в начале, но теряющее фокус к финалу.

