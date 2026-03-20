Какую обувь носить в весеннем сезоне 2026?

Сапоги-ботфорты

Ботфорты проживают свою новую эру. В топе как обтягивающие варианты, так и те, у которых есть выраженное широкое голенище. Важный нюанс: подошва у такой модели сапог сегодня должна быть тонкой и аккуратной, тогда это будет смотреться стильно и современно.

С квадратным мысом

Если хочется добавить в свой визуальный код структуры и графичности, то смело выбирайте обувь с квадратным мысом. Этот горячий тренд сразу делает образ собранным. Фигурный мыс отлично смотрится и в деловых луках с жакетами или жилетками, и в расслабленных образах с джинсами и кардиганами. А сумка жесткой формы и массивные аксессуары станут здесь красивым завершающим штрихом.

Анималистичный принт

Последние несколько сезонов животные принты не покидают подборки горячих трендов. Эта весна не стала исключением. Так что смело носим змеиные, леопардовые, черепаховые и другие расцветки на ногах. Пусть окружающие немного побаиваются вашего дерзкого характера. Ведь вам это только на руку!

Кошачьи лапки

Если вам хочется добавить в весенние луки романтичного настроения, попробуйте носить обувь с круглым мысом. Такие модели еще называют «кошачьими лапками». Они словно смягчают угловатости, даря ощущение женственности и нежности. То, что нужно почувствовать всем девушкам этой весной.

